Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de tigrillo lanudo que rescataron en el Valle de Aburrá: “Arrebataron su libertad y su vida”

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó que las esperanzas que estaban puestas en el equipo médico veterinario que atendía a un ejemplar hembra de tigrillo lanudo se desvanecieron la noche del viernes 20 de febrero de 2026.

La felina que había sido rescatada por parte de personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (autoridad ambiental en la capital de Antioquia) el 18 de febrero, tal y como lo informó el mismo mandatario local, no sobrevivió por cuenta de la gravedad de las lesiones que presentó al momento de su valoración.

“Lamento informar que la tigrilla lanuda rescatada en el Cerro de las Tres Cruces falleció, pese al esfuerzo incansable de los equipos de @Areametropol. Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto”, inició la publicación que Gutiérrez compartió en su perfil de X la tarde del viernes.

El dirigente político y excandidato presidencial antioqueño fue contundente al detallar las causas que llevaron a que la condición de la tigrilla lanuda se agravara.

“El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida”, afirmó en sus declaraciones “Fico” Gutiérrez.

Por lo anterior, el gobernante le dejó una clara advertencia a toda aquella persona que posea especies de manera ilegal: “Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”.

A su vez, la autoridad ambiental en el Valle de Aburrá, compartió el siguiente mensaje, además del que dejó el alcalde de Medellín.

“Hay noticias que duelen profundamente 💔. Ella luchó hasta el final. Gracias al equipo de hospitalización y cuidados intensivos de CVZ de la @UniversidadCES y a los profesionales de nuestro CAVR (Centro de atención y valoración de fauna silvestre) por sostener su vida 🙌🏻. No normalicemos el tráfico ilegal ni la tenencia de fauna”, menciona la publicación.

Lo que se sabía del hallazgo de la tigrilla lanuda en el cerro de Las Tres Cruces, en Medellín

El miércoles 18 de febrero el alcalde Federico Gutiérrez y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dejaron una serie de imágenes que causaron indignación en la red social X.

En ellas se observa, por parte de la autoridad ambiental, un video en el que funcionarios rescatan a la tigrilla lanuda que se encontraba malherida en medio de la vegetación.

“En el Cerro de las Tres Cruces la montaña debería hablar de vida 🌳. Pero fue hallada una hembra adulta de tigrillo lanudo debilitada y con signos de cautiverio 💔. Gracias al reporte ciudadano, la estamos atendiendo con todo el rigor profesional. Su pronóstico es reservado”, señaló el mensaje que acompañó la grabación desde el perfil de X de la entidad (@Areametropol).

Mientras que del lado de la cuenta de Gutiérrez, el alcalde describió sobre el diagnóstico que recibió de la felina que se encontraba “en estado crítico: le cortaron los dientes, presenta desnutrición severa, parásitos y señales claras de maltrato. Todo indica cautiverio ilegal”.

El malestar en Gutiérrez fue evidente, cuando puntualizó en esa misma publicación sobre lo ocurrido con la felina: “Esto no es menor: es un crimen contra la vida y contra nuestra biodiversidad”.

“Nuestra fauna silvestre no está para el encierro ni para el tráfico ilegal. Cada animal que sacan de su hábitat debilita nuestros ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la ciudad”, recalcó el alcalde antioqueño, que al final invitó a la ciudadanía a denunciar y “cuidar la vida, en todas sus formas, es tarea de todos”.

En Cundinamarca la situación del tigrillo lanudo tampoco es favorable

El tigrillo lanudo resiste en los fragmentos de bosque que sobreviven en la región del departamento de Cundinamarca (centro de Colombia, región Andina), pese a la intensa transformación de su hábitat por la expansión urbana, ganadera y proyectos energéticos de gran escala.

Este pequeño felino, más chico que un gato doméstico y de grandes ojos marrones, depende de la abundancia de roedores para persistir en ecosistemas cada vez más fragmentados y amenaza con desaparecer si continúan las intervenciones humanas sin medidas de conservación efectivas.

En la última década, la región donde se distribuye el tigrillo lanudo —que abarca países como Colombia, Venezuela, Ecuador y zonas de Centroamérica— ha visto una reducción alarmante de sus bosques de montaña, con una pérdida de cerca del 80 % de su cobertura natural en apenas 30 años, destacó un informe de la Universidad Nacional de Colombia (Unal).

Estos bosques no solo regulan el recurso hídrico y el carbono, sino que mantienen especies fundamentales para la biodiversidad local como el oso de anteojos y el propio tigrillo lanudo (Leopardus pardinoides).

Pese al avance de la agricultura, la urbanización y los planes de construir 289 torres de alta tensión en el territorio cundinamarqués —lo que representa más de 56 km de reservas forestales afectadas solo en Tabio—, los biólogos han podido confirmar la presencia estable de la especie en municipios como Subachoque y Tenjo, además de Tabio.

El hallazgo clave es que la presa más abundante para el tigrillo en estas áreas es el ratón de patas blancas, factor que define su permanencia local y que ahora se utiliza como orientación para planes de manejo en la zona.

A partir de 2022, la comunidad local, especialmente el Colectivo Retratos Altoandinos, ha impulsado la protección del tigrillo lanudo a través de campañas en redes sociales con el hashtag #Salvemosaltigrillo, aumentando la conciencia sobre su estado de vulnerabilidad según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La especie apenas cuenta con unos pocos miles de individuos en todo su rango, y su hábitat se encuentra cada vez más presionado por nuevas infraestructuras y actividades humanas.