Gobierno comprará más de 4 millones de huevos en Cundinamarca: así pueden participar los pequeños avicultores

En los galpones del Oriente de Cundinamarca, donde cada amanecer empieza con el sonido inconfundible de las aves, la incertidumbre por los costos y los precios ha sido constante en los últimos meses. Para decenas de pequeños avicultores, sin embargo, una nueva convocatoria estatal podría marcar un punto de inflexión, la posibilidad de vender más de cuatro millones de huevos a través de un esquema de compra pública.

La estrategia, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), busca abrir un canal directo entre el Estado y los productores campesinos. La meta es clara, reducir la dependencia de intermediarios y garantizar ingresos en un contexto de alta volatilidad en el mercado.

El proceso de inscripción se realizará el 24 de febrero, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., en las alcaldías de Cáqueza, Fosca, Ubaque y Fómeque. Allí deberán presentarse los avicultores interesados con su cédula, el RUT actualizado, la certificación que los acredite como pequeños productores conforme a la Resolución 284 de 2024 y el Registro Sanitario de Predio Pecuario.

Para muchos productores, la convocatoria llega en un momento crítico. El aumento en el precio de los concentrados, el encarecimiento del transporte y la inestabilidad en la demanda presionaron sus márgenes. Vender en volumen al Estado no solo significa liquidez inmediata; representa la posibilidad de planificar la producción con mayor previsibilidad y reducir el riesgo de pérdidas.

La compra proyectada supera los cuatro millones de huevos, una cifra que, más allá de su dimensión, simboliza una apuesta por el campo. En la provincia de Oriente, donde la avicultura es una de las principales actividades económicas, asegurar un comprador institucional puede convertirse en un respaldo tangible frente a un panorama complejo.

La iniciativa no se limita a una transacción puntual. Desde las entidades involucradas se plantea como parte de un modelo más amplio de compras públicas locales, orientado a dinamizar la economía rural y fortalecer la seguridad alimentaria. Al conectar directamente la producción campesina con programas estatales, se busca que el beneficio no quede únicamente en la comercialización, sino que impacte la sostenibilidad del sector.

En esa misma línea, la Agencia de Desarrollo Rural abrió espacios de encuentro comercial para los avicultores. El 31 de enero, como parte de Expomalocas, se realizó una rueda de negocios en la que los productores pudieron establecer contactos con potenciales compradores. La ADR anunció, además, que durante 2026 se desarrollarán nuevas ruedas de compras públicas, ampliando las oportunidades para el sector.

De manera complementaria, los avicultores fueron vinculados al programa de Canastas Regionales. La primera entrega se llevó a cabo el 31 de enero en la zona metropolitana de Bogotá y Soacha, acercando el producto directamente a los consumidores. Este mecanismo permite diversificar canales de venta y fortalecer la relación entre campo y ciudad.

Para los pequeños productores, acostumbrados a enfrentar ciclos de sobreoferta y caídas abruptas en los precios, contar con escenarios de comercialización más estables puede significar la diferencia entre sostener o reducir su actividad. La compra pública, en ese sentido, opera como un puente entre la producción local y las necesidades institucionales.

El reto ahora será garantizar que el proceso de inscripción y adjudicación sea ágil y transparente, y que los recursos lleguen efectivamente a quienes cumplen los requisitos. También será clave que estas iniciativas se mantengan en el tiempo y no se limiten a medidas coyunturales. La jornada del 24 de febrero no es solo un trámite administrativo; para muchos avicultores representa la oportunidad de estabilizar sus ingresos y proyectar su trabajo con mayor tranquilidad.