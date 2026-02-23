Con pulla a la prensa por no darle el crédito, Petro destacó construcción de nueva planta para producir medicamentos en Colombia: “No más acaparadores”

La inversión de más de 420 mil millones de pesos apunta a posicionar a Colombia como referente regional de la producción farmacéutica - crédito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias./UdeA

Con evidente molestia hacia la prensa, el presidente Gustavo Petro se refirió a la construcción de la nueva planta pública de medicamentos esenciales encabezada por la Universidad de Antioquia.

Con una inversión de más de 420 mil millones de pesos, el proyecto tiene el respaldo del Gobierno nacional y busca fortalecer la soberanía farmacéutica, disminuir la dependencia de insumos importados y convertir al país en referente regional para la producción y exportación de medicamentos esenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la noticia fue opacada por el comentario del presidente que cuestionó a un diario nacional por no ‘darle el crédito’ de la millonaria inversión para fortalecer la producción nacional de medicamentos.

“Que tristeza la del periodista del diario “el Colombiano” que entrega esta noticia. No sé atrevió informar a la gente de Antioquia y de Medellín que es el gobierno nacional con casi medio billón de pesos el que invierte para que la universidad pública de Antioquia inicie la verdadera industrialización de medicamentos en Colombia (sic)“, señaló el presidente.

Asimismo, el jefe de Estado destacó el valor estratégico de la inversión estatal y el objetivo de fortalecer la autonomía productiva del país.

El presidente Gustavo Petro resaltó que el proyecto pretende acabar con el acaparamiento de medicamentos en el país - crédito X

“Hasta ahora éramos importadores de insumos que mezclamos en Colombia para fabricar moléculas de medicamentos, pero ahora iniciamos la producción real de medicamentos genéricos”, publicó Petro.

Según el mandatario nacional, Medellín será el centro industrializador de medicamentos con la universidad pública como ejecutora principal y enfatizó la necesidad de terminar con el acaparamiento de medicamentos en el país. “No más acaparadores de medicinas en Colombia”, insistió el presidente, señalando el alcance social de la medida.

Durante los últimos 30 años, la Universidad de Antioquia ha operado la única planta pública de medicamentos certificados en Colombia, ubicada en Medellín.

Según Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, en entrevista con Blu Radio, esta planta ha funcionado como un proyecto piloto, con capacidad reducida y especializado únicamente en tabletas.

“La Universidad de Antioquia tiene una planta pública de medicamentos hace 30 años (…) supo en su momento fabricarle incluso medicamentos al antiguo Seguro Social”, expuso Ríos Ortiz, destacando la experiencia acumulada.

La nueva sede de la Planta de Medicamentos Esenciales será en el campus de El Carmen del Viboral - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

El decano señaló que el país perdió autonomía farmacéutica en las últimas décadas, especialmente tras la pandemia de covid-19. El objetivo actual es recuperar esa autonomía y consolidar una producción pública de medicamentos alineada con las necesidades nacionales.

Características y alcance de la nueva planta de medicamentos

La nueva sede estará situada en un terreno de 10.000 metros cuadrados dentro del campus de El Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, y está diseñada para transformar la escala de la producción farmacéutica.

El convenio interadministrativo entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la universidad contempla una ejecución en anualidades durante siete años. Del total de la inversión, $350.000 millones serán aportados por la Nación, mientras que el terreno y la infraestructura estarán a cargo de la institución universitaria.

La planta incorporará tres líneas de producción: sólidos, líquidos e inyectables. Tendrá un laboratorio de control de calidad, espacios de innovación y la proyección futura de producir biológicos, biotecnológicos y, eventualmente, vacunas.

Un elemento esencial será la fabricación de principios activos (API), ingrediente básico para reducir la dependencia de materia prima extranjera. Según el decano, la capacidad de producción podría multiplicarse hasta 40 veces en comparación con la planta actual. “En realidad, podríamos estar produciendo alrededor de 200 o 300 medicamentos fácilmente en esta nueva planta”, precisó Ríos Ortiz al medio radial.

Medicamentos estratégicos y salud pública

La Universidad de Antioquia pondrá a disposición del Gobierno su Planta de Medicamentos Esenciales - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

La prioridad estará en medicamentos considerados esenciales y estratégicos para el sistema de salud pública, sobre todo aquellos destinados a enfermedades de alto impacto social y bajo atractivo para la industria privada.

Según Ríos Ortiz, el portafolio incluye la cloroquina para malaria, prazicuantel para enfermedad de Chagas y, en desarrollo, niclosamida y vermiazol para patologías antiparasitarias. También se investigan tratamientos como un medicamento conjugado a base de dolutegravir para el VIH.

El decano explicó que la mayoría de estos medicamentos ya cuentan con registro sanitario, mientras que otros están en fases de desarrollo. “Normalmente este tipo de productos no se desarrollan en Colombia por sus bajos márgenes y sus pocos volúmenes”, agregó, remarcando la función esencial de la universidad pública para asegurar el acceso en poblaciones vulnerables.

Cronograma y proyecciones internacionales

La ejecución del proyecto contempla siete anualidades, con una expectativa de que la planta opere plenamente en el año 2032. Durante la construcción, la planta actual en Medellín recibirá nuevas tecnologías para ampliar su producción.

El plan prevé que, además de cubrir la demanda nacional, Colombia pueda exportar medicamentos principalmente vía la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proyectando al país como posible proveedor regional en el futuro.