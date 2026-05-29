Fiscalía hizo efectiva la reactivación de órdenes captura de siete cabecillas del Valle de Aburrá incluidos en la Paz Urbana de Petro

Los siete cabecillas gozaban de la suspensión de órdenes de captura gracias a la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 - crédito Paz Urbana

Por medio de la Resolución N° 0-0160, expedida por la Fiscalía General de la Nación el 28 de mayo de 2026, se confirmó la reactivación de las órdenes de captura de siete cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que hacen parte de las mesas de negociación de la Paz Urbana. La decisión surgió para dar cumplimiento a una acción de nulidad ejercida contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron las órdenes de captura.

“Un magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto interlocutorio del 20 de mayo de 2026 decretó la medida cautelar de suspensión provisional parcial de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, respecto de las siete (7) personas sobre las cuales aún recae el beneficio de suspensión de las órdenes de captura, en ella ordenada”, detalla la resolución de la Fiscalía.

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La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura de Alberto Antonio Henao Acevedo, Edilberto Dimaria Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias y otros cabecillas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Así las cosas, la Fiscalía decidió “dejar sin efecto” de manera provisional la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 y reactivar de manera “inmediata” todas las órdenes de captura que pesen sobre los señalados criminales, que son:

Alberto Antonio Henao Acevedo

Edilberto Dimaria Oliveros Correa

Fredy Alexander Henao Arias

Gustavo Adolfo Pérez Peña

Jhon Fredy Yepes Hoyos

Mauricio de Jesús Morales Múnera

Rodrigo Henao Acevedo

La Fiscalía dejó sin efecto la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron las órdenes de captura de siete criminales - crédito Redes sociales/X

El documento también ordena comunicar lo decidido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a las autoridades de la Policía Judicial correspondientes para que implementen lo establecido en la resolución, que rige a partir de la fecha de su expedición. La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó el documento.

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Cuando el Consejo de Estado suspendió temporalmente los beneficios otorgados a los siete cabecillas de las estructuras criminales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el fallo. Recordó que los integrantes de la mesa de negociación están detrás de múltiples actos de violencia, extorsiones y desplazamientos forzados que se han registrado en los barrios.

“Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley (sic)”, aseveró el mandatario local.

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Federico Gutiérrez celebró la reactivación de órdenes de captura de siete cabecillas - crédito @FicoGutierrez/X

Fiscalía dijo “no” a la suspensión de órdenes de captura de criminales del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación decidió mantener activas las órdenes de captura contra 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, con el que sostiene conversaciones de paz, al considerar que aún no dispone de información “suficiente y verificable” sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el estado avanzado del proceso.

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, rechazó la determinación del ente investigador y acusador. Explicó que la Ley 2272 de 2022, sobre política de paz de Estado, establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura está sujeta a la normativa vigente y no a una “valoración discrecional” de la Fiscalía. “Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, señaló en un comunicado.

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La Consejería Comisionada de Paz rechazó decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del EGC - crédito @ComisionadoPaz/X

Pese a las críticas del funcionario, la decisión quedó firme después de una reunión de más de tres horas entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz. Al finalizar el encuentro, Camargo ratificó que no suspenderá las órdenes de captura porque, a juicio de la Fiscalía, todavía no hay certeza de que existan las condiciones para adoptar esa medida.