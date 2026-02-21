Cancillería confirmó la repatriación de 110 colombianos desde Estados Unidos

110 colombianos llegaron repatriados al país - crédito Cancillería de Colombia

El Gobierno colombiano recibió en horas de la noche del 19 de febrero de 2026, a un grupo de 110 ciudadanos que regresaron al país en un vuelo humanitario gestionado oficialmente. La llegada estuvo marcada por gestos de solidaridad, respeto y dignidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde altos funcionarios reiteraron el compromiso estatal con los derechos de los retornados.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio encabezó la ceremonia de bienvenida junto a la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero. Ambas funcionarias transmitieron el mensaje central del Gobierno nacional: cada retorno será atendido bajo criterios de humanidad y respeto.

Villavicencio subrayó el enfoque prioritario del presidente Gustavo Petro en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que retornan, así como el reconocimiento de su dignidad.

“Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos y que el presidente ha reiterado la importancia de que quienes afrontan situaciones difíciles puedan retornar a casa sin miedo, ni calamidades”, expresó la canciller, recordando su propia experiencia como migrante.

Durante la recepción, la canciller detalló el despliegue interinstitucional que acompaña estos procesos. Según Villavicencio, el Gobierno dispone de “una oferta amplia de apoyo humanitario, acompañamiento psicosocial, orientación humanitaria y trámites migratorios”, articulando la labor de distintas dependencias para garantizar la protección y bienestar de los retornados.

Colombianos repatriados desde Estados Unidos - crédito Cancillería de Colombia

Además, la canciller puntualizó la importancia de la cooperación con Estados Unidos para mantener programas de retornos voluntarios. Señaló que el objetivo es que estos procesos se realicen siempre bajo condiciones de respeto y dignidad.

La ministra de Relaciones Exteriores envió un mensaje enfático a los recién llegados: “No debemos ver este retorno como un fracaso, sino como un nuevo comienzo. Su país y sus familias los reciben nuevamente”.

La funcionaria también destacó la reciente llegada de otro vuelo humanitario desde España y manifestó la voluntad política de evitar que episodios así se repitan en el futuro. “Como país, no queremos que estas situaciones continúen”, recalco la funcionaria.

110 colombianos aterrizaron en el país luego de hacerse efectiva su repatriación desde Estados Unidos - crédito Cancillería de Colombia

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, reafirmó la postura institucional de garantizar que cada ingreso al país se haga de manera digna y ordenada. La funcionaria dejó claro el enfoque del gobierno actual sobre el fenómeno migratorio: “Para el Gobierno del presidente Petro, migrar no es un delito”, recalcó Arriero.

Ambas autoridades enfatizaron que los operativos humanitarios continuarán, buscando proteger la vida y los derechos de quienes decidan regresar, así como brindarles acompañamiento integral en su proceso de reintegración.

El gobierno explicó que la continuidad de estos vuelos humanitarios responde a la necesidad de proteger a los colombianos en el extranjero y facilitar su retorno cuando atraviesan situaciones difíciles. Las autoridades insistieron en que la prioridad será siempre la vida, la dignidad y el pleno ejercicio de los derechos para quienes regresan al país.

Canciller Rosa Villavicencio en la llegada de 110 colombianos al país - crédito Cancillería de Colombia

Llegaron al país 101 colombianos deportados

El retorno de 101 ciudadanos colombianos desde Estados Unidos marcó una nueva operación de repatriación coordinada por el Gobierno de Gustavo Petro Urrego y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El vuelo humanitario, realizado el 5 de febrero, permitió a decenas de connacionales regresar a su país de origen tras atravesar situaciones complejas en el exterior.

La llegada se concretó bajo una estricta coordinación interinstitucional. Un portavoz gubernamental afirmó que el Estado garantizó “un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional” para los repatriados. Ese acompañamiento fue clave durante el proceso de llegada y reintegración de 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad que integraban el contingente.

Representantes de la Cancillería y otras entidades del Gobierno Nacional estuvieron presentes durante toda la operación. La labor de estos funcionarios incluyó tanto la recepción en el aeropuerto como el inicio de las gestiones para la reintegración social de quienes retornaron.