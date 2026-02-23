Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

El joven cantante estaba feliz por el matrimonio de su papá con Jenny López - crédito @andyrivera/IG

Andy Rivera fue el invitado principal de la boda de Jhonny Rivera, su padre, y Jenny López, mostrando en imágenes la reacción que tuvo del esperado momento tanto por los seguidores del cantante como de su círculo más cercano.

El cantante conocido por temas como Te pintaron pajaritos y Espina de rosa, además de su eterna cercanía con la actriz Lina Tejeiro, compartió un mensaje en redes sociales tras el anuncio de la esperada ceremonia.

Después de varios meses de expectativa, Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su boda el domingo 22 de febrero de 2026 en Pereira en una boda familiar con más de 300 invitados que presenciaron la unión frente al altar.

El artista de música popular se mostró visiblemente emocionado por este nuevo capítulo de su vida de la que compartió en sus historias de Instagram algunos detalles previos a la celebración, evidenciando la importancia de este momento para ambos.

La pareja vivió la jornada con entusiasmo, al igual que sus fanáticos, quienes siguieron de cerca cada adelanto y reaccionaron con alegría a esta etapa, que marcó el fin de la soltería y el inicio de una nueva vida matrimonial.

Las miradas se dirigieron a Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, quien se pronunció sobre la boda. El cantante fue foco de reacciones por los mensajes que publicó en redes sociales, el primero de esos una historia a su cuenta oficial de Instagram, afirmando que estaba completamente feliz y emocionado por su padre, quien se daba una nueva oportunidad en el amor.

El artista paisa compartió también una foto en la que mostraba su atuendo para la ceremonia y, posteriormente, un video de su padre y la novia saliendo de la iglesia tomados del brazo.

En esas imágenes se reflejó la felicidad de la pareja, que recibió aplausos y celebraciones de los invitados: “El amor existe, hoy fui testigo”, escribió en un video en el que se observaba a Jenny López entrando a la iglesia con su vestido blanco.

También se difundió un video en el que Andy Rivera bromea con su padre, quien lo presenta como el nuevo representante de la soltería.

Estas imágenes reafirmaron la cercanía entre ambos artistas populares, quienes han mostrado una relación de complicidad a lo largo de los años.

Aunque el cantante le cedió el título como nuevo soltero en la familia, hasta octubre de 2025 se conocía que había iniciado una relación con una reconocida creadora de contenido con la que había grabado su más reciente video musical.

La historia entre Andy Rivera y Ximemua tuvo su origen en el entorno digital, después de que la joven empezara a publicar videos en los que expresaba su admiración por el artista, resaltando tanto su música como su atractivo físico.

A medida que las interacciones se volvieron más frecuentes, la relación dejó de ser percibida como una simple estrategia promocional y los seguidores iniciaron el shippeo.

El primer indicio de un vínculo más personal surgió durante el fin de semana de San Valentín, cuando ambos compartieron imágenes juntos y confirmaron que se habían conocido en persona. Este acercamiento fue interpretado por muchos seguidores como la confirmación de una relación sentimental, aunque ninguno de los dos lo había declarado abiertamente hasta el concierto.

La colaboración profesional también jugó un papel en el desarrollo de la relación. Ximemua fue anunciada como la modelo del sencillo Dame un beso de Andy Rivera, lo que incrementó las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. A pesar de la creciente atención mediática, los dos evitaron confirmar cualquier aspecto de su vida privada, lo que llevó a pensar que todo formaba parte de una campaña de marketing para promocionar la canción.