De la Espriella enfureció con una periodista que lo equiparó con Rodolfo Hernández: “La sola comparación me resulta inaceptable”

Abelardo de la Espriella aseguró que no se le puede comparar con el exalcalde Rodolfo Hernández - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante a la Presidencia de la República, está llevando su campaña política a diferentes departamentos del país. En la última semana estuvo en Tolima y en Meta, donde se encontró con decenas de simpatizantes a quienes les expuso sus propuestas orientadas a una ideología de derecha.

En medio de su gira política y mediática, fue entrevistado por varios medios de comunicación, cuyos periodistas llegaron hasta los puntos donde lideró eventos, con el fin de hacer preguntas precisas sobre su futuro político. Según una grabación difundida por el periodista independiente Steven Liévano, en uno de esos encuentros (Villavicencio, Meta), el candidato tuvo dos momentos de discusión con dos comunicadores que, a su juicio, hicieron cuestionamientos sesgados y fuera de lugar.

El primer momento de tensión lo experimentó con una periodista que lo comparó con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que fue condenado por corrupción poco antes de su muerte en 2024. Aseguró que ambos se caracterizan por tener un estilo “polémico” que llama la atención de la ciudadanía.

La periodista aseguró que Abelardo de la Espriella comparte un "estilo polémico" con el excandidato Rodolfo Hernández - crédito Iván Valencia/AP

“Quería hacerle la consulta. Hace unos años veíamos al ingeniero Rodolfo hacer como un estilo un poco así polémico para llamar la atención, pero a la larga, Gustavo Petro logró, de alguna forma, ganar la contienda. ¿Usted cómo se diferencia de ese candidato que de alguna forma no lo logró en su momento?“, cuestionó la periodista.

De inmediato, De la Espriella criticó la pregunta que le hizo, lanzando otra interrogante: “¿Tengo que decirte a ti que soy diferente y explicarte por qué soy diferente?”. La respuesta de su interlocutora fue afirmativa, aclarando que sus seguidores esperaban su contestación.

El abogado se negó a dar una respuesta a ese cuestionamiento, mostrando su indignación al haber sido comparado con el exalcalde de Bucaramanga. “No, mi amor, eso no. Tú no puedes comparar una cosa con la otra. Yo soy un tipo estructurado. Yo soy un tipo que le ha dado seriedad al país con propuestas, no he maltratado a nadie, a pesar de todos los ataques que he recibido. La sola comparación me resulta inaceptable, porque estás comparando cosas que no tienen nada que ver, las personas que no tienen nada que ver", señaló.

Abelardo de la Espriella aseguró que es un político estructurado y con propuestas serias, buscando diferenciarse de Rodolfo Hernández - crédito Lina Gasca/Colprensa

La periodista pidió al aspirante que respondiera con argumentos, pero el político hizo énfasis en su opinión, advirtiendo que en cualquier oficio que se tenga, se debe ser responsable. Además, aseguró que tener una conducta similar a la de Rodolfo Hernández no sería relevante. “Supongamos que eso fuese cierto, no tiene ninguna trascendencia”, dijo.

En consecuencia, instó a la comunicadora a hacer otro cuestionamiento y reiteró su rechazo a la comparación que hizo con el excandidato. “Perdón, con todo el respeto. Si quieres hazme otra pregunta, reformula (...). Tú vienes a compararme a mí con Rodolfo, es comparar a los llaneros con gente que no quiere lo mejor para el país”, indicó.

Posteriormente, un periodista formuló una pregunta a De la Espriella sobre su postura con respecto a la paz, teniendo en cuenta que el aspirante aseguró estar de acuerdo con ejecutar bombardeos en campamentos de la guerrilla para combatir a los criminales.

Abelardo de la Espriella está de acuerdo con ejecutar bombardeos en campamentos guerrilleros - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Antes de que el comunicador especificara su interrogante, el abogado interrumpió para aclarar: “Yo no he hablado de paz. Yo estoy hablando que no va a haber falsos procesos de paz. Y que voy a imponer la paz con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

El periodista continuó, indicando que en el conflicto armado también están inmersas las víctimas, entre ellas, menores de edad reclutados por las organizaciones criminales, por lo que pidió al candidato explicar cómo trabajaría con las personas afectadas por la violencia, sin involucrar ataques armados.

De la Espriella interpretó la pregunta del periodista como un señalamiento. “Hermano, es que el bombardeo no es para las víctimas, ¿de dónde sacas eso? ¿O a ti te duele que bombardeemos a los bandidos? (...) ¿Para ti está mal que yo bombardee al bandido de Calarcá?”, cuestionó.

El comunicador respondió afirmando que esa no es su apuesta política, y, con esa contestación, el abogado lo acusó de estar sesgado y de no ejercer el periodismo correctamente.

Abelardo de la Espriella le preguntó al periodista si no respaldaría un bombardeo contra alias Calarcá. La respuesta del comunicador lo molestó y aseguró que estaba sesgado - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

“No, tú tienes un sesgo. No, yo he dicho que voy a bombardear a los bandidos y tú dijiste que yo voy a bombardear a las víctimas. Cuando te pregunto que si tú consideras que es malo bombardear a un bandido como Calarcá, tú dices que no es tu discurso y que no es tu apuesta política. Hermano, tú no estás haciendo periodismo, estás haciendo activismo”, dijo.