Bomberos controló voraz incendio en edificio de ocho pisos en Bogotá: esto se sabe

Una columna de humo de gran tamaño cubrió la zona norte de Bogotá tras el incendio en un edificio de la carrera 30 - crédito @radio_sucre700/X

Una columna de humo de gran tamaño interrumpió la tarde del viernes 20 de febrero de 2026 en la capital colombiana tras un incendio registrado en un edificio ubicado sobre la carrera 30 a la altura de la calle 71.

El inmueble afectado, de al menos ocho pisos, requirió la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

La conflagración movilizó a varias unidades de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas. Según la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas durante la atención del siniestro. Las labores de los bomberos se concentraron en evitar la propagación del fuego y asegurar la estructura.

La situación generó alarma entre los residentes y transeúntes de la zona norte de la capital colombiana, que observaron la densa humareda desde distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, no se han detallado las causas del incendio ni la magnitud de los daños materiales.

Noticia en desarrollo...