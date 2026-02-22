Colombia

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Solo uno de los militares que iba dentro del vehículo resultó herido. Este medio de transporte militar cuenta con tres versiones: A, B y C (Trop), en configuraciones 4x2 y 4x4

El ataque se presentó en
El ataque se presentó en lo que, señalaron en declaraciones desde el Ejército, sería una violación al derecho internacional humanitario (DIH) - crédito @TRUFAULT/X

Un ataque con explosivos perpetrado contra un vehículo blindado del Ejército colombiano en Puente Caranal, municipio de Arauquita, departamento de Arauca, dejó herido a un suboficial y reavivó el debate sobre el desarrollo local de estos vehículos para protección del personal militar.

Tras la detonación ocurrida el 18 de febrero de 2026 durante una operación de la Décima Octava Brigada, se registraron combates directos con integrantes del grupo armado ilegal ELN, y el Ejército anunció que elevará denuncias por infracción al derecho internacional humanitario (DIH) ante las autoridades competentes.

En el atentado, el militar herido presentó fracturas en los tobillos y fue trasladado con rapidez a la ciudad de Arauca, donde recibe atención médica especializada.

Mientras el Ejército atribuye la responsabilidad del ataque a la comisión Camilo Cienfuegos del ELN, destaca que los demás ocupantes del vehículo —un Titán blindado de fabricación nacional— lograron sobrevivir ilesos pese a la destrucción total del automotor producida por un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés —improvised explosive device—).

Así quedó el vehículo militar
Así quedó el vehículo militar luego del ataque del ELN en Arauca - crédito @TRUFAULT/X

El vehículo Titán que salvó la vida a los soldados en Arauca

La resistencia del vehículo Titán en circunstancias extremas y su función durante la operación Perseo han sido objeto de análisis por parte del Comando del Ejército colombiano (EJC).

Según el reporte oficial, en aquella misión anterior el blindado protegió al personal durante un ataque intenso con fusilería y granadas y, por lo tanto, se reforzó el interés institucional por continuar perfeccionando este tipo de soluciones tácticas con sello local.

Las fuerzas desplegadas en la zona enfrentaron a los atacantes en respuesta directa al atentado, intensificando el clima de confrontación en una región marcada por la presencia del ELN y los corredores que se aprovechan teniendo como aliada la frontera con Venezuela.

Características y proyección de la familia Titán

El Ejército colombiano busca avanzar hacia la creación de una nueva familia de vehículos blindados nacionales, impulsados por las experiencias acumuladas en el terreno.

El modelo Titán-C Trop, desarrollado en colaboración con IDS-Integrated Defense Solutions S.A.S. y Greit, permite transportar a ocho personas en condiciones de seguridad, incorporando estaciones remotas de armas (RWS) para ametralladoras FN Herstal Minimi MK3 de 5,56x45 mm o M60E4 de 7,62x51 mm como recurso de autoprotección, destacó un informe del medio especializado Infodefensa.

Los vehículos se dividen en
Los vehículos se dividen en tres rangos - crédito @erichsaumeth/X

Se proyecta además el diseño de variantes artilladas y porta mortero, que conformarían una familia integral ajustada a las necesidades tácticas del Ejército.

El interés institucional radica en alcanzar blindados de menor tamaño, optimizados para operaciones urbanas o misiones en carreteras asfaltadas y destapadas, con costos de adquisición, operación y mantenimiento más bajos respecto a alternativas importadas.

La experiencia obtenida con los Titán ha revelado la importancia de contar con vehículos adaptados a las condiciones y amenazas del conflicto colombiano.

El Ejército mantiene su apuesta por la innovación industrial y la autosuficiencia tecnológica, priorizando modelos de rápida adaptación y respuesta ante escenarios dinámicos de combate.

Impacto del atentado en la estrategia militar de Arauca: sigue la ofensiva contra el ELN

La eficacia del vehículo Titán en escenarios de alto riesgo quedó evidenciada tanto en el reciente ataque como en la operación Perseo.

Si bien la explosión dejó dañado completamente el automotor, el saldo final solo registró un herido, dando cuenta de la importancia que pueden tener estos vehículos en estas condiciones.

Las acciones recientes atribuídas al
Las acciones recientes atribuídas al ELN muestran el empleo de dispositivos comerciales de visión en primera persona, lo que pone en evidencia las limitaciones y desafíos de los sistemas de defensa antidron convencionales en el país - crédito Europa Press

El Ejército hace hincapié en la urgencia de adaptar sus capacidades técnicas frente al uso recurrente de artefactos explosivos improvisados por grupos armados ilegales en zonas de conflicto, como Arauca, y que en otras zonas como el Cauca, por ejemplo, donde hacen presencia las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, también han dejado bajas en las filas de la institución.

De esta manera, la necesidad de reforzar la protección y movilidad del personal cobra un papel central en el diseño y producción de soluciones tácticas nacionales de próxima generación.

