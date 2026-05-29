Colombia

Fiscalía reveló que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no sabe dónde está alias Calarcá y no logró notificarlo judicialmente

El ente acusador indicó ante una juez de control de garantías que la entidad informó no tener datos actualizados ni canales de contacto del jefe disidente

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Alias 'Calarca'
La juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio autorizó avanzar en el trámite de declaratoria de persona ausente - crédito AFP

La Fiscalía General de la Nación reveló durante una audiencia judicial que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz manifestó oficialmente que no tiene información verificable sobre el paradero de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, quien no compareció a dos diligencias de imputación de cargos convocadas por las autoridades judiciales.

La información fue expuesta durante la audiencia en la que la juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio autorizó continuar el trámite de declaratoria de persona ausente contra el jefe disidente. En esa diligencia, la Fiscalía explicó que desde el pasado 8 de mayo de 2026 fueron activados distintos mecanismos para intentar ubicar formalmente al procesado y garantizar su comparecencia virtual ante la justicia.

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Según el ente acusador, las actuaciones incluyeron una “estrategia extraordinaria” debido a la participación de alias Calarcá dentro de los escenarios de interlocución y diálogos de paz adelantados por el Gobierno nacional. Además, indicó que se acudió directamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el propósito de facilitar la notificación judicial. “La Fiscalía impartió orden a policía judicial el pasado 8 de mayo de 2026, orientada a lograr la ubicación y notificación formal del ciudadano en mención para su comparecencia virtual a la diligencia judicial, explicó el ente acusador durante la diligencia.

Oficina del Comisionado respondió que no tiene facultades judiciales

La Oficina del Alto Comisionado respondió que no tiene funciones de notificación judicial dentro de los diálogos de paz - crédito Carlos Ortega/EFE
La Oficina del Alto Comisionado respondió que no tiene funciones de notificación judicial dentro de los diálogos de paz - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante la diligencia, la Fiscalía leyó varios oficios remitidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En esos documentos, la entidad señaló que sus competencias se limitan al acompañamiento de la política pública de paz y las mesas de diálogo desarrolladas por el Gobierno nacional.

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La Fiscalía también presentó otro oficio en el que la Oficina del Comisionado reiteró que “dicha entidad no está facultada para ejercer funciones de notificación judicial y que no existe canal institucional habilitado para trasladar citaciones judiciales a estructuras armadas dentro del marco de la mesa de diálogo”.

En esa misma comunicación, según lo expuesto en audiencia, se indicó que la información sí fue trasladada al jefe de la delegación de la estructura armada a la que pertenece “Calarcá”, aunque posteriormente no se obtuvo respuesta. “No se había obtenido respuesta, reiterando así la imposibilidad material de verificar la notificación del indiciado”, señaló la Fiscalía al leer el contenido del oficio.

Posteriormente, el ente acusador solicitó información concreta sobre el paradero del cabecilla y posibles mecanismos de contacto que permitieran garantizar su comparecencia judicial. La respuesta oficial, firmada por una profesional especializada de esa oficina, indicó que “dicha entidad no cuenta con información cierta ni actualizada sobre la ubicación del indiciado, en razón al carácter itinerante de las mesas de diálogo”.

Además, el documento agregó que la entidad “no dispone de datos de contacto directo, tales como correo electrónico o una línea telefónica personal del mencionado ciudadano (...)”.

Fiscalía sostiene que alias Calarcá conocía las citaciones

- crédito @FiscaliaCol/X
Fiscalía señaló que alias Calarcá no registra información reciente en plataformas como Adres y Sisbén - crédito @FiscaliaCol/X

La Fiscalía aseguró igualmente que las labores de ubicación se extendieron a la verificación de registros estatales como Adres y Sisbén. Sin embargo, sostuvo que alias Calarcá no registra información reciente en esas plataformas oficiales, situación que dificultó su localización.

Pese a ello, el fiscal del caso manifestó que la difusión pública de las audiencias permitía inferir que el jefe disidente tenía conocimiento de las diligencias programadas y decidió no comparecer.

Alias Calarcá será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Según la Fiscalía, los cargos están relacionados con hechos cometidos durante el desarrollo de la política de Paz Total.

La entidad recordó que desde comienzos de mayo había anunciado su intención de imputar cargos contra el jefe disidente. La diligencia estaba prevista inicialmente para el 5 de mayo de 2026, pero posteriormente fue aplazada y reprogramada para el día 12 del mismo mes. En ambas ocasiones, alias Calarcá no asistió a las audiencias.

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