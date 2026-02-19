Nuevo ataque con drones en Jamundí, Valle del Cauca: autoridades frustaron el ataque

Los artefactos pretendían ser ubicados sobre las tropas en el Valle del Caua - crédito Europa Press

Un nuevo episodio de violencia con drones sacudió el corregimiento de Timba, en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, donde se registraron al menos cinco explosiones en la mañana del jueves 19 de febrero.

Las detonaciones habrían tenido como objetivo a las tropas del Ejército Nacional, que operan en la región para contener las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños significativos en la población civil.

El despliegue militar en Jamundí responde a una estrategia más amplia para frenar el avance de las estructuras armadas. Las tropas han intensificado los patrullajes y las labores de inteligencia, en coordinación con otras entidades de seguridad, con el objetivo de anticipar nuevas agresiones y proteger a la población.

De acuerdon con la comunidad, se escucharon cerca de cinco explosiones dirigidas contra tropas del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

El reciente ataque no dejó víctimas, pero refleja los desafíos que enfrenta la región en materia de orden público y seguridad rural.

Las autoridades locales y nacionales mantienen el monitoreo sobre la zona, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la escalada de acciones violentas con tecnología no convencional.

La comunidad, por su parte, solicita garantías para su seguridad y el restablecimiento de condiciones de normalidad. Mientras tanto, la fuerza pública se mantiene en máxima alerta para evitar nuevas incursiones y minimizar el impacto de la violencia en la vida cotidiana de la zona rural.

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

En menos de dos días, cuatro ataques con drones presuntamente cargados de explosivos han sacudido a la fuerza pública en el Valle del Cauca, Colombia. La situación, que comenzó el martes 17 de febrero de 2026, dejó en alerta tanto a las autoridades como a los habitantes del corregimiento de El Queremal, en el municipio de Dagua.

Habitantes del corregimiento El QUeremal vivieron momentos de pánico tras un presunto tercer ataque terrorista con drones explosivos - crédito Cali al día/Facebook

Las acciones recientes han expuesto el uso de aeronaves no tripuladas como herramienta de hostigamiento, en un contexto de creciente tensión por los ataques atribuidos a disidentes de las Farc.

El primer incidente se registró cuando uno de estos drones impactó el techo de una vivienda donde decenas de adultos mayores participaban en actividades lúdicas, según información confirmada por la Gobernación del Valle del Cauca. El mismo día, se reportó otro ataque dirigido a la subestación de Policía local, que por fortuna no dejó heridos.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Durante la tarde del miércoles 18 de febrero, uniformados detectaron el sobrevuelo de drones en la zona rural, lo cual provocó temor entre los habitantes y llevó a las fuerzas de seguridad a dispersar los dispositivos mediante disparos disuasivos.

El Departamento de Policía del Valle explicó: “Se observó un dron y por disuasión se hicieron los disparos”, descartando un ataque directo contra los funcionarios presentes.

Un ataque armado con drones y fusiles contra la subestación de Policía en El Queremal, Valle del Cauca, generó temor y daños materiales sin dejar heridos - crédito composición fotográfica @juanpabloroj / X

Los habitantes de El Queremal, ante la amenaza inminente, buscaron refugio en sus viviendas. Funcionarios de la Gobernación y la fuerza pública también se resguardaron durante las acciones de respuesta, evitando así cualquier riesgo mayor mientras continuaban las labores de vigilancia.

Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, detalló que las autoridades mantienen operativos para reparar los daños causados y proteger tanto a la Policía como a los civiles del corregimiento. Destacó la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana, invitando a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de las líneas oficiales: 123 de la Policía y 314 358 7212 contra el crimen.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y la colaboración comunitaria para anticipar posibles nuevos ataques. Mientras tanto, se mantienen activos los protocolos de respuesta y las acciones institucionales orientadas a restablecer la seguridad y el bienestar en El Queremal y zonas aledañas.