Colombia

Fiscalía hizo efectiva la reactivación de órdenes captura de siete cabecillas del Valle de Aburrá incluidos en la Paz Urbana de Petro

El ente acusador emitió una resolución en la que da cumplimiento a una decisión del Consejo de Estado, que suspendió temporalmente los beneficios otorgados a los criminales

Guardar
Google icon
Paz Urbana - Antioquia
Los siete cabecillas gozaban de la suspensión de órdenes de captura gracias a la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 - crédito Paz Urbana

Por medio de la Resolución N° 0-0160, expedida por la Fiscalía General de la Nación el 28 de mayo de 2026, se confirmó la reactivación de las órdenes de captura de siete cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que hacen parte de las mesas de negociación de la Paz Urbana. La decisión surgió para dar cumplimiento a una acción de nulidad ejercida contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron las órdenes de captura.

“Un magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto interlocutorio del 20 de mayo de 2026 decretó la medida cautelar de suspensión provisional parcial de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, respecto de las siete (7) personas sobre las cuales aún recae el beneficio de suspensión de las órdenes de captura, en ella ordenada”, detalla la resolución de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura de Alberto Antonio Henao Acevedo, Edilberto Dimaria Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias y otros cabecillas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura de Alberto Antonio Henao Acevedo, Edilberto Dimaria Oliveros Correa, Fredy Alexander Henao Arias y otros cabecillas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Así las cosas, la Fiscalía decidió “dejar sin efecto” de manera provisional la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 y reactivar de manera “inmediata” todas las órdenes de captura que pesen sobre los señalados criminales, que son:

  • Alberto Antonio Henao Acevedo
  • Edilberto Dimaria Oliveros Correa
  • Fredy Alexander Henao Arias
  • Gustavo Adolfo Pérez Peña
  • Jhon Fredy Yepes Hoyos
  • Mauricio de Jesús Morales Múnera
  • Rodrigo Henao Acevedo
La Fiscalía dejó sin efecto la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron las órdenes de captura de siete criminales - crédito Redes sociales/X
La Fiscalía dejó sin efecto la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron las órdenes de captura de siete criminales - crédito Redes sociales/X

El documento también ordena comunicar lo decidido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a las autoridades de la Policía Judicial correspondientes para que implementen lo establecido en la resolución, que rige a partir de la fecha de su expedición. La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó el documento.

PUBLICIDAD

Cuando el Consejo de Estado suspendió temporalmente los beneficios otorgados a los siete cabecillas de las estructuras criminales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el fallo. Recordó que los integrantes de la mesa de negociación están detrás de múltiples actos de violencia, extorsiones y desplazamientos forzados que se han registrado en los barrios.

Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley (sic)”, aseveró el mandatario local.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez celebró la reactivación de órdenes de captura de siete cabecillas - crédito @FicoGutierrez/X

Fiscalía dijo “no” a la suspensión de órdenes de captura de criminales del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación decidió mantener activas las órdenes de captura contra 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, con el que sostiene conversaciones de paz, al considerar que aún no dispone de información “suficiente y verificable” sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el estado avanzado del proceso.

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, rechazó la determinación del ente investigador y acusador. Explicó que la Ley 2272 de 2022, sobre política de paz de Estado, establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura está sujeta a la normativa vigente y no a una “valoración discrecional” de la Fiscalía. “Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, señaló en un comunicado.

La Consejería Comisionada de Paz rechazó decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del EGC - crédito @ComisionadoPaz/X
La Consejería Comisionada de Paz rechazó decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del EGC - crédito @ComisionadoPaz/X

Pese a las críticas del funcionario, la decisión quedó firme después de una reunión de más de tres horas entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz. Al finalizar el encuentro, Camargo ratificó que no suspenderá las órdenes de captura porque, a juicio de la Fiscalía, todavía no hay certeza de que existan las condiciones para adoptar esa medida.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónReactivación de órdenes de capturaPaz UrbanaValle de AburráColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de mayo

Corte absolvió a joven condenado por acceso carnal con menor y abrió debate sobre la educación sexual en colegios: “Exploraban por primera vez el amor”

El alto tribunal concluyó que el joven actuó bajo un “error invencible de prohibición” al considerar que desconocía que las relaciones sexuales sostenidas con una menor de 12 años constituían un delito

Corte absolvió a joven condenado por acceso carnal con menor y abrió debate sobre la educación sexual en colegios: “Exploraban por primera vez el amor”

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de mayo

Sinuano Día resultados de hoy viernes 29 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy viernes 29 de mayo: ganadores del último sorteo

Hombres a la Plancha regresa renovado con “La Gran Noche” en el Royal Center

El esperado estreno reúne en tarima a figuras reconocidas como Marcelo Cezán, Josse Narváez, Junior Cuesta, Mario Lora, Juanse Quintero y César Amaya

Hombres a la Plancha regresa renovado con “La Gran Noche” en el Royal Center
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma recordó a Yeison Jiménez y no pudo evitar el llanto: “Por qué no lo conocí antes”

Maluma recordó a Yeison Jiménez y no pudo evitar el llanto: “Por qué no lo conocí antes”

Un cantante se hizo viral por su parecido con la voz de Yeison Jiménez: así suena

Rating en Colombia: ‘La casa de los famosos 2026′ cayó a los últimos puestos en plena recta final

Karol G fue captada grabando un nuevo video musical: apareció en moto y con cambio de look que desató reacciones en redes sociales

⁠Este es el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, según la inteligencia artificial: es uno de los favoritos en redes sociales

Deportes

PSG vs. Arsenal: hora y dónde ver en Colombia la gran final de la Champions League

PSG vs. Arsenal: hora y dónde ver en Colombia la gran final de la Champions League

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo por defender a Sebastián Villa tras no citarlo al Mundial 2026: “¿Por qué no te callas?”

Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

El narrador salvadoreño Fernando Palomo habló sobre sobre James Rodríguez, Luis Díaz y el reto de Colombia en el Mundial 2026: “Siempre está en consideraciones”

Luis Díaz se refirió a la posibilidad de marcar gol en su primer Mundial con la selección Colombia: “Siempre lo soñé”