Willie Colón arremetió más de una vez contra Petro; aseguró que debería renunciar: “Está llevando al país por el mismo camino”

Willie Colón criticó la gestión del presidente Gustavo Petro - crédito Bienvenido Velasco/EFE y Diego Cano/Presidencia/Flickr

A los 75 años, el cantante y trombonista salsero Willie Colón, falleció en su ciudad natal: Nueva York, Estados Unidos. El ícono de la salsa presentó quebrantos de salud por los que fue hospitalizado, al parecer relacionados con factores respiratorios.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, informaron sus allegados a través de un comunicado publicado en Facebook.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La familia del cantante confirmó la noticia por medio de un comunicado con el que lamentaron la muerte del cantante de 75 años - crédito Willie Colón / Facebook

El artista fue reconocido por éxitos musicales como Idilio, El gran varón, Juanito Alimaña, Sin poderte hablar, Pedro Navaja, Gitana y Oh ¿qué será?. Estas canciones y muchas otras marcaron su carrera y lo convirtieron en un referente de la salsa. Sin embargo, sus trabajo artísitico no fue lo único por lo que será recordado.

Colón solía utilizar sus redes sociales para exponer sus puntos de vista políticos. Algunas de sus publicaciones se centraron en criticar y cuestionar al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que representa a la izquierda progresista.

En mayo de 2025, por ejemplo, publicó un largo mensaje en el que defenció su postura política de derecha, por la cual respalda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el que advirtió sobre la situación de Colombia bajo el mandato de Petro.

Willie Colón aseguró que recibió críticas por su postura contra el presidente Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

“Entendí que el país necesitaba un líder como Trump.No tienes que ser uribista para tener miedo de lo que ves en Colombia hoy. Gustavo Petro está llevando al país por el mismo camino que llevaron a Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la gente se perdió”, señaló.

Aseguró que los habitantes de Cuba y Venezuela cayeron en la pobreza por culpa de sus gobiernos y que, por eso, decidió no volver a visitar ninguno de esos países hasta que tuvieran una administración “libre”. Indicó que, posiblemente, tendría que tomar esa misma decisión con Colombia.

“Cuando más fuerte me ataquen, insultandome, más tiempo le dedicaré a esto. Si resulta que nunca podré volver a Colombia pues tendré que aceptarlo. Como dije antes, aprendí que cuando el enemigo aparece y te ataca, estás en el camino correcto", escribió.

El salsero Willie Colón aseguró que el presidente Gustavo Petro "está llevando al país por el mismo camino que llevaron a Cuba, Venezuela y Nicaragua" - crédito Willie Colón/Facebook

En julio de 2023, se refirió a la captura de Nicolás Peto, hijo mayor del presidente de Colombia, que es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El salsero comparó el caso del mandatario y su hijo con el del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo hijo Hunter Biden fue judicializado por delitos fiscales.

“¡IGUALITO QUE BIDEN! Arrestan al hijo de Gustavo Petro por presunto lavado de activos (sic)”, expresó el neoyorquino a través de su cuenta oficial de X.

Mensaje de Willie Colón sobre la captura del hijo del presidente Petro - crédito Captura de pantalla

El artista fue blanco de críticas por ese comentario en redes. Los usuarios recordaron que uno de sus hijos (Patrick Colón) fue requerido por la justicia en su momento por pornografía infantil. El cantante reaccionó advirtiendo que los señalamientos en su contra en relación con el caso de su hijo eran resultado del “pánico” de “los Chavernícolas y mamertos”.

Aunado a ello, tuvo que explicar qué fue lo que pasó con su hijo al que, según detalló, convencieron de confesar, sin haber contado con un abogado que lo asesorara. “En 2006, el www tenía menos de 1.8 mil millones de usuarios. Mi hijo Patrick tenía 8 años. Pocos sabíamos lo que se podía encontrar en el www. Yo debería haber sido más cauteloso con mis hijos y el internet. 7 años después, acusaron a mi hijo de pornografía infantil. Patrick acababa de cumplir 21 años (...). Se notaba que el golpe era para mí“, señaló.

Trino de Willie Colón sobre la judicialización de uno de sus hijos. (Captura de pantalla)

En X también se refirió a la decisión del Gobierno de Donald Trump que cancelarle la visa a Gustavo Petro, por haber instado al Ejército estadounidense a desobedecer las órdenes de su jefe de Estado. En su publicación citó las palabras de un hombre llamado Felipe Uribe Ayalde.

“El petro cacas es un desastre total, es un estúpido lleno de odio, ansioso de reconocimiento y una infinita megalomanía de sentirse un “líder mundial””, precisó.

El cantante Willie Colón adoptó yn mensaje de Felipe Uribe Ayalde y aseguró que Gustavo Petro es una desastre total - crédito @williecolon/X

Asimismo, llegó a afirmar que el presidente Petro debía renunciar a su cargo: "¿Cuántos creen que lo mejor que puede hacer Petro por Colombia es renunciar?”.

Willie Colón aseguró que Gustavo Petro debería renunciar a al Presidencia - crédito @williecolon/X