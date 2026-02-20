Dos cafeterías colombianas están entre las 100 mejores del mundo, una se metió en el top 10

Colombia logra posicionar a Tropicalia Coffee y Caferatto entre las 100 mejores cafeterías del mundo, según el ranking 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El aroma a café colombiano volvió a colarse en la conversación global. Esta vez no fue por un nuevo récord de exportaciones ni por una cosecha premiada, sino por el reconocimiento a dos espacios donde la taza se convierte en experiencia. En la edición 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops, dos cafeterías del país lograron un lugar entre las 100 mejores del planeta: Tropicalia Coffee, en Bogotá, y Caferatto, en Manizales.

El listado, revelado en febrero, reunió a establecimientos seleccionados por un comité internacional integrado por más de 800 jueces profesionales y respaldado por más de 350.000 votos del público. La evaluación tiene en cuenta la calidad del café, el servicio, la experiencia sensorial y la propuesta integral de cada tienda.

Tropicalia Coffee, ubicada en Bogotá, obtiene el puesto número 9 a nivel mundial por su enfoque en café de especialidad y apuesta por la trazabilidad del grano colombiano - crédito Tropicalia Coffee

La mejor posicionada entre las colombianas fue Tropicalia Coffee, que alcanzó el puesto número 9 a nivel mundial. Instalada en Bogotá, esta cafetería se consolidó como un referente del café de especialidad gracias a un trabajo riguroso con pequeños productores y a una apuesta clara por la trazabilidad del grano.

Aunque el ranking 2026 solo detalló el puesto y la ubicación, quienes frecuentan el lugar saben que su propuesta va más allá de servir una buena bebida. Tropicalia ofrece métodos como V60, Chemex, Aeropress y espresso, pensados para resaltar perfiles específicos del café colombiano. Cada preparación se convierte en una invitación a descubrir matices como lo son la acidez brillante, notas frutales, chocolate profundo o florales delicados, según el origen.

Esa combinación de técnica, pedagogía y compromiso con la sostenibilidad fue clave para que Tropicalia no solo destacara en la escena local, sino que se proyecte como un actor relevante en el circuito internacional del café de especialidad. En un país donde el grano es símbolo nacional, lograr un lugar en el top 10 mundial tiene un peso particular.

El reconocimiento internacional premia la excelencia en calidad de café, servicio y experiencia sensorial en las principales cafeterías colombianas - crédito @theworlds100bestcoffeshops/Instagram

Pero el reconocimiento no se quedó en la capital. A más de 290 kilómetros, en pleno Eje Cafetero, Caferatto puso a Manizales en el radar global al ubicarse en el puesto 64 del ranking. La presencia de esta cafetería en la lista es, en sí misma, un espaldarazo para una ciudad que respira café en cada esquina.

El ranking no detalló su menú ni su concepto, pero su inclusión habla de estándares altos en servicio, manejo del producto y construcción de experiencia. En una región donde el café forma parte de la vida cotidiana, destacar entre cientos de propuestas internacionales implica ofrecer algo más que tradición puesto que requiere técnica, identidad y una narrativa clara alrededor de la taza.

Manizales, capital de Caldas, es históricamente reconocida por la calidad de sus granos y por su arraigada cultura cafetera. La aparición de Caferatto en esta clasificación refuerza la idea de que las ciudades intermedias están construyendo propuestas sólidas, con rigor profesional y creatividad. No todo ocurre en Bogotá o Medellín; el mapa cafetero colombiano se expande con fuerza desde distintas latitudes.

La selección de las cafeterías se realizó a partir de la evaluación de más de 800 jueces internacionales y el respaldo de 350.000 votos del público - crédito Luisa González/REUTERS

En conjunto, estos dos reconocimientos confirman una tendencia, Colombia no solo exporta café de alta calidad, también está consolidando una cultura de tiendas especializadas que dialoga con el mundo. Las cafeterías se convirtieron en espacios de encuentro, formación y experimentación, donde el consumidor aprende sobre procesos, variedades y métodos de preparación.

Para los amantes del café, Tropicalia Coffee y Caferatto representan dos maneras de vivir esa pasión, una desde la dinámica capitalina y su proyección internacional; la otra, desde el corazón del paisaje cafetero y su identidad regional. Ambas comparten un mismo hilo conductor: respeto por el producto y cuidado en cada detalle.