Enfrentamiento entre guardia indígena y disidencias de las Farc, tras robo de camión en Cauca

Dos miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca resultan heridos tras enfrentamiento con disidencias armadas en Pescador - crédito Redes sociales/X

Un nuevo episodio de violencia y resistencia comunitaria se produjo en el sector de Pescador, sobre la estratégica vía Panamericana.

El incidente involucró a la guardia indígena y a integrantes del frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, quienes interceptaron un camión cargado de bebidas.

La zona de Pescador, reconocida por la instalación frecuente de retenes ilegales por parte de disidencias armadas, se ha convertido en un punto crítico para el tránsito de mercancías en el Cauca.

De acuerdo con testimonios, tres hombres y dos mujeres armados detuvieron el vehículo, obligando al conductor a descender.

La guardia indígena del CRIC recupera un camión de bebidas y libera al conductor después del hurto en la vía Panamericana - crédito Colprensa

Al conocerse el robo, la guardia indígena desplegó una reacción rápida. Según un miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la movilización partió desde Pescador hacia la vereda Caimitos y sus alrededores. “La guardia indígena actuó de manera inmediata, saliendo del sector de Pescador hacia la vereda Caimitos y otros alrededores”, narró el vocero.

La confrontación escaló cuando los asaltantes, al verse cercados, abrieron fuego con fusiles y pistolas contra la guardia indígena. A pesar del ataque, los guardianes lograron recuperar el camión y rescatar al conductor. Dos integrantes del Cric resultaron heridos en la intervención.

La presencia de disidencias en la vía Panamericana representa un desafío constante para la seguridad regional. Distintos actores locales denuncian que los retenes ilegales afectan no solo al transporte de carga, sino también la vida diaria de comunidades indígenas y campesinas.

Habitantes y organizaciones sociales del Cauca insisten en la urgencia de reforzar la presencia de la fuerza pública en este corredor, considerado vital para el suroccidente colombiano.

Tres hombres y dos mujeres armados interceptan un camión de gaseosas, intensificando la preocupación por la seguridad vial - crédito @CRIC_Cauca/X

La vía Panamericana conecta varias ciudades y es esencial para el comercio y la movilidad entre departamentos.

Cierre de la vía Panamericana por bloqueo de las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas del Cauca bloquearon el viernes la vía Panamericana en Caldono, generando un cierre total en uno de los principales corredores logísticos del suroccidente colombiano.

La medida de hecho, que afectó el tránsito entre Popayán y Cali y limita la comunicación entre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, responde a reclamos por presuntos incumplimientos en la atención educativa de territorios indígenas.

Las organizaciones movilizadas insisten en que la crisis obedece a la falta de nombramiento de 112 dinamizadores educativos y al déficit de maestros en zonas rurales y resguardos.

Los manifestantes apuntan tanto a demoras administrativas de la Secretaría de Educación departamental como a la exigencia nacional de un número mínimo de estudiantes matriculados para habilitar nuevas plazas, un requerimiento que, dicen, deja a comunidades sin docentes suficientes en regiones dispersas.

Las comunidades indígenas bloquearon la carretera en el Cauca, a la altura del municipio de Caldono, en el norte del departamento - crédito @CRIC_Cauca/X

El origen de la protesta se remonta a la denominada “emergencia educativa” que, según líderes indígenas, se evidencia en la persistencia de aulas vacías y estructuras escolares sin personal docente. Los portavoces sostienen que los criterios para abrir nuevas plazas no son aplicables a territorios con baja densidad de población, lo que mantiene a muchos resguardos sin acceso efectivo a la educación.

Desde la Gobernación del Cauca, las autoridades aseguran que el manejo del conflicto sigue los lineamientos del Ministerio de Educación. Sin embargo, el bloqueo revela una brecha entre las políticas nacionales y la realidad en comunidades rurales, donde la falta de maestros golpea el derecho básico a la educación.

El representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, ha señalado reiteradamente que el departamento está “atrapado en un ciclo destructivo que se repite una y otra vez: acuerdos que se firman y no se cumplen, autoridad que se debilita y bloqueos que paralizan el departamento”.

En sus intervenciones públicas, Campo ha enfatizado que “el incumplimiento del Estado no es un detalle menor. Es la destrucción misma de la autoridad. Porque cuando el gobierno pierde credibilidad, pierde su capacidad de gobernar. Y cuando el Estado deja de ser autoridad, otros ocupan ese lugar”.