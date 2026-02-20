Petro hizo sorprendente pedido a los colombianos para su último día como presidente de la República: “Me pego una escapada”

El jefe de Estado señaló que espera que los colombianos llenen la Plaza de Bolívar tras su salida del cargo - crédito Presidencia

El 19 de febrero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció un discurso frente a miles de personas que se congregaron en la plaza de Bolívar de Bogotá para defender el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

En su intervención, expresó cuál es su ‘último deseo’ como jefe de Estado colombiano, señalando que le gustaría ver la plaza llena el próximo 7 de agosto de 2026, cuando termine su mandato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El primer mandatario sostuvo que para lograr un ambiente festivo será necesario que vuelva a ganar el programa de este gobierno y mejorarlo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Para tener esta plaza llena, yo tengo que estar alegre saliendo de allá y lo voy a estar porque me pego una escapada que ni se imaginan”, declaró Petro ante los asistentes.

Entre aplausos y expresiones de apoyo del público presente, además de la risa de varios ministros que lo acompañaban, el gobernante de los colombianos aprovechó para hablar sobre las elecciones presidenciales de 2026, precisando que para lograr un ambiente festivo el día de su salida, será necesario “volver a hacer ganar el programa de este gobierno y mejorarlo”.

Y agregó en tono jocoso que planea celebrar ese día especial tomando una cerveza con algún obrero “despechado de amor. Me pongo unas rancheras, que no me gustan mucho”.

La defensa de Petro al decreto del salario mínimo de 2026

El presidente Gustavo Petro quiere mantener el aumento del 23,7% del salario mínimo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que mantiene el salario mínimo en $2.000.000 para el año 2026, después de que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente el incremento. La administración aseguró que el nuevo texto obedece estrictamente a los ajustes técnicos solicitados por el tribunal, que remitirá el decreto 0159 para su consideración. La decisión se enmarca en una coyuntura marcada por la concertación entre Gobierno, sindicatos y sector empresarial, con el objetivo de conservar el reciente aumento salarial y prevenir impactos económicos negativos.

Durante la firma, realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario reafirmó la postura oficial de no retroceder en la política de aumento salarial, subrayando la importancia de acatar la orden judicial sin modificar la cifra ya establecida. Petro sostuvo que llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios y que el documento enviado al tribunal cumple con cada uno de los requerimientos planteados.

El Consejo de Estado tendrá que determinar si el Gobierno cumplió con los requistos impustos - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa

Desde el sector privado, persisten las reservas, aunque la presión para evitar desajustes económicos llevó a que un grupo mayoritario, con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) como principal exponente, respaldara la decisión de mantener el ajuste. Paralelamente, el Ejecutivo ofreció analizar alternativas para aliviar cargas tributarias que afectan al empresariado como parte del mismo acuerdo.

El Consejo de Estado evaluará si el Gobierno efectivamente corrigió los vacíos que originaron la suspensión inicial. Estos vacíos apuntaban fundamentalmente a que el decreto anterior privilegiaba argumentos relativos al “salario vital” por encima de criterios técnicos como el Producto Interno Bruto (PIB), la productividad y la inflación.

Petro presentó los nuevos pasaportes

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte en Plaza de Bolívar, destacando el diseño y los símbolos culturales que lo identifican - crédito Presidencia

Gustavo Petro exhibió el nuevo pasaporte ante la multitud, destacando su diseño y el valor simbólico de sus elementos visuales: “Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, guitarras y tiples, coco, pescadores... Tiene el pueblo de Colombia aquí, en sus dibujos, en sus páginas”-

El mandatario subrayó que el documento fue calificado como el cuarto mejor pasaporte del mundo tras superar las pruebas de seguridad y autenticidad exigidas por entidades internacionales. “Pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados. Debe ser llevado por orgullo para los nuevos”, explicó a los asistentes.

El presidente también resaltó la autonomía tecnológica e industrial alcanzada con este lanzamiento. Según Petro, el nuevo pasaporte será producido al cien por ciento en Colombia, un hito que marcará la desvinculación de proveedores extranjeros y la transición hacia la gestión nacional de la documentación de viaje.

Incluso, destacó la importancia de la soberanía sobre los datos personales y la transparencia electoral. Ordenó la transferencia de bases de datos de ciudadanos desde empresas privadas a la Imprenta Nacional, con el fin de fortalecer la seguridad de la información y proteger los futuros procesos de votación.

Petro también anunció una reunión con el registrador General, Hernán Penagos, para tratar prácticas ilegales relacionadas con bases de datos en manos de privados. Además, solicitó a la empresa Thomas Greg & Sons entregar su base de datos a la Imprenta Nacional, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos.