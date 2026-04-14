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Cuánto tarda en borrarse un reporte negativo en Datacrédito en 2026; esto dice la ley

Aunque pagar mejora el historial, el registro no desaparece de inmediato, lo que sigue afectando el acceso a créditos

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- crédito Infobae
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Los reportes negativos en Datacrédito pueden permanecer durante varios años incluso después de pagar una deuda, afectando el acceso a créditos en Colombia. Esta situación genera preocupación entre quienes buscan mejorar su historial financiero y acceder a productos bancarios, según información obtenida por Revista Semana.

El tiempo que permanece un reporte negativo depende del tipo de deuda y está regulado por la legislación colombiana. La normativa establece plazos específicos que determinan cuánto tiempo puede mantenerse visible la información negativa en las centrales de riesgo, según información obtenida.

Aunque pagar una obligación permite normalizar la situación financiera, no elimina de inmediato el registro negativo del sistema. Esto implica que el historial crediticio sigue reflejando el incumplimiento durante un periodo determinado.

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Cuánto tiempo dura un reporte negativo en Datacrédito

La permanencia de un reporte negativo está definida por la Ley 1266 de 2008, que regula el manejo de la información financiera en Colombia. Según esta normativa, el tiempo varía dependiendo del valor de la obligación.

En el caso de deudas ordinarias que no superan los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el reporte puede permanecer por un máximo de 4 años. Este periodo comienza a contarse desde el momento en que la deuda es pagada o la situación es normalizada con la entidad correspondiente.

Por otro lado, cuando las obligaciones superan ese monto, el tiempo de permanencia del reporte negativo puede extenderse hasta 7 años. Esto implica que, incluso después de cumplir con el pago, la información seguirá visible durante ese plazo en las centrales de riesgo.

- crédito Johan Largo/Infobae
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Estos registros son utilizados por entidades financieras, bancos y empresas para evaluar la capacidad de pago de los usuarios antes de otorgar créditos o servicios. Por ello, un reporte negativo puede cerrar oportunidades de acceso a financiamiento durante varios años.

Qué pasa cuando se paga la deuda y cómo corregir datos

El pago de una deuda no implica la eliminación inmediata del reporte negativo. Lo que ocurre es una actualización del estado de la obligación, que pasa de estar en mora a figurar como pagada o al día, lo que mejora progresivamente el perfil crediticio del usuario.

Sin embargo, el historial de incumplimiento permanece visible durante el tiempo establecido por la ley. Esto significa que las entidades seguirán teniendo en cuenta ese antecedente al momento de evaluar solicitudes de crédito.

Una vez realizada la cancelación de la deuda, la entidad que reportó la información tiene hasta 15 días hábiles para actualizar el estado en Datacrédito. Si este cambio no se refleja en el sistema dentro de ese plazo, el usuario puede solicitar la corrección directamente ante la entidad responsable.

- crédito Johan Largo/Infobae
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Además, los reportes negativos suelen originarse por retrasos en pagos de créditos, tarjetas, servicios públicos u otras obligaciones financieras. Cuando estas deudas se acumulan o no se atienden oportunamente, afectan el puntaje crediticio y dificultan el acceso a nuevos productos financieros.

Para evitar este tipo de situaciones, se recomienda verificar periódicamente el estado del historial crediticio y cumplir con los pagos en los tiempos establecidos. También es clave revisar cualquier inconsistencia en los reportes y gestionar su corrección de manera oportuna.

En un contexto donde miles de personas aparecen reportadas en centrales de riesgo, conocer los tiempos de permanencia y las condiciones para mejorar el historial se convierte en un elemento fundamental para recuperar la capacidad de acceder a créditos y servicios financieros en Colombia.

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