“Qué vergüenza”: dos señalados carteristas colombianos fueron captados en video cuando intentaron robar a una joven en el metro de Barcelona

La labor de vigilancia de ciudadanos permitió identificar a dos sospechosos de origen colombiano, quienes intentaban sustraer objetos de valor a usuarios en una de las líneas más frecuentadas de la ciudad - crédito @ruidiaz_ddhh

Dos ciudadanos de Bogotá fueron identificados y detenidos tras un intento de hurto en el Metro de Barcelona, según reportó la Patrulla Anti Carteristas, un colectivo civil creado para combatir el incremento de robos en el transporte subterráneo de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en una de las líneas más concurridas, donde los vigilantes voluntarios detectaron a los sospechosos intentando extraer un teléfono móvil del morral de una joven.

La intervención inicial quedó registrada en un video difundido en la red social X, en el que se observa cómo uno de los detenidos, tras ser increpado, reacciona de forma agresiva mientras que su acompañante apela al llanto para evitar ser entregado a las autoridades.

La Patrulla Anti Carteristas identificó y grabó a dos ciudadanos bogotanos que intentaron robar un celular en el Metro de Barcelona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El registro muestra el momento en que uno de los hombres confiesa su situación laboral: “Llevo dos meses sin empleo”, admitió, tras la insistencia del ciudadano español que grababa la escena. El mismo individuo pidió perdón y prometió abandonar el lugar, asegurando que no reincidiría.

Horas después, la Policía de Barcelona informó sobre la detención de uno de los dos sujetos, identificado como originario de Bogotá, Colombia. El acusado fue arrestado tras hallársele un teléfono móvil robado. Los agentes confirmaron que la Patrulla Anti Carteristas facilitó la identificación y localización de los implicados.

El caso generó reacciones inmediatas entre la comunidad colombiana residente en España y usuarios de redes sociales. “Que vergüenza como nos hacen quedar unos pocos… Bien hecho y ojalá los metan en un hueco bien profundo”, expresó un usuario en X, mientras que otro comentó: “Como colombiano esto me indigna, por esas ratas es que nos cierran las puertas a todos, y eso que no les hicieron mucho, acá en Colombia los hubieran cogido a palo por ladrones”.

La policía de Barcelona detuvo a los dos presuntos ladrones colombianos tras ser localizados con la ayuda de los vigilantes civiles - crédito @ruidiaz_ddhh / X

“Que pena en serio, por culpa de esas ratas es que nos tienen este concepto en otros países”, lamentó otro usuario colombiano. Las autoridades de Barcelona señalaron que la colaboración entre ciudadanía y fuerzas de seguridad resultó clave para identificar y detener a los responsables, reforzando la vigilancia en el sistema de transporte público ante la preocupación ciudadana.

Colombiano fue detenido en España por robar y violar a un hombre después de drogarlo

En otro contexto, un joven colombiano, de 19 años, fue detenido en Madrid, en España tras ser acusado de robo y agresión sexual mediante sumisión química a un hombre en la localidad de Sitges, ubicada al suroeste de Barcelona. La Policía Nacional sospecha que el detenido podría estar implicado en otros delitos similares cometidos durante su breve estancia en el país.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto se llevó a cabo en el barrio de Malasaña, cuando el sospechoso salía de un apartamento con destino al aeropuerto de Barajas y llevaba consigo una maleta repleta de relojes Rolex, joyas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, tanto en euros como en dólares.

El criminal fue ubicado en Malasaña antes de que huyera del país - crédito Europa Press

La intervención fue posible gracias a la hermana de la víctima, que, con la colaboración de un experto en ciberseguridad de su empresa, logró rastrear la ubicación de los presuntos delincuentes utilizando las direcciones IP de los dispositivos robados. Y es que los ladrones continuaron utilizando el teléfono móvil robado para recibir códigos bancarios y acceder a las cuentas de la víctima, lo que permitió su localización exacta en una vivienda.

Las autoridades identificaron al agresor como Neider Edilson O. J. y a su hermana como Jennyfer, de nacionalidad colombiana y en situación regular en España tras ingresar desde Italia. La joven, de 24 años, también fue detenida y los dos fueron enviados a prisión.