David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: “No puede convertirse en juez”

El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró su oposición a las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto al diligenciamiento de los formularios E-14 en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, advirtiendo sobre supuestos riesgos de fraude y corrupción asociados con el sistema informático provisto por Thomas Greg & Sons.

En su cuestionamiento a la integridad del software para la transmisión y cómputo de votos, el mandatario calificó de “mayor peligro de corrupción” el hecho de que una empresa privada gestione las bases de datos del país. Petro responsabilizó a Thomas Greg & Sons de entregar un sistema que identificó como defectuoso y alertó que solo haría falta un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para manipular los resultados electorales.

Según señaló, el software de la empresa se emplea no solo a nivel nacional, tambièn en municipios y departamentos: “No deben haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos”, advirtió el presidente en su cuenta de X. Añadió que el sistema, diferente al de Indra, que el Gobierno nacional compró para las elecciones de 2022, ya fue notificado como problemático.

Las declaraciones del jefe de Estado sobre el proceso electoral colombiano fueron interpretadas por el sector de oposición como una interferencia indebida y una actitud temeraria que pone en riesgo la confianza en la democracia.

Perto afirmó que hay irregularidades en el trabajo de la Registraduría en las elecciones - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

Por esta razón, David Luna, candidato presidencial, hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas para que adelanten una veeduría internacional rigurosa del proceso electoral colombiano, como garantía frente a cualquier intromisión indebida y asegurar transparencia, confianza y pleno respeto por la voluntad de los ciudadanos.

“Solicité formalmente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una veeduría formal al proceso electoral colombiano. Lo hago porque cuando un presidente de la República pone en duda las elecciones sin pruebas, pone en duda la democracia. Desde la presidencia y a través de discursos públicos, se lanzan sospechas sobre el software, sobre la organización electoral y sobre las autoridades. Y eso no es menor, mucho menos sin pruebas”.

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho - crédito Colprensa

Así mismo, expresó respaldo institucional al Registrador Nacional, como autoridad encargada de la organización electoral, y reitera la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger la democracia.

“Mientras que la Registraduría promueve que las casillas sin votos se dejen en blanco, el presidente promueve lo contrario. Eso genera confusión, no solamente en los jurados, sino en las personas que realizan el conteo. Lo que está sembrando nuevamente es una duda, simplemente para tener una excusa en la derrota que va a sufrir. Un presidente no puede convertirse en juez del proceso democrático”.

Y agregó: “Colombia no puede permitir que desde la Presidencia se debilite la confianza en las elecciones”.

Luna también advirtió que “como candidato presidencial, defenderé la democracia, la transparencia electoral y la independencia de nuestras instituciones”.

La reflexión de David Luna de cara a la consulta interpartidista

David Luna hizo un llamado para las votaciones del 8 de marzo - crédito @lunadavid/X

David Luna, en paralelo, hizo un llamado a los colombianos a no votar por Roy Barreras en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

En su opinión, dicha decisión favorece a Iván Cepeda, por lo que recomendó sufragar de manera consciente y responsable.

“Votar por Roy para castigar a Petro, fortalece a Cepeda. Las consultas no pueden convertirse en escenarios de cálculo o revancha. Se vota por quien se quiere como Presidente, no por castigar a otro”.