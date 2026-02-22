Petro arremetió contra el Banco de la República por “bloquear” indemnizaciones a víctimas del conflicto: “Tendrán que esperar tres siglos”

Petro propuso destinar la emisión anual de billetes directamente a las víctimas, propuesta que la Junta rechazó - crédito Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó a través de su cuenta de X un fuerte señalamiento contra la Junta del Banco de la República y el sistema financiero del país, argumentando que su rechazo a la propuesta de destinar recursos para indemnizaciones de prolongar de manera desmedida la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En su mensaje, Petro afirmó que “aún este cálculo que dice que no es suficiente ni siquiera nuestro gran salto adelante en indemnización de víctimas de la violencia, demuestra que las víctimas del conflicto tendrán que esperar tres siglos para su completa indemnización, indemnizamos por pedacitos”.

Asimismo, agregó que el daño causado, en gran parte por el paramilitarismo, “no se paga ni con el valor de toda la producción presente, tenemos que comprometer el valor de varias producciones al año por décadas para pagarle a las víctimas el daño que les hicieron”.

El mandatario también vinculó lo que considera una “mega corrupción sistémica total de un sistema político” con la prolongación de la reparación de las víctimas, asegurando que la Junta Directiva del Banco de la República, a su juicio, favorece intereses neoliberales y de poder económico en detrimento de los derechos de los afectados por la violencia.

Incremento histórico en indemnizaciones

Según información de la Unidad para las Víctimas, hasta la fecha el Gobierno ha realizado una inversión que supera los 6,7 billones de pesos, con la que 673.004 personas víctimas del conflicto armado han recibido su correspondiente indemnización administrativa. Esta cifra supera la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y posiciona al actual gobierno como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado en la historia reciente del país.

La Unidad para las Víctimas resaltó logros específicos, como la entrega de 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, equivalente al 64% del total histórico, y 11.124 indemnizaciones por violencia sexual, que representan el 52% del total de víctimas indemnizadas por este delito.

Además de las indemnizaciones administrativas, la Unidad para las Víctimas informó que se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, en cumplimiento de la Ley 975 de 2005 y las sentencias de Justicia y Paz. La cifra asciende a más de 787.000 millones de pesos, beneficiando principalmente a víctimas de departamentos como Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.

La entidad aseguró que, en comparación con el gobierno anterior, se evidencia un incremento significativo: durante la administración de Iván Duque se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de 357 mil millones de pesos, mientras que la actual administración ha duplicado y superado ampliamente estas cifras.

Impacto para las víctimas

Según la Unidad para las Víctimas, más allá de los montos financieros, la entrega de indemnizaciones representa un paso importante en la reconstrucción del proyecto de vida de las familias afectadas por la violencia. “Estas acciones, más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan para las víctimas terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia”, concluyó la entidad.

El debate generado por las declaraciones del presidente Petro y la negativa de la Junta del Banco de la República a su propuesta de financiamiento continúa abierto, en un contexto donde el país enfrenta la tensión entre los mecanismos legales de reparación y las limitaciones de recursos para atender a todas las víctimas del conflicto armado.