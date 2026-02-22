Colombia

Enfrentamiento entre guardia indígena y disidencias de las Farc, tras robo de camión en Cauca

Las acciones violentas ocurrieron luego del asalto a un vehículo que transportaba bebidas en la vía Panamericana, incrementando la alarma de los pobladores ante la presencia de retenes instalados por grupos armados

Guardar
Dos miembros del Consejo Regional
Dos miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca resultan heridos tras enfrentamiento con disidencias armadas en Pescador - crédito Redes sociales/X

Un nuevo episodio de violencia y resistencia comunitaria se produjo en el sector de Pescador, sobre la estratégica vía Panamericana.

El incidente involucró a la guardia indígena y a integrantes del frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, quienes interceptaron un camión cargado de bebidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La zona de Pescador, reconocida por la instalación frecuente de retenes ilegales por parte de disidencias armadas, se ha convertido en un punto crítico para el tránsito de mercancías en el Cauca.

De acuerdo con testimonios, tres hombres y dos mujeres armados detuvieron el vehículo, obligando al conductor a descender.

La guardia indígena del CRIC
La guardia indígena del CRIC recupera un camión de bebidas y libera al conductor después del hurto en la vía Panamericana - crédito Colprensa

Al conocerse el robo, la guardia indígena desplegó una reacción rápida. Según un miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la movilización partió desde Pescador hacia la vereda Caimitos y sus alrededores. “La guardia indígena actuó de manera inmediata, saliendo del sector de Pescador hacia la vereda Caimitos y otros alrededores”, narró el vocero.

La confrontación escaló cuando los asaltantes, al verse cercados, abrieron fuego con fusiles y pistolas contra la guardia indígena. A pesar del ataque, los guardianes lograron recuperar el camión y rescatar al conductor. Dos integrantes del Cric resultaron heridos en la intervención.

La presencia de disidencias en la vía Panamericana representa un desafío constante para la seguridad regional. Distintos actores locales denuncian que los retenes ilegales afectan no solo al transporte de carga, sino también la vida diaria de comunidades indígenas y campesinas.

Habitantes y organizaciones sociales del Cauca insisten en la urgencia de reforzar la presencia de la fuerza pública en este corredor, considerado vital para el suroccidente colombiano.

Tres hombres y dos mujeres
Tres hombres y dos mujeres armados interceptan un camión de gaseosas, intensificando la preocupación por la seguridad vial - crédito @CRIC_Cauca/X

La vía Panamericana conecta varias ciudades y es esencial para el comercio y la movilidad entre departamentos.

Cierre de la vía Panamericana por bloqueo de las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas del Cauca bloquearon el viernes la vía Panamericana en Caldono, generando un cierre total en uno de los principales corredores logísticos del suroccidente colombiano.

La medida de hecho, que afectó el tránsito entre Popayán y Cali y limita la comunicación entre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, responde a reclamos por presuntos incumplimientos en la atención educativa de territorios indígenas.

Las organizaciones movilizadas insisten en que la crisis obedece a la falta de nombramiento de 112 dinamizadores educativos y al déficit de maestros en zonas rurales y resguardos.

Los manifestantes apuntan tanto a demoras administrativas de la Secretaría de Educación departamental como a la exigencia nacional de un número mínimo de estudiantes matriculados para habilitar nuevas plazas, un requerimiento que, dicen, deja a comunidades sin docentes suficientes en regiones dispersas.

Las comunidades indígenas bloquearon la
Las comunidades indígenas bloquearon la carretera en el Cauca, a la altura del municipio de Caldono, en el norte del departamento - crédito @CRIC_Cauca/X

El origen de la protesta se remonta a la denominada “emergencia educativa” que, según líderes indígenas, se evidencia en la persistencia de aulas vacías y estructuras escolares sin personal docente. Los portavoces sostienen que los criterios para abrir nuevas plazas no son aplicables a territorios con baja densidad de población, lo que mantiene a muchos resguardos sin acceso efectivo a la educación.

Desde la Gobernación del Cauca, las autoridades aseguran que el manejo del conflicto sigue los lineamientos del Ministerio de Educación. Sin embargo, el bloqueo revela una brecha entre las políticas nacionales y la realidad en comunidades rurales, donde la falta de maestros golpea el derecho básico a la educación.

El representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, ha señalado reiteradamente que el departamento está “atrapado en un ciclo destructivo que se repite una y otra vez: acuerdos que se firman y no se cumplen, autoridad que se debilita y bloqueos que paralizan el departamento”.

En sus intervenciones públicas, Campo ha enfatizado que “el incumplimiento del Estado no es un detalle menor. Es la destrucción misma de la autoridad. Porque cuando el gobierno pierde credibilidad, pierde su capacidad de gobernar. Y cuando el Estado deja de ser autoridad, otros ocupan ese lugar”.

Temas Relacionados

Cric y disidencias de las FarcEnfrentamiento indígenas y disidenciasVía PanamericanaRobo camión CaucaCaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Ejército incauta en Nariño depósito ilegal de morfina valorado en siete millones de dólares

Autoridades atribuyen el hallazgo al ELN y frenan envío de drogas a Centroamérica y Estados Unidos

Ejército incauta en Nariño depósito

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Al menos 68 jugadores han jugado un Mundial de fútbol con la selección Colombia, siendo futbolistas de algún club del fútbol profesional colombiano

Este es el equipo colombiano

Despejan dudas a millones de pensionados por cambios en el acceso al seguro provisional: cuánto ingresará a la cuenta de ahorro en 2026

Juliana Montoya, directora de Procesos Jurídicos de Protección, habló con Infobae Colombia y aclaró que un mayor valor de prima no genera un impacto directo frente al afiliado dado que ese costo se deduce del 3% que la ley destinó para el producto

Despejan dudas a millones de

Petro arremetió contra el CNE, la Registraduría y los entes de control e insistió en que existen amenazas de fraude en las elecciones: “Mienten”

El presidente, con un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, refutó el parte de tranquilidad que entregó el órgano electoral y entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría frente al proceso electoral que se avecina, el 8 de marzo, con las elecciones al Congreso; y posteriormente con los comicios presidenciales

Petro arremetió contra el CNE,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028