Sin acuerdo terminó mesa entre Gobierno y campesinos: Benedetti liderará nueva cita hoy en Bucaramanga

Las partes mantuvieron diferencias en torno a las medidas relacionadas con la actualización catastral, lo que impidió alcanzar consensos durante la jornada de diálogo. - crédito Siete TV/Facebook

La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los representantes del paro campesino en Bogotá concluyó sin acuerdos, según informó Caracol Radio. Los voceros de los manifestantes confirmaron que los bloqueos viales continuarán de manera indefinida, ante la falta de respuestas sobre la derogación de la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que elevó los avalúos catastrales y el costo del impuesto predial en varias regiones del país.

Los líderes campesinos exigieron la revocatoria de la norma expedida por el IGAC, la cual impactó gravemente el valor del impuesto predial para pequeños y medianos productores. El Gobierno mantuvo su postura y no aceptó derogar la resolución en la reunión realizada en Bogotá.

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El paro campesino, que ya suma cinco días, mantiene bloqueadas vías clave en el departamento de Santander y en otras regiones del país. Los voceros advirtieron que la protesta permanece activa hasta que el Gobierno nacional responda a su principal demanda de revertir la actualización catastral.

El gobernador afirmó que es necesario avanzar en acuerdos rápidos para mitigar el impacto de los bloqueos en la movilidad y la economía del departamento. - crédito Caracol Radio

Nueva reunión en Bucaramanga con Benedetti

Ante la falta de consensos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó una nueva reunión este martes 14 de abril en Bucaramanga, liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ante los medios, Díaz Mateus explicó que la cita busca “soluciones desde el punto de vista regional” y remarcó que ni los gobernadores ni los alcaldes impulsan el paro, sino que su papel es facilitar una salida que alivie la situación de los habitantes del departamento.

El mandatario regional reconoció la urgencia de destrabar los bloqueos: “Hay camiones represados, buses detenidos y muchas personas afectadas en Santander, esto no da espera. Hay que darles una solución a los santandereanos lo más rápido posible”, dijo Díaz Mateus en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La convocatoria del ministro Benedetti incluye a alcaldes y veedores de la región, y se realizará en la capital de Santander a partir de las 2:00 p.m.

Gobierno busca salidas regionales y mesas departamentales

El viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, señaló que la orientación del presidente Gustavo Petro es buscar soluciones en los territorios más afectados. Rondón aseguró que el Gobierno trasladará a Bucaramanga a todos los funcionarios y actores necesarios para establecer un diálogo directo.

“Las decisiones tienen que tomarse de la mano con los territorios”, afirmó Rondón, subrayando que el Gobierno está generando acciones para abordar la crisis. El viceministro también destacó la importancia de desbloquear las vías para garantizar el abastecimiento de alimentos y el tránsito de viajeros.

El Ejecutivo propuso instalar mesas de diálogo en Santander, Boyacá y Cundinamarca en un plazo máximo de 15 días, con el objetivo de priorizar los casos críticos y revisar los avalúos prediales que hayan generado mayores conflictos en estas zonas.

El gobernador afirmó que es necesario avanzar en acuerdos rápidos para mitigar el impacto de los bloqueos en la movilidad y la economía del departamento. - crédito Caracol Radio

Petro responsabiliza a alcaldes y reitera postura sobre avalúos

En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para responsabilizar a los alcaldes y concejos municipales sobre el impacto del impuesto predial. El mandatario explicó que el aumento de los avalúos responde a la ley y al acuerdo de paz, y que el Gobierno nacional busca que “los ricos paguen impuestos”.

Petro sostuvo que la definición de la tasa del impuesto predial es competencia de los municipios: “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo municipal bajen la tasa a los propietarios urbanos y rurales pobres y trabajadores, no se necesita más y se hace en 15 días”, escribió el presidente, citado por Caracol Radio.

El jefe de Estado también advirtió que los alcaldes que no presenten iniciativas para regular la tasa predial pueden ser removidos de sus cargos por alterar el orden público. Además, pidió a los organizadores del paro que levanten las barricadas y dirijan sus demandas a las autoridades municipales.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura amenaza a los alcaldes del país, a los que destituiría si no ayudan a destrabar el paro - crédito @petrogustavo/X

Pérdidas económicas y presión de los gremios

El impacto económico por los bloqueos viales ha sido alertado por autoridades locales y gremios. De acuerdo con Noticias Caracol, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, estimó que el área metropolitana enfrenta una afectación diaria de entre 40.000 y 70.000 millones de pesos, mientras que para el total del departamento de Santander la cifra oscila entre 80.000 y 120.000 millones de pesos, según reportes de Fenalco y otros sectores empresariales.