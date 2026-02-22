Senadora Aida Quilcué denunció incumplimiento en el nombramiento de docentes indígenas en Cauca: hizo fuerte llamado al gobernador

Quilcué afirmó que el cumplimiento de los acuerdos busca garantizar el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas - crédito @aida_quilcue/X

La senadora Aída Quilcué señaló que el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, no ha cumplido con el nombramiento de 112 docentes indígenas dinamizadores y coordinadores, compromiso adquirido como parte de la Minga Política, Social y Humanitaria y avalado por el Ministerio de Educación.

La congresista advirtió que esta situación afecta directamente a las comunidades indígenas y retrasa la garantía del derecho a una educación propia y diferencial.

“El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Minga Política, Social y Humanitaria tiene como propósito garantizar, sin más dilaciones, el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas del Cauca”, afirmó Quilcué en un llamado hecho al mandatario departamental, a través de su cuenta de X.

Solicitud oficial del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional reiteró la solicitud de provisión de los cargos mediante oficio radicado 2026-EE-070037 - crédito Ministerio de Educación

El 20 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación recordó al gobernador la necesidad de cumplir con la provisión de la planta de cargos docente y directivo docente del departamento. En el oficio se especifica que la ampliación de la planta de cargos incluye 262 docentes de primera infancia, 40 de artes, 19 de educación física, 359 docentes, 103 orientadores y 4 directivos pertenecientes a los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (Simes).

El documento explica que, según los lineamientos de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del 14 de octubre de 2025, cuando no existe lista de elegibles vigente, “se debe garantizar la prestación del servicio educativo dando continuidad al docente vinculado en la planta temporal, mediante el correspondiente acto administrativo que permita su permanencia como docente provisional en la vacante definitiva”.

Asimismo, el ministerio solicitó información con carácter perentorio sobre el estado de provisión de los cargos, destacando que la educación es un derecho fundamental y que la continuidad de la planta docente es necesaria para garantizar la prestación del servicio educativo en el Cauca.

Cronograma de nombramientos pendientes

La cartera aseguró que se debe garantizar la continuidad de los docentes vinculados en plantas temporales hasta su nombramiento definitivo - crédito Ministerio de Educación

En otro oficio del 17 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación recordó que, en los acuerdos suscritos durante la minga del 21 de enero de 2026 en Caldono (Cauca), el gobernador se comprometió a realizar el nombramiento de 112 dinamizadores pedagógicos y 2 coordinadores. Estos cargos, según la cartera, fueron viabilizados previamente en el concepto técnico como resultado del estudio conjunto entre el propio Ministerio, la Secretaría de Educación del Cauca y los pueblos indígenas.

En ese sentido, acordaron que el cronograma de cumplimiento proyectado fuera el siguiente:

Antes del 10 de febrero de 2026: 25 dinamizadores pedagógicos

Marzo de 2026: 25 dinamizadores pedagógicos

Abril de 2026: 25 dinamizadores pedagógicos

Mayo de 2026: 25 dinamizadores pedagógicos

Junio de 2026: 12 dinamizadores pedagógicos y 2 coordinadores

El ministerio solicitó que la totalidad de los cargos se nombre y vincule sin dilaciones, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes indígenas del departamento.

Seguimiento a los compromisos

La senadora Aída Quilcué denunció el incumplimiento del gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, en el nombramiento de 112 docentes indígenas - crédito @aida_quilcue/X

La solicitud fue enviada también a la Secretaría de Educación del Cauca y a la Procuraduría General de la Nación. La comunicación enfatiza que los nombramientos pendientes sustituyen la contratación temporal existente y que el proceso debe realizarse de manera progresiva pero oportuna.

Así mismo, la cartera reiteró que el cumplimiento de estos compromisos es esencial para garantizar el derecho a la educación propia y diferencial de las comunidades indígenas, asegurando la continuidad de los programas educativos y la atención pedagógica especializada.

La senadora Quilcué y el Ministerio de Educación mantienen un seguimiento activo sobre la ejecución de los acuerdos, insistiendo en que la demora afecta directamente la garantía de derechos de la población estudiantil indígena y compromete los procesos educativos de las estrategias Simes y primera infancia.