Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano que comenzará a expedirse en abril de 2026: estos son los puntos para el tramite

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte en Plaza de Bolívar, destacando el diseño y los símbolos culturales que lo identifican - crédito Presidencia

El Gobierno nacional anunció que a partir del 1 de abril de 2026 comenzará a expedirse el nuevo modelo de pasaporte colombiano, un documento íntegramente producido en el país y presentado en sociedad por el presidente Gustavo Petro durante el acto de cierre de las marchas por la defensa del salario mínimo vital en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Durante su discurso, Petro exhibió el nuevo pasaporte ante la multitud, destacando su diseño y el valor simbólico de sus elementos visuales: “Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, guitarras y tiples, coco, pescadores... Tiene el pueblo de Colombia aquí, en sus dibujos, en sus páginas.”

El mandatario subrayó que el documento fue calificado como el cuarto mejor pasaporte del mundo tras superar las pruebas de seguridad y autenticidad exigidas por entidades internacionales. “Pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados. Debe ser llevado por orgullo para los nuevos”, afirmó ante los asistentes.

El documento fue calificado como el cuarto mejor pasaporte del mundo tras superar los exámenes internacionales de seguridad y autenticidad - crédito Cancillería de Colombia

El presidente también resaltó la autonomía tecnológica e industrial alcanzada con este lanzamiento. Según Petro, el nuevo pasaporte será producido al cien por ciento en Colombia, un hito que marcará la desvinculación de proveedores extranjeros y la transición hacia la gestión nacional de la documentación de viaje.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de la soberanía sobre los datos personales y la transparencia electoral. Ordenó la transferencia de bases de datos de ciudadanos desde empresas privadas a la Imprenta Nacional, con el fin de fortalecer la seguridad de la información y proteger los futuros procesos de votación.

Petro también anunció una reunión con el registrador General, Hernán Penagos, para tratar prácticas ilegales relacionadas con bases de datos en manos de privados. Además, solicitó a la empresa Thomas Greg & Sons entregar su base de datos a la Imprenta Nacional, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos.

La producción nacional del pasaporte colombiano elimina la dependencia de proveedores extranjeros y refuerza la soberanía tecnológica - crédito Cancillería Colombiana

Dónde se puede tramitar el nuevo documento

La Cancillería de Colombia informó que los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta la fecha de expiración impresa. Los ciudadanos no están obligados a renovarlos antes de viajar si aún están dentro del periodo de vigencia, pero se recomendó verificar con anticipación la expiración, ya que el pasaporte ordinario y ejecutivo colombiano mantiene una vigencia de diez años desde su expedición. Las autoridades aconsejan tramitar la renovación al menos 6 meses antes del vencimiento para evitar contratiempos en viajes internacionales.

El trámite para obtener el nuevo pasaporte podrá realizarse a partir del 1 de abril de 2026 en los 37 puntos habilitados por la Cancillería en el país. En Bogotá, los ciudadanos podrán acudir a la Oficina de Pasaportes Sede Norte, la Oficina de Pasaportes Sede Centro y la Red Cade. Los SuperCade Américas y Calle 13, así como los Cade de Fontibón, Santa Lucía, Tunal, Servitá y La Gaitana, estarán habilitados como puntos de atención para la solicitud del documento.

En el resto del territorio nacional, las solicitudes podrán realizarse en las sedes de las gobernaciones departamentales y en los puntos autorizados de ciudades como Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Turbaco, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Quibdó, Valledupar, Montería, Riohacha, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés Isla, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Puerto Carreño y otras capitales departamentales.

El trámite para el nuevo pasaporte podrá realizarse en los 37 puntos oficiales habilitados por la Cancillería en todo el territorio colombiano - crédito Cancillería/X

Para los colombianos en el exterior, el trámite podrá adelantarse en los consulados de Colombia ubicados en diferentes países, siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos por cada oficina consular.

La Cancillería subrayó que antes de acudir a cualquiera de los puntos de atención, los ciudadanos deben verificar los horarios y si es necesario agendar cita previa a través de los canales oficiales. El trámite es presencial y se mantiene la recomendación de consultar únicamente los canales institucionales para evitar fraudes o intermediarios.

Para el Gobierno nacional, el lanzamiento del nuevo pasaporte se presentará como un símbolo de modernización y soberanía, con elementos visuales que, según el presidente, “representan la diversidad, la cultura y el pueblo colombiano (...) “este es el nuevo pasaporte para Colombia”.