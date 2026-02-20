En Nueva York quieren replicar la ciclovía de Bogotá: activistas enviaron una propuesta al alcalde Zohran Mamdani

La capital fue reconocida por su modelo de ciclorutas - crédito Colprensa

Una propuesta para “hacer de Nueva York una ciudad ciclista de primer nivel en el mundo”, incluyó a Bogotá como el segundo mejor referente para usar la bicicleta.

Un grupo de activistas neoyorquinos, a través de la plataforma Transportation Alternatives, propuso implementar en la ciudad norteamericana el modelo de ciclovía semanal inspirado en el exitoso programa de Bogotá, al que describieron como “un ejemplo replicable para mejorar la movilidad, la salud pública y el uso del espacio urbano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa “The New Bicycle Blueprint”, traducido como “El nuevo proyecto de bicicleta”, está dirigida al alcalde Zohran Mamdani y al comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, y plantea extender el evento Summer Streets —en el que cerraron vías de carros para uso exclusivo de bicicletas— a una frecuencia semanal, con el objetivo de crear una red de calles libres de carros en toda la ciudad.

Para este efecto, el modelo de ciclovía de la capital colombiana resultó encajar a la perfección.

Bogotá fue reconocida como la segunda ciudad del mundo con mejor red vial para ciclistas - crédito Transportation Alternatives/página web

“Amplíen Summer Streets a un evento semanal inspirado en la ciclovía, que se extienda desde la mañana hasta la noche, añadiendo más millas cada año con el objetivo de crear un espacio conectado sin carros para el ciclismo en toda Nueva York”, se lee en el documento.

Solo detrás de Londres, Inglaterra, el sistema de movilidad sostenible bogotano cautivó a los activistas por la amplia red de infraestructura, o ciclorutas, que cubre a casi toda la ciudad.

“Bogotá ofrece un modelo replicable para la ciudad de Nueva York, con una población similar y el doble de superficie. Mediante la construcción de una red de carriles bici protegidos junto con la creciente ciclovía —un cierre semanal de las calles de la ciudad al tráfico automovilístico—, Bogotá transformó el ciclismo de una herramienta funcional para los residentes que vivían en la pobreza a una forma común de transporte y celebración", consta en el artículo de la iniciativa.

El modelo de ciclovía de Bogotá es uno de los más apetecidos del mundo - crédito Alcaldía de Bogotá

Así alabaron la ciclovía de Bogotá

Los activistas de Transportation Alternatives sostuvieron que Bogotá ha logrado transformar la movilidad urbana a través de la ciclovía, con un programa que ya cruzó las cinco décadas.

La ciclovía actualmente cuenta con más de 27,69 kilómetros destinados exclusivamente a peatones, ciclistas y patinadores, movilizando a cerca de 2 millones de personas cada semana. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la jornada del 18 de enero de 2026 registró 2.363.181 trayectos: 1.667.064 en bicicleta, 638.329 a pie, 49.356 en patines y 8.432 en otros modos.

“En una ciudad de 9 millones de habitantes, unos 2 millones de residentes participan cada semana. El programa ha demostrado tener importantes resultados en materia de salud pública, como la reducción de la contaminación atmosférica y el aumento de la percepción de seguridad. Por cada dólar invertido en ciclovía, la ciudad ahorra hasta tres dólares en atención médica”, reconoció la iniciativa.

El artículo finalizó con afirmar que Bogotá es una ciudad de vanguardia en cuanto a las rutas para usuarios de bicicleta - crédito Transportation Alternatives/página web

De hecho, en junio de 2025, la Alcaldía de Bogotá habilitó nuevos tramos que ampliaron la red de ciclovía. Esta extensión permitió conectar la ruta actual de la carrera 50 con la avenida Boyacá y la carrera 24, que fue una adición de al menos, 11 kilómetros.

En la sección de acciones que recomiendan al gobierno de Mamdani, aseguraron que “Es momento de una ciclovía en Nueva York”.

“Transportation Alternatives recomienda que la ciudad de Nueva York se fije el objetivo de alcanzar un millón de desplazamientos diarios en bicicleta para el año 2030, sumándose así a las filas de ciudades verdaderamente dominantes en el uso de la bicicleta en todo el mundo, desde París hasta Bogotá“, concluyó la propuesta.