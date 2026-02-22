Colombia

“Petro no pagaría el costo de una inflación disparada”: Juan Camilo Restrepo cuestionó ataques del presidente al Banco de la República

El exministro de Hacienda advirtió que criticar de forma permanente la política de tasas del banco central puede tener un costo alto para el país

Guardar
El exministro de Hacienda Juan
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo criticó los constantes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al Banco de la República y su política de tasas de interés - crédito Colprensa

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro por sus constantes cuestionamientos al Banco de la República y a su política de tasas de interés. A través de un mensaje en su cuenta de X, Restrepo advirtió que existe una “ventaja política” en criticar de manera permanente al banco central, pues —según dijo— si hipotéticamente se adoptaran las recetas que propone el mandatario y la inflación se disparara, él ya no estaría en el poder para responder por las consecuencias.

“La ventaja —que está aprovechando Petro— de hablar permanentemente mal del Banco de la República y de sus políticas prudentes de tasas de interés— es que si hipotéticamente se le escuchara y la inflación se disparara, él ya no estará en el poder para responder por la inflación desbocada que sus recetas pueden generar (sic)”, afirmó Restrepo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Restrepo advirtió que la presión
Restrepo advirtió que la presión política sobre el Banco de la República podría causar una inflación desbocada si se aplican las propuestas del Gobierno - crédito @RestrepoJCamilo/X

El exfuncionario también cuestionó que desde el Gobierno se utilicen las redes sociales para responsabilizar al emisor de los problemas económicos. “Así es muy fácil utilizar el podio del Twitter para endilgarle al Banco Central la culpa de todas las cosas que salen mal en su gobierno, que no son pocas”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre la independencia del Banco de la República y el rumbo de la política monetaria. El banco central defendió la necesidad de mantener tasas de interés en niveles que permitan consolidar la reducción de la inflación, mientras desde algunos sectores del Ejecutivo se ha insistido en la conveniencia de acelerar los recortes para estimular el crecimiento económico.

Restrepo insistió en que la prudencia monetaria es fundamental para evitar desequilibrios mayores y recordó lo que denominó como una “ley de hierro” de la inflación: “Hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos”. Con esa frase señaló que el impacto del alza sostenida de precios no es neutro y afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción más alta de su presupuesto a bienes básicos.

El pronunciamiento del exministro reaviva la discusión sobre el equilibrio entre crecimiento e inflación y sobre el papel institucional del Banco de la República, cuya autonomía está consagrada en la Constitución. Mientras el Gobierno ha expresado inconformidad con el ritmo de reducción de las tasasvoces como la de Restrepo defienden la cautela del emisor y advierten sobre los riesgos de presionar decisiones que puedan comprometer la estabilidad de precios en el mediano plazo.

El uso de redes sociales
El uso de redes sociales por parte del Gobierno para responsabilizar al banco central de problemas económicos genera polémica en el debate monetario - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El debate continúa abierto y se suma a las tensiones recurrentes entre el Ejecutivo y el banco central, en un contexto en el que la inflación y el costo del crédito siguen siendo temas centrales en la agenda económica del país.

Así funcionan las tasas del Banco de la República

El debate gira en torno al papel del Banco de la República y, en particular, a su herramienta más visible, la tasa de interés de política monetaria. El banco central es la autoridad encargada de velar por la estabilidad de precios, es decir, de mantener la inflación bajo control. A diferencia del Gobierno, no define impuestos ni ejecuta gasto público; su función principal es regular la cantidad y el costo del dinero en la economía.

La tasa de interés de política es el precio al que el Banco de la República presta dinero a los bancos comerciales a muy corto plazo. Esa tasa sirve como referencia para todo el sistema financiero, influye en los intereses de los créditos hipotecarios, de consumo y empresariales, así como en la rentabilidad del ahorro. Cuando el banco central sube la tasa, encarece el crédito, modera el consumo y la inversión y, con ello, busca frenar presiones inflacionarias. Cuando la baja, estimula la actividad económica al facilitar el acceso al financiamiento.

La independencia del Banco de
La independencia del Banco de la República, consagrada en la Constitución de Colombia, busca proteger la estabilidad de precios y la credibilidad económica - crédito Europa Press

El principio que guía estas decisiones es que la inflación es, en buena medida, un fenómeno monetario: si hay demasiado dinero circulando frente a la oferta de bienes y servicios, los precios tienden a subir. Por eso la política monetaria actúa ajustando el costo del dinero para equilibrar la demanda con la capacidad productiva del país.

En Colombia, la independencia del Banco de la República está consagrada en la Constitución de 1991. Esto significa que sus decisiones no dependen directamente del presidente de turno, sino de una Junta Directiva que evalúa datos técnicos como crecimiento, empleo, inflación y expectativas del mercado. Esa autonomía busca evitar que consideraciones políticas de corto plazo comprometan la estabilidad de precios en el largo plazo, un objetivo clave para proteger el poder adquisitivo de los hogares y la credibilidad económica del país.

Temas Relacionados

Juan Camilo RestrepoBanco de la RepúblicaInflación en ColombiaPolítica monetariaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Después de dos derrotas seguidas en el mismo número de partidos, el combinado nacional llega al duelo de la tercera jornada para entrar en la pelea por el cupo al mundial de Polonia

Hora y dónde ver Colombia

Video|Denuncian nueva afectada por millonario movimiento sin autorización en Antioquia, una mujer de la tercera edad

Infobae Colombia obtuvo la respuesta de la entidad bancaria por cuenta de un delicado señalamiento que hizo la usuaria que entrevistó a la mujer y dio a conocer el caso en redes sociales, la misma semana que se presentaron otros dos casos: en Medellín y Villavicencio

Video|Denuncian nueva afectada por millonario

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

En una reciente entrevista, la presentadora huilense afirmó que usualmente hay un secretismo total a la hora de revelar al vencedor de cada temporada, pero pudo hacer algunas excepciones a la regla

Claudia Bahamón reveló que supo

Petro arremetió contra el periodismo, son más de 12 publicaciones en 24 horas: penalista afirmó que pone en riesgo la libertad de prensa

El abogado Jhoan Montenegro habló sobre las publicaciones que constantemente realiza el presidente contra diferentes medios de comunicación

Petro arremetió contra el periodismo,

Policía afectó las finanzas del narcotráfico tras la incautación de más de dos toneladas de marihuana en vía de Nariño

El operativo fue realizado en la vía Rumichaca-Pasto, que permitió decomisar 399 paquetes con sustancias ilícitas dentro de un vehículo tipo furgón. Una persona fue capturada

Policía afectó las finanzas del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón reveló que supo

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

Willie Colón y Rubén Blades: de la sociedad más exitosa de la salsa, a un pleito legal irreparable

Willie Colón y el día que fue arrestado en Medellín junto a toda su orquesta: la experiencia inspiró una canción

Mánager de Willie Colón en Colombia relató el momento en que notó el deterioro de la salud del salsero: “No era fácil”

Deportes

Hora y dónde ver Colombia

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia

Luis Javier Suárez regresó con gol al Sporting de Lisboa: así fue su anotación contra Moreirense

Javier ‘Blair’ Reyes, el peleador que volvió a poner a Colombia en el mapa de la UFC: así puede ver su debut

Se complica el debut de James Rodríguez con Minnesota United: en riesgo de no aparecer ante Cincinnati