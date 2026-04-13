Hay un nuevo “número mágico” para que los equipos de la Liga BetPlay clasifiquen a las finales: estos son los 12 equipos que siguen con opción

La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La definición de la Liga BetPlay 2026-I entra en su tramo decisivo con un giro inesperado: el umbral necesario para asegurar la clasificación a los playoffs se ha reducido a 28 puntos, cifra que marca la nueva referencia para los equipos que mantienen sus aspiraciones.

Este descenso en el llamado ‘número mágico’ responde a la dinámica reciente del torneo, caracterizada por duelos directos entre conjuntos ubicados en la mitad de la tabla, lo cual ha propiciado una mayor dispersión de puntos y, en consecuencia, un acceso menos exigente a la fase final.

La proyección previa era menos benévola: en semanas anteriores, la cifra para avanzar a los playoffs se ubicaba inicialmente en 30 puntos. Posteriormente, bajó a 29 unidades y, con el avance de las fechas, la tendencia de resultados igualados y enfrentamientos entre rivales directos llevó a que 28 punto y una buena diferencia de gol se conviertan en el listón que separa la clasificación de la eliminación.

Al término de la fecha 16, el equipo ubicado en la octava posición suma 23 puntos. Para mantener esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, debe lograr un desempeño superior al 50% en las jornadas que restan. A falta de tres partidos y con dos partidos aplazados (Fortaleza vs. América de Cali y Medellín vs. Chicó), la lucha por los puestos de clasificación permanece abierta, aunque el panorama se vuelve más favorable respecto a semanas anteriores, cuando la meta aritmética era más exigente.

Siendo 28 puntos el umbral de la clasificación, cinco equipos están eliminados: Cúcuta Deportivo, Alianza FC, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó; otros tres clubes estarían clasificados a los play-off: Atlético Nacional, Deportivo Pasto y Junior FC; entretanto, otros 12 equipos tienen opciones matemáticas de avanzar.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras los partidos de la fecha 16

Atlético Nacional, con un partido pendiente, aseguró su clasificación a la fase final del campeonato - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional: 37 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +20) Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Junior: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Internacional de Bogotá: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportivo Cali: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Millonarios: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Llaneros: 21 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Cúcuta: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza FC: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -13) Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Boyacá Chicó: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Deportivo Pereira: 7 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Viernes 17 de abril

Jaguares vs. Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

Sábado 18 de abril

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

Fortaleza vs. Águilas Doradas

Domingo 19 de abril

Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

Alianza Valledupar vs. Independiente Medellín

Junior FC vs. Llaneros FC

América de Cali vs. Millonarios FC

Lunes 20 de abril

Once Caldas vs. Internacional de Bogotá

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga