Juan José Lafaurie lanzó pulla a la cantante Adriana Lucía: “Ya dijo algo del Gobierno que está matando los niños”

Juan José Lafaurie cuestionó a Adriana Lucia por no pronunciarse tras la crisis en el sistema de salud - crédito @adrianalucia/Instagram-Juan José Lafaurie/Instagram/Montaje Infobae

La muerte de Kevin Acosta, un menor de siete años que sufría de hemofilia y quien falleció en medio de dificultades para acceder a sus medicamentos por parte de la Nueva EPS y también por cuenta de una caída en bicicleta, reavivó el debate sobre los efectos de la reforma a la salud en Colombia. El caso generó indignación en redes sociales y motivó cuestionamientos hacia las autoridades nacionales.

En este contexto, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, publicó un mensaje dirigido a la cantante Adriana Lucía, quien en el pasado manifestó apoyo al actual Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la red social X, Lafaurie preguntó: “¿Ya Adriana Lucía dijo algo del gobierno que ella ayudó a elegir y que está matando a los niños con la reforma a la salud?”. Su comentario apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo en las fallas del sistema sanitario y a la falta de pronunciamiento de figuras públicas que respaldaron la administración.

El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, ocurrido tras demoras en la prestación de atención médica, se ha convertido en símbolo de las deficiencias que denuncian algunos sectores frente a la actual política de salud. Políticos han exigido respuestas claras y soluciones inmediatas para evitar nuevos casos.

El mensaje de Lafaurie refleja la presión social a personas influyentes y busca visibilizar el impacto de la reforma en la vida de los menores.