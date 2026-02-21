Terrenos de los hermanos paramilitares Castaño Gil fueron entregados a los damnificados de Córdoba por ola invernal

El Gobierno nacional, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, realizó la transferencia del predio ‘Doble Cero’ y un terreno rural adicional, que eran propiedad de los hermanos paramilitares Castaño Gil, a familias que perdieron todo por las recientes inundaciones en el departamento de Córdoba.

Juan Felipe Harman Ortíz, director nacional de la entidad, confirmó la formalización del proceso tras la recuperación judicial de las propiedades, que suman 479 hectáreas y se localizan en las veredas Jaraquiel y El Guineo, en el municipio de Montería.

Estos lugares fueron epicentro del paramilitarismo durante las décadas más agudas de la violencia en Colombia y su recuperación ahora forma parte de un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia y Paz.

El proceso de entrega del predio 'Doble Cero' culminó el 19 de febrero de 2026 - crédito prensa ANT

De acuerdo con voceros oficiales de la ANT, la intervención respondió a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, que anunció que la medida se integra a una estrategia nacional para recuperar 50.000 hectáreas de ciénagas en Córdoba y fortalecer el ordenamiento territorial en torno al agua

La entrega, oficializada el 18 de febrero de 2026, ocurrió en medio de una de las emergencias más extensas registradas en la región por el desbordamiento del río Sinú, agravado por dos frentes fríos, cuyas inundaciones dejaron a más de 70.000 familias damnificadas en menos de tres semanas. Miles de hectáreas de cultivos y viviendas fueron arrasadas, y las autoridades departamentales declararon la calamidad pública en la capital y en otros municipios.

Harman Ortíz confirmó que el predio ‘Doble Cero’, de 370 hectáreas, y otro lote de 109 hectáreas, serán destinados a campesinos sin tierras y víctimas directas de la emergencia.

“Estamos en el predio Doble Cero, un predio que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos, vuelva a la comunidad rural y sea el instrumento de reparación para las víctimas de las inundaciones”, afirmó el titular de la entidad nacional.

Este es uno de los predios que la ANT entregó a las víctimas de la ola invernal en Montería - crédito prensa Agencia Nacional de Tierras

Las familias serán trasladadas a suelos altos y productivos, con vocación agrícola, según estudios de la Agencia Nacional de Tierras que estiman una capacidad agrológica del 97%, para que puedan desarrollar proyectos de avicultura, piscicultura y cultivos de cacao, con el respaldo técnico del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La entrega de los predios

La toma de posesión de las tierras contó con el aval del Tribunal de Justicia y Paz y la entrega formal de alias Mono Leche, uno de los responsables logísticos de los antiguos propietarios, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fidel y Vicente Castaño Gil.

Semanas atrás, el propio Felipe Harman denunció que, pese a que “las tierras que fueron entregadas al Estado por grupos armados en el proceso de paz, han estado ocupadas indebidamente por políticos y poderosos en las regiones”.

Sin embargo, en cuanto a los predios en cuestión, la cabeza de la ANT aseguró que la legalidad de los títulos está garantizada, de manera que la escrituración a favor de los beneficiarios será inmediata, bajo la figura de Reforma Agraria.

Momentos de la entrega del predio que será usado para refugiar campesinos afectados por la ola invernal en Montería - crédito prensa ANT

Desde la ANT confirmaron que el operativo de traslado contempla tres fases: selección y caracterización de familias damnificadas, adecuación y parcelación de los terrenos, y asentamiento definitivo con dotación de insumos y acceso a créditos agrícolas condonables.

Las primeras 150 familias serán asignadas en las próximas semanas, con prelación para quienes se encuentran en albergues temporales y no poseen otros predios. Entre los puntos destacados del esquema de entrega, el traspaso del lote ‘Doble Cero’ será a título de propiedad colectiva o individual, dependiendo de la organización comunitaria.

La entrega de la Hacienda Támesis

A través de redes sociales, Harman Ortíz compartió con los colombianos la entrega del otro bien rural a manos de campesinos afectados por la ola invernal.

Con un video, Harman Ortíz mostró la entrega de la propiedad “que fue de Carlos Castaño”, y que ahora será un “refugio y respaldo para familias campesinas que enfrentan la ola invernal”.

La entrega estuvo acompañada por el director nacional de la ANT, Felipe Harman - crédito @harmanfelipe/X

La entrega también estuvo alineada con el mandato del jefe de Estado, en articulación con la Unidad de Víctimas, “para proteger a las familias campesinas y garantizarles un lugar seguro”.

Aquí la tierra vuelve a estar al servicio de la producción agrícola campesina y del cuidado del agua.

El titular de la entidad confirmó que el Gobierno seguirá realizando recorridos en el departamento para fortalecer la atención a las víctimas de la crisis invernal.