Peligro en El Dorado: vuelo LA4278 de Latam abortó despegue por cruce de helicóptero militar

REUTERS/Ivan Alvarado

Una situación operacional se registró el viernes 20 de febrero en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando el vuelo LA4278 de Latam Airlines Colombia, que cubría la ruta Bogotá–San Andrés, debió interrumpir su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en la trayectoria prevista, según información citado de Semana.

La aeronave involucrada, un Airbus 320, realizaba su carrera final para despegar cuando se presentó la novedad. De acuerdo con la información suministrada por la aerolínea, la tripulación aplicó el procedimiento correspondiente para este tipo de contingencias, priorizando las condiciones de seguridad durante la maniobra.

“Ante la presencia del helicóptero, la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”, señaló Latam Airlines Colombia.

REUTERS/Iván Alvarado

Como resultado de la maniobra, la compañía explicó que se presentó un aumento en la temperatura de las ruedas del avión, lo que ocasionó su desinflado. Debido a esa condición técnica, la aeronave será trasladada al hangar con el fin de realizar la inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento encargado.

La aerolínea precisó que ninguno de los ocupantes presentó afectaciones de salud derivadas del incidente. “Es importante señalar que ninguno de los pasajeros ni tripulantes presentó afectaciones de salud; sin embargo, a todos se les ofrecerá asistencia en tierra en caso de requerirlo”, complementó LATAM en su pronunciamiento oficial.

En total, 157 pasajeros fueron desembarcados y trasladados en buses hasta la terminal aérea. Asimismo, se activaron servicios de emergencia para verificar el estado de las personas que se encontraban a bordo durante el evento. La compañía indicó que los protocolos se ejecutaron conforme a los lineamientos establecidos para este tipo de situaciones.

crédito Aeropuerto El Dorado

“Así mismo, quienes deseen continuar con sus planes de viaje serán reacomodados en un vuelo previsto para hoy, inicialmente a las 20:30 hora local. LATAM Airlines Colombia reitera que la seguridad es su principal prioridad y que todas sus operaciones se realizan bajo estrictos estándares operacionales y siguiendo los lineamientos de la autoridad aeronáutica”, puntualizó LATAM.

El incidente se produjo mientras el avión se preparaba para cubrir la ruta hacia San Andrés, uno de los trayectos nacionales con alta demanda desde la capital. Tras la interrupción del despegue, la operación fue suspendida para atender la revisión técnica correspondiente y facilitar el desembarque ordenado de los viajeros.

- crédito montaje Colprensa

La aerolínea confirmó que la contingencia fue comunicada a través de un boletín oficial en el que se detallaron las circunstancias y las medidas adoptadas. En ese documento se especificó que la prioridad fue garantizar la integridad de los pasajeros y de la tripulación durante el procedimiento aplicado en pista.

Actualmente, según la información divulgada, las operaciones aéreas de la compañía y de otras rutas nacionales e internacionales que funcionan en la terminal bogotana se desarrollan con normalidad. Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos y presentarse con anticipación en las salas asignadas para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

Entre las orientaciones dirigidas a los pasajeros de Latam se encuentra el ingreso al sitio web oficial de la empresa, la consulta del estado de los vuelos mediante aplicaciones digitales y la comunicación a través de las líneas de atención autorizadas. También se sugirió revisar el correo electrónico para conocer eventuales modificaciones en los itinerarios y atender las disposiciones emitidas por la administración del aeropuerto.

La contingencia ocurrió en medio de la programación regular de operaciones en El Dorado, uno de los principales aeropuertos del país. Tras el evento, se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones, incluyendo la revisión técnica del avión involucrado y la reorganización de los itinerarios de los pasajeros afectados por la interrupción del despegue.