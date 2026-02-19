Colombia

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 19 de febrero de 2026

Infobae Colombia te comparte la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La suerte volvió a llamar a la puerta de miles de colombianos con el sorteo de la lotería El Dorado Mañana, realizado este 19 de febrero.

Este juego, que se celebra de lunes a sábado, reúne a personas que sueñan con llevarse el premio mayor. A las 11:00 hora local, el Canal 1 transmitió en vivo el emocionante evento.

Recuerda que, si eres ganador, deberás presentar tu billete en buen estado para reclamar tu premio. Aquí están los resultados del sorteo de hoy:

Números ganadores El Dorado Mañana

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 19 de febrero de 2026 en El Dorado Mañana. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Fecha: 19 de febrero del 2026
  • Resultados: 1937
  • Quinta: 5

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador. Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

  • Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.
  • Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.
  • Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.
  • Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.
  • Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería Dorado ColombiaDorado MañanaResultado dorado mañanaColombia-loteriasEl Dorado MañanaÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaEl Dorado Mañana Colombia

Más Noticias

María Claudia Tarazona aclaró por qué no será fórmula vicepresidencial de su suegro Miguel Uribe Londoño: “Sería un descaro absurdo”

La viuda de Miguel Uribe Turbay rechazó los rumores sobre una posible alianza electoral con el padre del senador y precandidato presidencial asesinado, y precisó que la relación con su suegro se mantiene en el ámbito personal

María Claudia Tarazona aclaró por

Colombianos detenidos en Estados Unidos piden ayuda para su repatriación

Las voces de los detenidos reflejan la urgencia de una solución y la necesidad de atención por parte de los gobiernos involucrados

Colombianos detenidos en Estados Unidos

Colombia no solicitó ayuda internacional para afrontar la emergencia invernal, dijo el director de la Ungrd: “El sistema está funcionando”

El director de la entidad, Carlos Carrillo, destacó que se han entregado más de 220 toneladas de ayuda humanitaria en coordinación con autoridades y organismos nacionales, y subrayó que el país mantiene control sobre la situación

Colombia no solicitó ayuda internacional

Daniel Quintero denunció a Federico Gutiérrez por presunta participación en política: “Por usar recursos para elegir a su hermana”

La presentación de la denuncia, realizada ante la Procuraduría, menciona reportes de ciudadanos y de contratistas que señalan supuestas acciones para impulsar la candidatura de la hermana del alcalde de Medellín

Daniel Quintero denunció a Federico

La persecución cinematográfica que dejó la captura de un presunto sicario que intentó escapar a bordo de un taxi en Medellín

De acuerdo con lo que indicó en declaraciones el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, las cámaras fueron claves para arrestar al delincuente

La persecución cinematográfica que dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate respondió ataque de

Melissa Gate respondió ataque de Karola en ‘La casa de los famosos’: “Le faltan clasecitas de lealtad”

Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

La prensa elogió a James Rodríguez por el impacto que ha generado con el Minnesota United: “Es un hombre a nivel global, una superestrella”

Cam Jurgens, campeón del Super Bowl con los Philadelphia Eagles, viajó a Medellín para someterse a terapia y volver a la NFL

Estas son las polémicas arbitrales que reclamó el técnico del América de Cali: el Junior ganó en el último minuto