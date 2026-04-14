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“Que se aplique la máxima sanción”: Federico Gutiérrez declara emergencia hospitalaria en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez decretó emergencia hospitalaria en Medellín y anunció acciones legales contra el Gobierno por deudas en salud, en medio de una red colapsada y pacientes en riesgo

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó la emergencia hospitalaria ante el colapso de la red de salud en la ciudad y anunció acciones legales contra el Gobierno nacional. La decisión se tomó tras evidenciarse niveles críticos de ocupación y dificultades en la atención de pacientes, según información obtenida por Revista Semana.

El mandatario atribuyó la crisis al incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional, lo que ha afectado la sostenibilidad del sistema de salud. La situación ha generado una sobrecarga en hospitales y clínicas, que enfrentan limitaciones para responder a la demanda, según información obtenida.

La declaratoria de emergencia se produce en medio de un panorama de saturación en los servicios de urgencias y acumulación de deudas en el sistema. Las autoridades locales advierten que la situación representa un riesgo para la atención oportuna de los pacientes.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

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Acciones legales y reclamos contra el Gobierno

Durante una reunión con directores de clínicas y hospitales de Medellín, el alcalde evaluó el estado del sistema y anunció nuevas acciones jurídicas. En ese contexto, confirmó que la administración radicará recursos ante instancias judiciales con el objetivo de proteger el derecho a la salud de los ciudadanos.

Gutiérrez recordó que desde julio de 2025 existe un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenaba al Gobierno nacional pagar las deudas pendientes. Sin embargo, el plazo venció sin que se realizaran los desembolsos, y posteriormente se inició un trámite de desacato que tampoco ha sido cumplido.

Ante este escenario, el mandatario solicitó que se impongan sanciones a los responsables. En esa línea, pidió que se aplique la máxima sanción a los ministros de Salud y Hacienda, así como al superintendente de Salud, por el incumplimiento del fallo judicial.

Además, anunció que trasladó una comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten investigaciones sobre el caso. Sobre este punto, afirmó: “He trasladado una comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones, porque aquí se está burlando la justicia y esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley”, citado por Revista Semana.

- crédito @FicoGutierrez/X
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Red hospitalaria en niveles críticos

Las cifras entregadas por la Alcaldía evidencian la magnitud de la crisis. Los servicios de urgencias en Medellín operan con una ocupación superior al 150 %, lo que refleja una saturación generalizada en la red de atención.

Algunos centros presentan niveles aún más elevados. El Hospital La María reporta una ocupación del 191 %, mientras que Incodol alcanza el 163 %. Por su parte, instituciones de alta complejidad como la Fundación San Vicente y el Hospital Pablo Tobón Uribe también superan el 150 % de ocupación.

Esta situación ha generado una sobrecarga en los servicios, con más de 100 pacientes en observación en el Hospital General de Medellín y la cancelación de más de 2.000 atenciones en la IPS Alma Máter, según datos de la administración local.

Federico Gutiérrez acusa a Gustavo Petro de vínculos con bandas criminales en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X
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El alcalde describió el panorama como una crisis humanitaria en salud. En ese sentido, afirmó: “Decretamos la urgencia y la emergencia hospitalaria porque la red está operando en niveles críticos. Estas no son solo cifras, son pacientes esperando horas e inclusive días; son vidas en riesgo. Esta es una crisis humanitaria en salud que tiene una causa directa: el Gobierno Nacional no está pagando”, citado por ese medio de comunicación.

Deudas millonarias y presión sobre el sistema

La Alcaldía de Medellín indicó que la deuda del sistema de salud asciende a cerca de $33 billones en el país y supera los $8 billones en Antioquia. En el caso del Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas adeudan más de $270.000 millones, lo que agrava la situación financiera de la red hospitalaria.

La cartera se distribuye entre entidades como Savia Salud, con aproximadamente $190.000 millones, la Adres con $22.900 millones y la Nueva EPS con cerca de $48.000 millones. Estas cifras reflejan la magnitud del déficit que enfrentan las instituciones de salud en la región.

A pesar de la falta de giros nacionales, el Distrito ha destinado cerca de $480.000 millones desde 2024 para sostener la red pública y evitar el cierre de servicios. Sin embargo, las autoridades locales insisten en que estas medidas no son suficientes para compensar las obligaciones del Gobierno central.

El panorama mantiene en alerta a las autoridades y al sistema de salud de Medellín, en un contexto donde la saturación hospitalaria, las deudas acumuladas y las acciones legales configuran una crisis que continúa en desarrollo.

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