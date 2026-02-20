Colombia rompió récord en compras online: $684 millones de transacciones y $145 billones en un solo año

El comercio electrónico en Colombia registra 684,6 millones de transacciones y ventas por 145,4 billones de pesos en 2025, alcanzando su máximo histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comprar por internet ya no es una novedad en Colombia; es parte de la rutina. Lo que sí marca un hito es la magnitud que alcanzó el comercio electrónico en 2025: 684,6 millones de transacciones y ventas por 145,4 billones de pesos, el nivel más alto desde 2019.

Las cifras, reveladas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), muestran un crecimiento anual de 19,9% en el número de operaciones y de 11,1% en el valor total frente a 2024. El salto no es menor si se tiene en cuenta que el año anterior se habían registrado 570,9 millones de compras en línea por 130,9 billones de pesos. En apenas doce meses, el canal digital volvió a romper su propio techo.

El sector de eCommerce en Colombia creció un 19,9% en número de operaciones y 11,1% en valor total respecto a 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Más allá de los números, el gremio habla de una etapa distinta. “Aunque las tasas de expansión son más moderadas que en los años de mayor aceleración, la dinámica refleja estabilidad, mayor recurrencia de compra y la incorporación de categorías con mayor valor transaccional”, explicaron desde la cámara. Es decir, el comercio electrónico dejó de ser un fenómeno coyuntural impulsado por la pandemia y pasó a consolidarse como un componente estructural del consumo.

El comportamiento del último trimestre del año confirma esa tendencia. Entre octubre y diciembre se realizaron 188,04 millones de operaciones. El volumen creció 18,2% frente al mismo periodo de 2024 y 4,3% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. En valor, las ventas sumaron 39,7 billones de pesos, con aumentos de 11,8% interanual y de 7,4% frente al trimestre previo.

Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Ccce, el momento actual refleja madurez. “El comercio electrónico en Colombia está en una etapa de madurez. Más que crecimientos coyunturales, vemos una adopción estructural del canal digital, con consumidores que compran con mayor frecuencia y empresas que amplían su oferta de productos y servicios en línea”, afirmó en el diario El Tiempo.

Uno de los indicadores que mejor ilustra ese cambio es el ticket promedio. Desde 2020 viene descendiendo de manera sostenida. Antes de la pandemia se ubicaba en 330.997 pesos; en 2025 cerró en 212.373 pesos, una reducción acumulada de 35,8%. Solo frente a 2024 cayó 7,4% adicional. La lectura es clara, los colombianos compran más veces, aunque gastan menos en cada transacción.

La madurez del comercio electrónico colombiano se evidencia en la recurrencia de compra y en la diversificación de categorías con alto valor transaccional

En cuanto a los sectores, Tecnología concentró el 17,3% del valor total vendido en 2025. Le siguieron Otras de Retail, con 11,8%, y Transporte, con 10,5%. Se trata de categorías asociadas a bienes y servicios de mayor precio unitario, lo que explica su peso en el monto global.

Si se mira el número de operaciones, el panorama cambia ligeramente. Entretenimiento lideró el volumen con 25,78% de las transacciones, reflejando compras frecuentes de menor valor. Tecnología también tuvo una participación relevante, con 24,19%, mientras que Otras de Retail alcanzó 11,81%. La combinación de categorías muestra un ecosistema más diversificado que hace seis años.

La evolución desde 2019 evidencia la magnitud del crecimiento. Ese año, el mercado digital registraba ventas por 35,8 billones de pesos. Para 2025, el valor ascendió a 145,4 billones, más de cuatro veces el nivel observado entonces. En número de transacciones, las 684,6 millones representan el mayor volumen histórico.

Desde 2019, las ventas digitales en Colombia crecieron más de cuatro veces, pasando de 35,8 billones a 145,4 billones de pesos, con un récord en cantidad de transacciones

El impacto va más allá de las plataformas. El comercio electrónico incide en la logística, en los medios de pago, en la formalización empresarial y en los hábitos de consumo. Hoy es un canal estratégico para grandes compañías y pequeños negocios que encontraron en lo digital una vía para ampliar su alcance.

De cara al futuro, el gremio ve un panorama favorable, aunque con retos claros. “El eCommerce en Colombia continúa siendo un canal de venta fundamental para la economía nacional, y se vislumbra un panorama positivo a mediano y largo plazo. El reto como gremio es continuar fortaleciendo la industria y creando estrategias que permitan superar las brechas que existen en cuanto a conectividad, inclusión digital, confianza, para que más empresas y regiones se integren al ecosistema”, concluyó Quiñones.

El comercio electrónico ya no es una promesa, es una pieza central de la economía colombiana. Y las cifras de 2025 confirman que, lejos de frenarse, sigue consolidando su lugar en la forma como el país compra y vende.