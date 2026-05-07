Colombia

Invima advierte sobre Purifresk, agua potable tratada sin registro sanitario, e insta a no adquirir ni consumir el producto

Reforzar la verificación y usar canales confiables ayuda a prevenir compras fuera de la ley y protege la salud pública

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las acciones de fiscalización permitieron detectar la presencia del líquido en diversos comercios, y se destaca la importancia de que ciudadanos reporten sospechas ante las autoridades correspondientes - crédito Visuales IA

La alerta sanitaria emitida por el Invima ante la comercialización de agua potable tratada sin registro sanitario vigente genera inquietud entre consumidores en Colombia.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la necesidad de suspender de inmediato el consumo del producto ‘Purifresk’.

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El Invima pidió la suspensión del consumo del producto ‘Purifresk’ porque se distribuye en Colombia sin contar con el registro sanitario exigido; es decir, su comercialización contraviene la normatividad en vigor y representa un posible riesgo para la salud de los consumidores.

El ente recalcó, de acuerdo con el comunicado obtenido por El Tiempo, que distribuir y consumir este producto constituye un peligro real para quienes lo adquieren.

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Ciudadanos y comerciantes deben informar a las autoridades sobre cualquier punto de venta identificado para frenar su circulación.

Primer plano de una tubería de distribución de agua potable de color celeste con la inscripción "DRINKING WATER" en negro, parcialmente enterrada en tierra.
Las recomendaciones oficiales hacen énfasis en evitar la adquisición de productos sin respaldo legal, ya que su presencia en estanterías y canales digitales contraviene la normativa vigente en Colombia - crédito Visuales IA

El producto, denominado agua potable tratada ‘Purifresk’, fue detectado en distintos comercios y canales digitales. Las labores de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad permitieron establecer que se trata de un producto fraudulento, ya que no tiene la habilitación sanitaria requerida.

Recomendaciones del Invima para consumidores y comercios

El Invima recomendó no adquirir el producto involucrado y suspender su consumo si ya se encuentra en los hogares.

También instó a comunicar de forma inmediata a las autoridades cualquier punto de venta de ‘Purifresk’, “Solicitamos a la ciudadanía y a los comercios evitar la compra y el consumo del producto ‘Purifresk’ mientras no cuente con el registro sanitario correspondiente”, señaló la entidad.

El organismo subrayó: “Todos los productos alimenticios deben cumplir con los requisitos legales antes de llegar al mercado. Utilizar canales oficiales para verificar el registro sanitario vigente previene riesgos de salud”.

Asimismo, el Invima instó a las autoridades territoriales a reforzar las tareas de inspección y control contra la comercialización del producto en establecimientos y plataformas digitales.

El Invima había alertado en 2024 sobre la distribución fraudulenta de Vitacerebrina Forte - crédito Invima
Una serie de procedimientos permitió a las autoridades identificar la circulación del producto sin habilitación, promoviendo la denuncia ciudadana para evitar consecuencias sanitarias - crédito Invima

La distribución de bienes sin el registro sanitario adecuado puede llevar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad previstas en la normativa vigente.

El diario también destacó la importancia de que los consumidores participen activamente en la detección y denuncia de productos no autorizados para fortalecer el control sanitario.

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