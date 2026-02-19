Transportadores de carga denuncian que Gobierno sabe de los cobros ilegales en los puertos colombianos: “Estafa legal”

Los líderes de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) están alertando cobros irregulares a camioneros en varios de los principales puertos de Colombia. Afirman que se trata de “una tragedia” que no tiene una respuesta gubernamental satisfactoria.

A través de redes sociales, voceros del gremio le están enviando mensajes al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, así como a las autoridades para que intervengan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La situación en zonas de puertos del país para los camioneros es una TRAGEDIA.@petrogustavo @maferojas. Quienes generan las condiciones para abusar de los camioneros y quienes no las reconocen, deben responder (sic)”, se lee en una publicación de la asociación en la red social X.

Las denuncias apuntan a pagos exigidos para agilizar trámites logísticos, que afectan de manera directa a cientos de conductores.

Los cobros han sido calificados por el gremio como “una estafa legalizada” porque, según sus voceros, al no contar con una respuesta efectiva por parte del Gobierno, se trataría de una actitud presuntamente cómplice.

“Esta situación es más extorsiva. Y ese enfoque es el que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, dijo Andrés Quiceno, el presidente de la ATC, en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con el titular de la asociación, los cobros se presentan durante procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos de contenedores en patios portuarios.

Los transportadores le piden al Gobierno que no permitan que los transportadores paguen lo que no les corresponde - crédito @OficialATC/X

Los montos solicitados oscilan entre 30.000 y 300.000 pesos por trámite, según la denuncia. Y la dinámica señalada es que quienes pagan avanzan con mayor rapidez, mientras quienes no lo hacen enfrentan demoras que pueden prolongarse hasta diez días.

En ese sentido, el llamado de los transportadores al Gobierno Petro también se extendió a los organismos de control y a la Policía Nacional.

“¿Cobrando turnos? Escuche hasta el final @petrogustavo. ¿Por qué el camionero tiene que pagar lo que no le corresponde? ¿Qué forma de extorsión es esa? Desde la ATC exigimos a @MinTransporteCo y @Supertransporte se intervenga con @FiscaliaCol @GaulaPolicia todos los cobros a los que están sometidos los camioneros en puertos, se identifique plenamente a quienes les exigen estos cobros a los camioneros, y se devele a quienes bloquean y vetan a los camioneros por exigir sus derechos en los puertos del país”, se leyó en una denuncia que publicaron en las redes de la asociación.

Los transportadores indican que las pérdidas son millonarias y que el Gobierno no los quiere escuchar - crédito @Oficial_ATC/X

Algunos operadores portuarios aplicarían esta práctica en terminales clave como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú.

El problema se agrava porque los conductores deben permanecer durante días con los contenedores en sus vehículos, operando como bodegas móviles y acumulando gastos sin recibir compensación.

Uno de los transportadores que fue registrado en video durante un estancamiento afirmó: “Por cuestión de los contenedores... Ahí quedaron los carritos atravesados. O sea que los que vengan entrando, no vengan. Quedó cerrada la vía aquí en el Pacífico, muchachos. Ahí la cerraron por la cuestión de la inspección de los contenedores. Ahí les comento”.

“Pañitos de agua tibia”: transportadores alegan abandono institucional

Además alegan que no ven a ningún inspector trabajando: “Cuando entran trescientos carros, deberían haber cuatro inspectores por lo menos, pero no hubieron sino dos. ¿Qué hacen ellos? Se relajan con el cuento de que va a llegar un personaje a inspeccionar los carros que habían quedado del día. Llega el señor, uno solo, para inspeccionar como cien carros que quedan ahí. El señor se enoja y sale y se va y dice que no, que él no hace esa operación. Entonces, esto no le dan solución, sino siempre son pañitos de agua tibia (sic)“.

Al respecto, Quiceno le comentó a Infobae Colombia que las respuestas institucionales que han recibido “son evasivas, no van dirigidas al problema estructural”. Afirmó que la ministra de Transporte ni siquiera se ha puesto en contacto con los transportadores y que solo han visto “lo que la ministra publica en redes”.

Las pérdidas

Según cálculos de la Asociación de Transportadores de Carga, entre 200 y 300 camioneros pueden perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno al sumar costos de parqueadero, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las esperas.

En conjunto, las pérdidas superarían los 5.000 millones de pesos por semana, aseguró Quiceno en el diálogo con el medio radial.

El puerto de Buenaventura enfrenta un bloqueo de transportadores de carga en el sector de La Caucana - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook)

La ATC denuncia que estas prácticas se encuentran organizadas en torno a las necesidades logísticas portuarias, favoreciendo a algunas mafias internas y marginando a los transportadores.

“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, agregó el presidente de la ATC.

Ante la falta de soluciones, el gremio plantea que los transportadores puedan cobrar automáticamente por el tiempo que sus vehículos permanecen retenidos en los puertos.