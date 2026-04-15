Hijo de Pablo Escobar reveló las diferentes maneras que tenía su padre para evadir a la DEA

La evasión a la DEA, el capo lo logró con documentos falsos y el ingenio de su padre para traficar droga - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae

La obsesión del colombiano Pablo Escobar por evitar la justicia estadounidense marcó algunos de los episodios más emblemáticos del narcotráfico.

A pesar de ser uno de los criminales más conocidos del siglo XX, el capo mostró una creatividad inusual y una audacia extrema para burlar a la DEA, combinando métodos de contrabando, el uso de identidades falsas, corrupción y una confianza rayana en la temeridad.

Para eludir a la DEA durante años, Escobar recurrió a diversos métodos: innovación criminal, documentos falsos y una red de corrupción que abarcaba distintos niveles.

Escobar logró mantenerse fuera del alcance de la DEA y otras autoridades mediante estrategias como camuflar cocaína en textiles, manipular la infraestructura pública y privada, y fomentar relaciones corruptas con funcionarios clave.

Además, su mentalidad distintiva y su capacidad de anticipar los movimientos de sus perseguidores lo convirtieron en un fugitivo excepcionalmente difícil de atrapar.

El hijo de Escobar, Juan Pablo Escobar, en una entrevista para El Buscador, contó que la audacia de su padre iba más allá del contrabando. Hay un episodio revelador: “Mi papá me llevó a la sede del FBI en Washington D. C. y tuvo la osadía de entrar con un pasaporte falso. Quería ver si podían detectarlo, si realmente eran el FBI que decían ser”.

En ese tiempo, la seguridad aeroportuaria era baja y el delito no estaba tan estigmatizado como en la actualidad. “Nadie te requisaba para subir a un avión, nadie revisaba el equipaje, no había rayos X. Eso le permitió tener éxito en el contrabando de cocaína”, detalló Juan Pablo Escobar.

Según él, esasInnovaciones arriesgadas, documentos falsos y relaciones corruptas permitieron al narco mantener durante años el dominio de su entorno, impulsando su leyenda a nivel internacional.