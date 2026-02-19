Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

Gian Marco, el jurado peruano de 'A otro nivel' que tiene esposa colombiana - crédito @gianmarcooficial/IG

El cantante peruano Gian Marco, conocido por su extensa trayectoria musical y actual jurado en el reality A otro nivel, vive una nueva etapa sentimental junto a su esposa, Juliana Molina, una actriz y cantante colombiana.

Mientras su presencia en el programa musical ha captado la atención del público, la aparición de Molina en su vida representa un cambio relevante en la manera en que el artista comparte parte de su vida privada, marcando un alejamiento de la antigua discreción que caracterizó su relación anterior y el cierre de una etapa personal tras su divorcio.

Juliana Molina ha apoyado al colombiano en su carrera e incluso, en momentos de dificultad - crédito @julimolinat/IG

Un nuevo capítulo sentimental para Gian Marco

Tras varios años de mantener su vida privada alejada de los reflectores, Gian Marco ha decidido mostrarse más cercano y transparente con sus seguidores al dejar ver aspectos de su relación con la artista colombiana. Esta nueva disposición contrasta con el pasado, cuando evitaba proporcionar detalles personales en entrevistas o redes sociales.

La relación cobró notoriedad cuando el programa Amor y fuego presentó pruebas que sugerían un romance entre el cantante nacido en Miraflores y Juliana Molina. Hasta ese momento, las publicaciones en redes sociales no mostraban la naturaleza sentimental del vínculo que ahora los une.

Juliana Molina: actriz, cantante y empresaria

Gian Marco y Juliana Molina en los Latin Grammy en Miami - crédito REUTERS/Marco Bello

Juliana Molina, de 37 años, saltó a la escena pública peruana durante la segunda temporada de La Voz Perú. Interpretó Eclipse total del amor, lo que llevó a los jurados Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ a elegirla para sus equipos.

Finalmente, se sumó al equipo del artista venezolano. Aunque no obtuvo la victoria final, consiguió el afecto del público local, que la denominó “la colombiana”.

Además de su carrera en la música y la actuación, Molina ha creado su propia marca de diseño, Namibia, enfocada en trajes de baño. Su emprendimiento apuesta por modelos que buscan celebrar la diversidad de la mujer mediante técnicas artesanales y procesos inclusivos en cada prenda.

La colombiana ha sido portada de revistas donde destacan su capacidad creativa para la creación de diseños de su emprendimiento de trajes de baño y que gracias a su relación con el cantante, forman una de las parejas más envididadas del mundo del entretenimiento.

La historia reciente de Gian Marco

Juliana Molina, la actriz colombiana que se robó el corazón del peruano Gian Marco - crédito @julimolinat/IG

Gian Marcoanunció públicamente la separación de su anterior pareja, Claudia Moro, madre de sus tres hijos: Nicole, Fabián y Abril Zignago, divorcio que tuvo lugar en 2021.

Durante un periodo posterior a la ruptura, el músico permaneció sin compromisos amorosos conocidos, hasta que consolidó su relación conMolina en 2022. Este nuevo vínculo marca un cambio en su vida personal, ya que ahora comparte imágenes y momentos junto a su esposa, mostrando abiertamente el renacer de su vida amorosa.

Gian Marco y A otro nivel

La colombiana presume su amor con el compositor en diferentes publicaciones en redes - crédito @julimolinat/IG

En la reciente edición de A otro nivel, Gian Marco integra el jurado junto a Felipe Peláez y el productor Kike Santander. Su regreso a los medios de entretenimiento genera curiosidad no solo por su valoración musical, sino por su renovada vida personal.

El peruano cuenta con más de tres décadas de trayectoria, y algunos de sus temas más reconocidos incluyen Te mentiría, Canción de amor y Empecemos a Vivir” Con una presencia consolidada en la industria, esta etapa lo retrata disfrutando de un periodo de mayor apertura emocional ante el público y sus seguidores.

Por ahora, los televidentes han destacado la participación del jurado en las publicaciones del canal, pues afirman que además de mirar el talento de los participantes, se nota el buen corazón que tiene para exponer las razones por las cuales algunos no fueron aceptados para avanzar a la siguiente ronda.