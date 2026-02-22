Colombia

Vicky Dávila criticó a los ‘therian’ en X: ‘La libertad no es para hacer estupideces’

La candidata presidencial señaló que esta tendencia es falta de educación entre los jóvenes

Guardar
Vicky Dávila aseguró que está
Vicky Dávila aseguró que está moda parte de la falta de educación y estudio en los jóvenes - crédito captura de pantalla / Vicky Dávila / X

Las personas identificadas como therian han generado intensos debates sociales en Colombia debido a su forma particular de experimentar la identidad.

El fenómeno therian alude a quienes sienten una conexión profunda, identitaria o simbólica con un animal específico, lo cual puede manifestarse en su comportamiento, apariencia o autopercepción, aunque no necesariamente implica la creencia literal de ser ese animal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presencia cada vez más visible de personas esta identidad en espacios públicos, como centros comerciales y parques, ha encendido discusiones tanto en redes sociales como en la esfera política.

Diversos videos de jóvenes usando disfraces de animales han circulado ampliamente, lo que ha llevado a algunos sectores a exigir cambios o reconocimientos en escuelas, universidades y otros contextos, mientras otros demandan límites en la autoexpresión.

La tendencia se ha tomado
La tendencia se ha tomado la redes sociales en febrero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La candidata presidencial Vicky Dávila se pronunció tajantemente al respecto, generando una ola de comentarios.

En su cuenta de X, Dávila escribió: “Para que un hijo o una hija no termine así, creyéndose perro o cualquier otro animal y arrastrándose en un centro comercial y en las calles, que porque es therian, hay que educarlo bien” afirmó.

Y añadió que todo está en la educación: “Enseñarle lo bueno y lo malo, que la libertad no es para hacer estupideces, que hay límites. Que el respeto a los demás empieza por respetarse a uno mismo. Aquí tenemos que recuperar la familia, la crianza y los valores. Yo como madre, y siendo presidente, lo haré”.

Añadió a su comentario el compromiso de guiar a los jóvenes si gana la presidencia: “Nuestra juventud tiene que estudiar y trabajar, no echar la vida a perder. A nuestros niños hay que cuidarlos de toda esta porquería de la sociedad que les está pudriendo la cabeza y de las malas influencias. Ganemos el 8 de marzo #LaGranConsulta acompáñame con tu voto por una sociedad mejor”.

Los comediantes fueron tendencia en
Los comediantes fueron tendencia en redes sociales - crédito @Culotauro/Instagram

Esta postura desató respuestas de todo tipo. Algunos usuarios respaldaron su idea con frases como: “Debería haber un psiquiátrico para esta persona, o un exorcismo grande para salvarlos” o incluso ironías como: “En caso contrario déjelo amarrado en la noche a la puerta de la casa con un plato de croquetas y agua, al siguiente día se levantará y habrá desarrollado su personalidad correctamente, de no ser así, repítale la operación”.

Otros, en cambio, defendieron a la comunidad therian: “Si un hombre se cree mujer y hay que respetar!!! De esa misma forma hay que respetar a los therians. Tu deber como madre es ayudar! No castrar! Menos votos para ti. Básica”.

Algunos internautas llamaron la atención sobre la simplificación del debate: “Reducir estas conductas a ‘falta de crianza’ es simplificar un fenómeno mucho más complejo. Muchas veces detrás de estas expresiones identitarias hay adolescentes atravesando procesos de búsqueda, pertenencia y construcción del yo”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, en lo últimos días se pronunció acerca de este fenómeno. Desde su despacho, grabó un video donde manifestó su desconcierto ante la popularidad de esta tendencia.

Armando Benedetti reveló que en
Armando Benedetti reveló que en su juventud se realizó varios tatuajes de animales porque tenía una fascinación por ellos - crédito @armandobenedetti/Instagram

Benedetti compartió una anécdota personal: “Yo de joven también tuve esa maricada y me tatué varios animales; que aquí está el 1, el 2 y el 3”, mostrando los tatuajes de un lobo, un león y un tigre. Pese a su amor por los animales, marcó distancia respecto a las prácticas therian: “Pero no llegué a la estupidez de disfrazarme de perro, ladrar como perro, disfrazarme de oso. Eso me parece lo peor que he visto”.

El ministro insistió en que nunca consideró apropiado adoptar comportamientos animales: para Benedetti, el tributo estético es distinto a encarnar conductas propias de un animal, algo que calificó como “completamente inaceptable”.

El fenómeno therian, lejos de ser unánimemente comprendido o aceptado, sigue abriendo interrogantes sobre los límites de la identidad y la tolerancia social.

Temas Relacionados

TherianVicky DávilaArmando BenedettiRedes socialesCandidata presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a tres miembros de una familia acusados de estafar a 45 compradores de vivienda en Duitama, Boyacá

Según la Fiscalía, se habrían apropiado de más de $1.500 millones mediante ofrecimientos de proyectos inmobiliarios inexistentes o sin licencias de construcción

Judicializan a tres miembros de

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Ministro de Minas afirmó que Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela por falta de permiso estadounidense: “Sería demorado”

Edwin Palma, ministro de Minas, expuso que la estatal no contaría con la autorización necesaria de Estados Unidos, lo que condicionaría cualquier operación de compra e importación de gas venezolano

Ministro de Minas afirmó que

Video: comunidad atacó camioneta en el sur de Bogotá, luego de que los ocupantes, aparentemente borrachos, arrollaran a un peatón

El incidente ocurrió en el barrio Nueva Roma de Bogotá, donde habitantes reaccionaron contra un vehículo y sus ocupantes después de un accidente

Video: comunidad atacó camioneta

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

El debut de Jhon Arias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia