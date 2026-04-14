Madre entregó a joven que usó moto oficial en Cali: se presentó ante la Fiscalía y enfrentará proceso judicial

David Laguado aseguró que estaba probando la motocicleta por una falla mecánica y que la frase sobre el supuesto hurto fue dicha en tono sarcástico, sin prever las consecuencias. - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

David Laguado, de 28 años, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades de Cali luego de la difusión de un video en redes sociales en el que aparece conduciendo una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad, mientras realizaba maniobras y emitía declaraciones que generaron repercusión pública.

La comparecencia se produjo tanto ante la entidad distrital como ante la Fiscalía General de la Nación, donde el caso ya cursa dentro de un proceso judicial. Según la información disponible, la administración mantiene la denuncia penal pese a la devolución del vehículo y a las disculpas públicas ofrecidas por el implicado.

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Uno de los elementos relevantes del caso fue la participación de la madre del joven, Sonia Gómez, quien lo acompañó durante la diligencia y manifestó que fue determinante en la decisión de presentarse ante las autoridades.

Durante su intervención, Gómez enfatizó en el contexto familiar: “No le he enseñado eso a él… somos personas humildes, trabajadoras, no nos gusta quitarle nada a nadie”, señaló.

También expresó que la situación la tomó por sorpresa y que, aunque su hijo se encontraba realizando un trabajo mecánico, la forma en que se desarrollaron los hechos derivó en consecuencias legales.

“Me sorprendió todo lo que él dijo… no debía haber dicho esas palabras ni hacer ese video”, agregó.

Sonia Gómez aseguró que impulsó a su hijo a presentarse ante las autoridades y rechazó su comportamiento, afirmando que en su familia no se promueven ese tipo de actos. - crédito captura de video

Relato del joven sobre lo ocurrido

En su declaración, Laguado explicó el origen del video que se difundió ampliamente. Según su versión, un agente de tránsito lo abordó en la vía debido a una falla mecánica en la motocicleta oficial, solicitando su ayuda como mecánico.

“El agente me abordó porque venía con la moto varada… me solicitó el servicio, lo atendí y decidí ir a ensayar la moto”, indicó.

El joven aseguró que, tras realizar la revisión, decidió probar el vehículo y en ese momento pidió a un conocido que registrara el procedimiento en video.

“Me encontré un amigo y le dije que me grabara… se me hizo fácil hacerlo”, explicó.

Respecto a la frase que generó mayor controversia, Laguado sostuvo que no correspondía a una admisión real de hurto: “Cuando él me grabó dije: ‘me le robé la moto al guarda’. Lo dije en son de sarcasmo… no medí lo que eso podía generar”, afirmó.

Asimismo, reconoció que no informó al agente sobre la grabación del contenido ni sobre el uso que le daría posteriormente.

Reconocimiento de errores y disculpas públicas

Durante su comparecencia, el joven reiteró en varias ocasiones su arrepentimiento y ofreció disculpas tanto a las autoridades como a la ciudadanía y a su entorno cercano.

“Estoy muy arrepentido… esto me está trayendo problemas tanto con las autoridades como en lo personal”, manifestó.

También reconoció que su comportamiento pudo haber generado riesgos para terceros: “Sí podía generar un peligro para la comunidad… para niños o peatones que estuvieran en el lugar”, señaló.

En esa misma línea, admitió que su actuación pudo haber tenido consecuencias graves: “Imagínese haber generado un accidente… hubiera sido devastador”, indicó.

El joven también se refirió al impacto emocional que ha enfrentado tras la difusión del caso: “Psicológicamente también me afecté… no vi la magnitud de las cosas”, agregó.

El joven explicó que la frase sobre el supuesto “hurto” de la moto fue dicha en tono sarcástico y admitió que no dimensionó el impacto del video. - crédito captura de videos

Proceso judicial y responsabilidades en evaluación

A pesar de la presentación voluntaria, el caso continúa su curso en la Fiscalía. La Secretaría de Movilidad decidió mantener la denuncia penal, por lo que Laguado deberá comparecer a las audiencias correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

El propio joven aseguró que tiene claridad sobre su situación jurídica: “Sé que voy a asistir a audiencias y que debo afrontar el proceso como todo ciudadano”, afirmó.

Las autoridades evaluarán los elementos del caso para determinar si se configura el uso indebido de un bien público u otras posibles conductas sancionables.

Impacto en el entorno y reconocimiento de consecuencias

Durante sus declaraciones, Laguado también hizo referencia a las posibles afectaciones generadas a terceros, en particular al agente de tránsito involucrado.

“Le pido una disculpa al guarda… sé que puse su trabajo en riesgo por haber abusado de su confianza”, expresó.

Igualmente, ofreció disculpas a su comunidad en el sector de Terrón Colorado: “Le pido disculpas a mi barrio, a la gente que me conoce… no quería generar una mala imagen”, indicó.

Reflexión sobre la creación de contenido digital

El joven señaló que su decisión estuvo influenciada por la intención de generar contenido para redes sociales, reconociendo que este tipo de plataformas pueden incentivar conductas imprudentes.

“Las redes sociales afanan a las personas… por querer ganarse unos ‘likes’ uno hace cosas que no debe”, afirmó.

En ese sentido, envió un mensaje dirigido a otros creadores de contenido: “No se atrevan a hacer lo que yo hice… les va a traer muchos problemas”, advirtió.

Un civil fue captado en Terrón Colorado conduciendo una moto con logos oficiales y ejecutando acrobacias sin casco, mientras declara haber tomado el vehículo de los agentes de tránsito. - crédito X

Llamado a espacios regulados para prácticas de stunt

Finalmente, Laguado hizo referencia a su actividad como piloto de stunt y planteó la necesidad de contar con espacios adecuados para este tipo de prácticas en la ciudad.

“Sí se puede generar contenido de stunt, pero en un lugar adecuado… donde no se ponga en riesgo a nadie”, sostuvo.

El joven indicó que la ausencia de escenarios autorizados puede llevar a que estas actividades se realicen en vías públicas, con los riesgos que ello implica.

Estado actual del caso

El proceso continúa en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes, mientras se recopilan pruebas y se definen las responsabilidades correspondientes.

Laguado reiteró su disposición de colaborar con la justicia y defender su versión de los hechos: “No soy ningún delincuente… soy un trabajador, mecánico y creador de contenido”, concluyó.