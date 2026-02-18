Westcol lanzó dura opinión a mujeres que se involucran en relaciones ajenas tras polémica por Blessd y Manuela QM: “No le da pena quedar como una perra”

Westcol arremete sin filtros sobre las relaciones y la polémica de Blessd y Manuela QM - crédito @westcol/IG

En una transmisión reciente en Kick, el creador de contenido Westcol volvió a ser tendencia tras ser consultado sobre la controversia entre Blessd y Manuela QM. El debate surgió luego de la filtración de mensajes en los que el cantante habría intercambiado fotografías y conversaciones de contenido sexual con una modelo de OnlyFans mientras seguía en pareja.

Lejos de referirse de manera directa a los protagonistas del escándalo, Westcol optó por dar una “opinión general”, como él mismo la definió, enfocándose en el comportamiento de algunas mujeres que, según dijo, se involucran con hombres que ya tienen pareja y posteriormente hacen público el proceso en entrevistas o redes sociales.

Su intervención, cargada de frases explícitas y contundentes, rápidamente se viralizó y generó un intenso debate entre sus seguidores.

“Dando como una opinión de la vuelta. Papi, que esas mujeres saliendo, hablando y diciendo esas cosas, brother. Después es que dando explicaciones... ”, expresó el streamer, visiblemente alterado, antes de recordar una experiencia personal que, aseguró, lo marcó profundamente.

La confesión de Westcol que dividió a sus seguidores tras la polémica con Blessd - crédito @ashley_clipss/tiktok

“Yo lo viví. ¿Se acuerdan cómo yo lo viví? (…) ¿sabe qué? qué gonorrea recordar eso, me da mucha rabia, brother. Esa vieja saliendo a entrevistas a decir que yo tenía el pene chiquito, esa hija de perra, huevón. Me da mucha rabia”, dijo, dejando claro que sus palabras partían de una vivencia propia que aún le genera molestia.

En ese contexto, Westcol afirmó que, a partir de ese episodio, tomó decisiones radicales en su vida personal y digital. Además, aseguró que incluso consideraría exponer públicamente a quienes le escriban con intenciones que él considere inapropiadas.

“Yo desde ese día quedé curado en salud. Yo jamás en mi vida, jamás en la historia de la humanidad le, voy a escribir a una mujer en Instagram. Es más, la mujer en Instagram que me escriba a mí, la voy a quemar, voy a subir la puta screenshot y decir: ‘Ah, ¿sí? Mírate, mírate, mira cómo estabas’“, indicó Westcol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las declaraciones que dio en su transmisión en vivo fue que también hizo énfasis en lo que, a su juicio, diferencia a una “mujer hecha y derecha”.

El famoso streamer volvió a sacudir las plataformas digitales con sus polémicas declaraciones sobre las mujeres y las relaciones sentimentales - crédito @micaclips1/tiktok

“La mujer que realmente es una mujer hecha y derecha ni siquiera responde un mensaje (…) ni un solo puto mensaje debe tener con alguien que tiene novia”, afirmó el streamer, agregando que, según su percepción, hoy en día “ya no les da pena” involucrarse y luego contar públicamente la historia “por atención”.

“Yo realmente lo que veo feo es que la mujer que realmente... O sea, a la mujer ya no le da pena, literalmente, gonorrea, escribirle a un hombre que tenga mujer y salir a decir que estuvo con ella. De verdad, ya no le da pena, huevón, ella quedar como una perra... Esa es la realidad. Pero ya ahorita estamos en un punto, huevón, donde la mujer ya ni siquiera copia esa. Por atención se comen al man y salen y dicen, salen y cuentan la historia, cuentan el story time entero", dijo Westcol.

Westcol amplió su reflexión al impacto de las redes sociales en las relaciones actuales, señalando que estas se han convertido en una puerta constante a conflictos y tentaciones.

“Si usted es hombre y no trabaja en redes sociales y sigue un montón de viejas y tiene novia, eso está muy raro (…) y lo mismo si es una mujer”, sentenció, cuestionando la normalización de ciertas conductas digitales dentro de las relaciones de pareja.

El streamer Westcol analiza el efecto de las redes sociales en la vida privada - crédito @westcol/IG

Aunque no mencionó directamente a Blessd ni a Manuela QM, sus palabras se dieron en un contexto claramente vinculado al caso, ya que se dio justo después de que llamó al cantante de reguetón para invitarlo a su casa porque “lo escuché triste” y porque mencionó que está enterado del momento por el que está atravesando su amigo con los ataques y críticas en las redes sociales.