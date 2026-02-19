Colombia

Medicina Legal confirmó que la jueza Vivian Polanía falleció por sobredosis de cocaína: Fiscalía revisa otras sustancias halladas

El informe forense detalla que la muerte ocurrió en su apartamento de Cúcuta; su hijo de mes y medio fue trasladado a un centro médico en ese momento

El cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía fue hallado en su vivienda de Cúcuta, generando conmoción en la Rama Judicial de Colombia - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Un reciente informe forense elaborado por expertos de Medicina Legal en Bogotá estableció que la jueza Vivian Polanía, hallada muerta el pasado 17 de diciembre de 2025 en su apartamento de Cúcuta, falleció a causa de una sobredosis de cocaína, según un informe de Medicina Legal conocido por el medio El Tiempo.

Tras una serie de análisis toxicológicos realizados al cuerpo de la funcionaria judicial, los peritos determinaron la presencia de estupefacientes en su organismo.

Aunque el hallazgo inicial señala que la cocaína fue la causa inmediata de su deceso, los médicos forenses anticiparon que se realizará un estudio complementario para determinar si existieron otras sustancias que pudieran haber influido en la muerte de la jueza.

La Fiscalía espera incorporar los resultados de este examen adicional al expediente, para complementar la investigación que se inició el mismo mes de diciembre.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que Polanía dejara de responder a los mensajes de su familia y de su equipo de escoltas. La última comunicación conocida fue la noche previa a su muerte, cuando sus cercanos alertaron a las autoridades al no tener noticias de ella.

La Policía ingresó a la vivienda acompañada del grupo de protección asignado a la jueza y encontró a Polanía sin vida en su cama, junto a su hijo de apenas mes y medio, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico para ser valorado y asegurarse de que se encontraba en buen estado de salud.

