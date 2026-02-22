Ejército destruyó vallas y afiches del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño: capturaron a dos personas

La Séptima División del Ejército señaló que la acción buscaba generar zozobra e intimidación en la población del Oriente antioqueño - crédito Ejército

La aparición de material propagandístico vinculado al clan del Golfo, específicamente de la subestructura Pacificadores de Samaná, activó las alarmas de las autoridades en municipios clave del oriente antioqueño.

La instalación de vallas, pasacalles y afiches alusivos al grupo, incluidos retratos del abatido cabecilla alias Terror, marcó una jornada de tensión en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En localidades como San Carlos y Santo Domingo, así como en el estratégico puente de Belén sobre la autopista, los habitantes fueron testigos de la exhibición de símbolos y mensajes de este grupo armado ilegal.

La acción no pasó inadvertida para las fuerzas del orden, que desplegaron operativos de reacción inmediata.

El material incluía vallas, pasacalles y afiches con símbolos de las Autodefensas Gaitanistas y el rostro de alias “Terror” - rédito Ejército

La Séptima División del Ejército confirmó, a través de su cuenta de X, la intervención en los lugares afectados. El comando militar anunció: “Con esta acción criminal, este grupo ilegal buscaba generar zozobra e intimidación en la comunidad. La presencia permanente de las tropas en sectores urbanos, vías secundarias y corredores de aproximación permite contrarrestar las intenciones criminales y proteger la tranquilidad de la población”.

Las unidades militares procedieron a desmontar y destruir el material instalado, asegurando el retiro de los mensajes que pretendían infundir temor entre los ciudadanos.

La rápida acción de los uniformados permitió además la captura de dos personas que habrían participado en la distribución de la propaganda. Según el reporte oficial, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por estos hechos.

Autoridades del Oriente antioqueño retiraron propaganda insurgente vinculada a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en varios municipios - crédito Ejército

¿Qué dijo la Gobernación de Antioquia?

El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció en sus redes sociales, destacando el carácter intimidatorio de la maniobra: “Estos bandidos pretenden intimidar a los ciudadanos y llevar a cabo acciones en contra de la Fuerza Pública porque hace un año fue abatido por el Ejército y la Policía, alias Terror. Este sujeto era uno de los 8 hijos del paramilitar Ramón Isaza y seguía delinquiendo en el Magdalena Medio”.

Rendón indicó el trasfondo simbólico de la acción, interpretada como un intento del Clan del Golfo de reafirmar su presencia en el aniversario de la muerte de “Terror”, figura clave en la estructura criminal tras la desaparición de las AUC.

El material incautado mostraba no solo mensajes, sino también banderas y fotografías dirigidas a recordar la figura de alias Terror, hijo del histórico líder paramilitar Ramón Isaza, lo que refuerza la hipótesis de un acto conmemorativo de corte intimidatorio.

La intervención militar en zonas urbanas y corredores viales se reforzó para contrarrestar acciones criminales y proteger a la comunidad - crédito @Ejercito_Div7/X

Aparición de vallas de disidencias en Jamundí, Valle del Cauca

La reactivación de vallas ilegales atribuidas a la disidencia Jaime Martínez en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí, ha renovado la preocupación entre los habitantes, quienes perciben una creciente vulnerabilidad frente a la presencia de actores armados. El fenómeno se hizo evidente a comienzos de 2026, según lo relataron varios residentes.

La instalación de estos mensajes intimidatorios en puntos estratégicos ha profundizado el temor, sobre todo después de un periodo en el que no se reportaba visibilidad de este grupo armado. Voceros de la comunidad manifestaron que la reincidencia de las vallas pone en duda la efectividad de las acciones anunciadas por las autoridades. Un líder local lo resumió con resignación: “Volvieron a aparecer como si nada hubiera pasado y aquí no se ve al Ejército”, en declaraciones para la revista Semana.

La gobernadora Dilian Francisca Toro había garantizado públicamente la presencia de militares para brindar seguridad en la zona rural de Jamundí. No obstante, los testimonios de los residentes reflejan una realidad distinta. Un habitante de San Antonio, citado por el mismo medio, expresó: “Dicen que hay Ejército, pero nosotros no lo vemos patrullando ni garantizando seguridad”. Esta brecha entre los anuncios institucionales y la percepción de la comunidad ha acentuado la sensación de desprotección.