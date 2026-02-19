Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

La joven se mostró agradecida por la oportunidad de mostrar que es una gran competidora y logró impulsar a Rata hasta la final - crédito @valentina_benincore/IG

El desenlace del Desafío Siglo XXI generó una avalancha de reacciones en redes sociales, después de que la dupla conformada por Valentina Benicore y Rata quedara en segundo lugar debido a una sanción de la producción.

El castigo impuesto por la producción a ambos participantes que incumplieron el método de transporte establecido hacia Cartagena posibilitó que Zambrano obtuviera el triunfo y el premio mayor, aunque Rata había tomado la delantera tras ganar el Box Negro.

En medio de la controversia, Valentina optó por compartir sus sensaciones a través de un extenso y sentido mensaje en su cuenta de Instagram. La joven expresó el significado que tuvo para ella superar las etapas del programa.

“Aquel sueño que en años atrás se sentía imposible alcanzar, hoy se hizo realidad”, confesó.

La primera parte de la final alcanzó 12,52 puntos de audiencia, superando a La casa de los famosos que obtuvo 3,17 puntos en la misma franja horaria - crédito @desafiocaracol/ Instagram

Su relato, cargado de nostalgia, rememoró el inicio de la competencia y las adversidades enfrentadas: hambre, frío y derrotas, experiencias que, según relató, nunca había vivido con tal intensidad.

Valentina Benicore: resiliencia y agradecimiento

La experiencia, según Valentina, la transformó profundamente. Recordó sus temores y aprendizajes desde el primer día: “Era tan solo una joven ingenua sin saber todo lo que iba a vivir”, escribió, antes de detallar cómo el paso de los días fue volviendo más complejo el juego y más exigente la convivencia.

Reconoció que su mayor objetivo era inspirar a otros: “Mi objetivo era ayudar cada vez más y así mismo lograr que las personas me vieran y se sintieran identificadas conmigo”.

El programa, transmitido a nivel nacional, se caracteriza por su dureza física y mental, poniendo a prueba a los concursantes con desafíos extremos y la presión constante de la eliminación.

Valentina se confesó con Rata, asegurando que no quería cerca a Lucho - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Valentina destacó el apoyo de Rata, a quien atribuyó parte de su rendimiento: “Gracias a Rata, que me brindó su seguridad y confianza para poder pasar y superar todas las victorias y derrotas”. Juntos, atravesaron momentos críticos, como cuando quedaron solos en el equipo Neos enfrentando a un grupo completo rival.

El peso de la sanción y la superación personal

El desenlace no fue el esperado para Valentina y su compañero, pero su mensaje insistió en la gratitud y el aprendizaje obtenido. A pesar de la dureza de la sanción que les costó la victoria,

Valentina relató lo que sintió al llegar a la etapa final: “No esperábamos una final como estas, pero siempre vimos todo lo de nosotros. Por tanto, quedamos felices, ya que logramos ganar el box más esperado”.

La deportista admitió haber enfrentado miedos personales, como el castigo del hielo, y reconoció entre risas que no todo fue superado: “Si me lo preguntan, en este momento no lo he superado y tampoco lo repetiría”.

La dupla en el Desafío aclaró los rumores sobre la repartición del premio - crédito @desafiocaracol/IG

Sin embargo, en su balance, resaltó la satisfacción de haber cumplido su meta: “Para finalizar, logré mi objetivo, llevar a Rata a la final y ayudarlo a ganar”.

Reacciones en redes y legado emocional

El final del programa no solo impactó a los concursantes, sino que también movilizó a la audiencia, que criticó fuertemente a la producción por la aplicación de la sanción y la percepción de que Rata, ganador del Box Negro, merecía una oportunidad más clara de victoria.

Las palabras de Valentina cerraron con una reflexión sobre los imprevistos del destino: “Sabemos que no todos los planes son como uno quiere, ya que los planes y propósitos de Dios son perfectos. Gracias por estar aquí”.

Con este mensaje, Valentina Benicore no solo despidió su paso por el Desafío Siglo XXI, sino que también dejó una huella entre quienes siguieron su recorrido, resaltando la importancia de la fortaleza mental y la gratitud ante cada obstáculo superado.