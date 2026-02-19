Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo confirmó la cifra en la que quedará el aumento para millones de empleados

El decreto con el que se estableció el aumento del salario mínimo tuvo en cuenta el concepto de "salario vital" - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La suspensión provisional del incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en un 23,7%, desencadenó movilizaciones y un debate de alto perfil político y social en todo el país. El Consejo de Estado ordenó el 13 de febrero de 2026 detener de forma temporal la medida adoptada por el Gobierno, que encabeza Gustavo Petro. La decisión afecta a millones de trabajadores, al sector empresarial y a sindicatos.

El decreto suspendido contemplaba ajustar el salario mínimo legal bajo el concepto de “salario vital”, defendido por el Ejecutivo como mecanismo para preservar el poder adquisitivo y la protección social de los trabajadores. Sin embargo, el alto tribunal argumentó que el Gobierno no cumplió con los requisitos técnicos y legales fijados en la Ley 278 de 1996, relacionados principalmente con la inflación (que cerró en 5,1% en 2025), la productividad y el crecimiento económico.

La medida judicial respondió a múltiples acciones de nulidad presentadas por sectores empresariales y gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que consideran que la figura de “salario vital” no está expresamente recogida en la legislación vigente para la determinación del salario mínimo.

El Consejo de Estado le dio ocho días al Gobierno Petro para presentar un nuevo decreto del aumento del salario mínimo - crédito Colprensa

Sostuvo el Consejo de Estado que existen dudas razonables en torno a los fundamentos técnicos del ajuste, por lo que ordenó a la administración expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, con una justificación reforzada. Mientras se determina el desenlace del proceso judicial, el Ejecutivo debe argumentar de nuevo —por medios técnicos y legales— el ajuste planteado. Durante este lapso, los empleadores están obligados a conservar los actuales niveles salariales hasta que se expida y entre en vigor la nueva disposición oficial.

Movilizaciones a favor del salario mínimo

Por eso, el 19 de febrero de 2026, miles de personas salieron a las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Valledupar, Neiva, Quibdó, Cúcuta y Leticia. La principal concentración tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, epicentro de la convocatoria. Las movilizaciones, impulsadas por el propio presidente Gustavo Petro y respaldadas por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales, buscaban defender la propuesta gubernamental basada en los criterios de “salario vital”.

La presencia y respaldo activo de trabajadores organizados es clave para visibilizar el conflicto y ejercer presión sobre el Consejo de Estado y los empresarios. El apoyo de centrales obreras y sindicatos recalcó la dimensión social de la controversia, reforzando la defensa del incremento suspendido.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, mostró su apoyo a que el aumento del salario mínimo siga siendo del 23% - crédito Ministerio del Trabajo

La cifra se mantendrá

Durante la jornada, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al confirmar que el decreto provisional sostendrá el incremento del 23,7% al salario.

“Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año”, expresó.

Recalcó el funcionario que el mensaje también debe ser tomado en cuenta por el tribunal que debe pronunciarse de manera definitiva frente a las 38 demandas de nulidad presentadas, principalmente por sectores empresariales.

Durante la intervención que hizo en la Plaza de Bolívar, reiteró que el decreto interino garantizará la continuidad de la política de “salario vital” para los trabajadores. Además, explicó a medios como El Colombiano y RTVC que la Administración cumplirá los plazos y exigencias legales determinados por el Consejo de Estado, aunque mostró el deseo de que la suspensión tenga solo carácter temporal.

Recurso de súplica

Respecto al recurso de súplica presentado por el Gobierno contra la decisión del alto tribunal, el ministro explicó que se recurrió a esta vía legal al considerar que el magistrado Juan Camilo Morales, autor del auto, excedió el alcance de una medida cautelar.

Sanguino señaló que, a juicio del Ejecutivo, el magistrado emitió una opinión jurídica que afecta el fondo del asunto, sobre el cual el Consejo de Estado aún no ha emitido un pronunciamiento.

El titular de la cartera agregó que se encuentran a la espera de la decisión sobre este recurso, un proceso que podría extenderse varios días. Indicó que, si el fallo resulta favorable para el Gobierno, se suspenderá el auto; de lo contrario, se expedirá un decreto transitorio para mantener el salario vital establecido por el presidente Gustavo Petro.

Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que respalda al presidente Gustavo Petro para que mantenga el decreto del salario mínimo en sus mismas condiciones - crédito @fabioariascut/X

Sanguino definió el incremento como una conquista para la clase obrera y remarcó que el Ejecutivo expedirá el nuevo decreto ordenado por el tribunal, mientras la legalidad de fondo sigue en discusión.

Respaldo de los trabajadores

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, resaltó la magnitud de la movilización. Manifestó que la jornada de protestas envió un mensaje claro tanto al empresariado como a los magistrados del Consejo de Estado al indicar que “lo mejor que puede hacer es que las archiven definitivamente”. También expresó la esperanza de que el nuevo decreto preserve las condiciones ya establecidas y destacó el papel fundamental de los trabajadores y las organizaciones sociales en mantener la vigencia del ajuste salarial.

El sector empresarial, por medio de gremios como Fenalco, exige que el Gobierno ajuste estrictamente el método y los parámetros técnicos correspondientes a la Ley 278 de 1996. Las demandas de nulidad apuntan a la revisión detallada del procedimiento empleado para fijar el incremento del salario mínimo y sus supuestos económicos. El pronunciamiento definitivo del tribunal constituirá la base para la política salarial en el futuro cercano.

El Gobierno cuenta con un plazo de ocho días, a partir de la notificación judicial (se hizo el 13 de febrero), para emitir el nuevo decreto transitorio. Hasta que esto ocurra, los empleadores y trabajadores deberán conservar el salario anterior, mientras la expectativa aumenta sobre la resolución del monto definitivo.