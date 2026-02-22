Colombia

Ejército nacional rescató a cuatro menores de las disidencias de las Farc en Valle del Cauca: así fue el operativo

Las víctimas quedaron bajo custodia de entidades de protección infantil y narraron que fueron forzadas a permanecer en poder de la organización durante 18 meses antes de ser auxiliadas por las autoridades

Los menores permanecieron retenidos más de un año y medio tras ser reclutados por la organización residual vinculada a alias Marlon - crédito Ejército

Durante las operaciones militares en el suroccidente del país, cuatro menores de edad lograron abandonar las filas del grupo armado organizado residual Jaime Martínez, estructura ligada al mando de alias Marlon, uno de los principales reclutadores ilegales de la región.

El hecho tuvo lugar en el sector de Puente Valencia, municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, donde tropas del Ejército Nacional desplegaban acciones contra organizaciones armadas.

Las autoridades informaron que los adolescentes, con edades entre los 14 y 17 años, se aproximaron a integrantes del Batallón de Infantería Liviana N.º 8 de la Tercera Brigada para expresar su deseo de desvincularse de la estructura ilegal.

Así como explicó el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares: “recuperamos cuatro menores de edad, cuatro menores de edad que se los quitamos claramente a esta estructura de alias Marlon, como el máximo reclutador del grado residual de la facción Mordisco. Es decirlo claramente, Marlon es el principal reclutador del país y quien está afectando a los niños, niñas y adolescentes”.

Tras el rescate, los adolescentes quedaron bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia y entidades de protección infantil - crédito Ejército

Según sus propios testimonios, los jóvenes habrían sido sometidos a presiones y amenazas constantes, además de enfrentar privaciones alimentarias y restricciones en su movilidad durante su permanencia en el grupo.

De acuerdo con los relatos recogidos por las unidades militares, los adolescentes permanecieron más de un año y medio bajo control de la estructura armada. El reclutamiento habría ocurrido en zonas urbanas de ciudades y municipios del suroccidente colombiano, donde fueron captados de manera forzada y posteriormente trasladados a la región del Naya.

Allí, los menores fueron ubicados en diferentes puntos bajo influencia del grupo, y las autoridades señalaron que existían planes para enviarlos al departamento del Guaviare.

El Ejército Nacional aseguró que, tras la recuperación, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección, garantizando la seguridad de los menores y organizando su traslado a un lugar seguro.

Las víctimas, de entre 14 y 17 años, denunciaron amenazas, carencias alimentarias y traslados forzados a zonas de influencia criminal - crédito Ejército

Posteriormente, los adolescentes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, instituciones responsables del restablecimiento de sus derechos según las normas legales vigentes.

“Decirles de manera importante que dentro de estos sometimientos y esta recuperación a la libertad de estos menores de edad, se han recuperado veinte fusiles, explosivos, municiones, que sí o sí afectan las capacidades de esta estructura, que ha sido tan beligerante en el último semestre del año 2025 y que aún sigue creando zozobra en la región, donde delinque esta estructura Jaime Martínez. Aquí en el suroccidente colombiano, principalmente en nuestro departamento de Cauca, ha sido el foco de reclutamiento por parte de esta estructura, quien tiene como cabecilla al bandido de alias Marlon”.

Incautaciones y respuesta institucional

Durante la operación, las tropas incautaron un arma larga identificada con las iniciales del grupo, un proveedor y 28 cartuchos de distintos calibres. Este material fue entregado a las autoridades competentes para su investigación y custodia.

Cuatro adolescentes rescatados por el Ejército Nacional en Jamundí lograron huir del grupo armado Jaime Martínez - crédito Ejército

“Digamos que inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, sin embargo, nosotros los colocamos a disposición del bienestar familiar y de la Policía de Menores, que son las instituciones encargadas de restablecerles los derechos. En estos momentos, esos muchachos ya los tienen ellos y se encuentran haciéndoles exámenes médicos y verificando el estado de salud de cada uno de ellos", agregó el oficial.

Por su parte, el Ejército Nacional manifestó un rechazo enfático al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, catalogándolo como “una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (crimen de guerra)”.

La institución enfatizó que las operaciones coordinadas continuarán con el objetivo de proteger a la infancia, neutralizar las estructuras armadas ilegales y consolidar la seguridad en la región.

