Colombia

Abogado involucrado en denuncia de primas a docentes reveló prácticas irregulares del Gobierno en el manejo del Fomag: “Ocultó la verdad a maestros”

Yobany López Quintero aseguró que los trámites siguieron las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos

Guardar
Abogado involucrado en denuncia de
Abogado involucrado en denuncia de primas a docentes reveló prácticas irregulares del Gobierno en el manejo del Fomag- crédito montaje infobae (Reuters y Fomag)

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) denunció que a más de 4.000 docentes pensionados se les pagó la prima de mitad de año sin que cumplieran los requisitos legales, lo que representaría un monto total de $83.000.000.000 y abrió un debate sobre la transparencia de estos desembolsos.

En medio de la controversia, parte de la atención pública se concentra ahora en los hallazgos recientes de la Justicia en Armenia, Quindío, que incluyó el envío de copias al Fomag con la directriz expresa de no autorizar ciertos pagos a docentes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Yobany López Quintero aseguró que
Yobany López Quintero aseguró que los trámites siguieron las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos- crédito Colprensa

Uno de los señalados por el proceso judicial es Yobany López Quintero, abogado conocido por su defensa de los intereses de los maestros oficiales, que sostiene que los beneficiarios no recibieron ningún pago indebido y rechaza cualquier insinuación sobre irregularidades en el manejo de la información o la obtención de listados.

López Quintero argumentó que el Ministerio de Educación solicitó en 2001 al Consejo de Estado mantener bajo reserva una sentencia clave para los pensionados, y que dicha sentencia, favorable a los docentes sobre la prima de mitad de año, permaneció sin difundirse durante más de dos décadas. Según su explicación en Caracol Radio, la revisión del alto tribunal que reconoció el derecho a la prima se concretó en 2020, pero esa decisión continuó oculta hasta el año pasado, lo que privó a los maestros de conocer y reclamar sus derechos a tiempo.

El abogado señaló que el
El abogado señaló que el Fomag le mintió a sus afiliados - crédito Fomag

El abogado afirmó al medio citado que, al margen de sus funciones, existe un procedimiento formal que el Fomag cumple y por el cual recibe notificaciones oficiales sobre cada uno de los reconocimientos administrativos otorgados a los más de 9.000 docentes representados. Resalta que la entidad también le suministra directamente los listados pertinentes, conforme a la práctica habitual en el reconocimiento de prestaciones. López enfatiza que nunca accedió a información de manera irregular y remarca la legitimidad de todo el proceso.

Controversia sobre pagos y honorarios a los maestros por parte de Fomag

La entidad sostuvo que no
La entidad sostuvo que no existía base para realizar estos desembolsos, lo que agudiza el debate en torno a la interpretación y difusión tardía de las sentencias judiciales. - crédito Fomag

El debate se agudizó por el monto total de los pagos otorgados y por la cantidad de recursos que, según versiones públicas, López habría percibido en honorarios tras los litigios ganados, una suma que alcanzaría $20.000.000.000. El abogado replica que estos ingresos corresponden exclusivamente al éxito de su labor profesional y al pago de salarios de sus más de 100 empleados y colaboradores, desmarcándose de cualquier tipo de irregularidad o enriquecimiento personal ilegítimo.

Sobre las acusaciones del Fomag sostuvo: “Yo lo que estoy cobrando son mis honorarios de mi trabajo”, y recalca que su proceder se encuentra documentado ante las autoridades correspondientes. “Yo tengo acreditado todos los poderes, todos los contratos, todas las solicitudes y las demandas que radiqué con todo ese grupo de maestros que reclamaron su derecho”, declaró al medio citado.

La situación escaló con denuncias dirigidas al vicepresidente de prestaciones económicas del Fomag, a quien López acusa de difamación por haberlo tildado de extorsionista. Según el abogado, los trámites siguieron siempre las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes por parte de la entidad responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos.

El Fomag, por su parte, fundamentó las denuncias en la compulsa de copias enviada por el juzgado de Armenia, en la que justifican la suspensión y revisión de los pagos cuestionados a más de 4.000 pensionados. La entidad estatal también sostuvo que no existía base para realizar estos desembolsos, lo que agudiza el debate en torno a la interpretación y difusión tardía de las sentencias judiciales.

Temas Relacionados

FomagPrácticas irregularesAbogadoYobany López QuinteroGobierno nacionalPagos millonariosMaestrosCorrupciónJusticia colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Maiker Smith cuenta cómo vivió su inesperada salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ en medio de la polémica con Johanna Fadul: “No me sorprende” “Entrando de nuevo a esta realidad”

El creador de contenido compartió en entrevista con Infobae Colombia cómo ha manejado su eliminación y la situación que hay en las redes sociales con la actriz que fue expulsada, tras hacer un comentario racista

Maiker Smith cuenta cómo vivió

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará la victoria para llegar con la ventaja para el clásico de Alemania

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El comentarista de fútbol aprovechó la oportunidad para poner una comparación entre Luis Díaz y James Rodríguez con sus pasos por el Bayern Múnich

La dura indirecta de Carlos

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 21 de febrero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Consejo Gremial pide intervención urgente ante huelga en Essa, 958.000 usuarios podrían verse impactados por el paro

El gremio empresarial solicitó a las autoridades garantizar la continuidad del servicio eléctrico en Santander. El Ministerio del Trabajo informó que ya culminó el acompañamiento al sellamiento de dependencias administrativas, mientras insiste en mantener el suministro como servicio esencial

Consejo Gremial pide intervención urgente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Maiker Smith fue eliminado de

Maiker Smith fue eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opinó sobre la etiqueta que le pusieron en Internet: “Entrando de nuevo a esta realidad”

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa