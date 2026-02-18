Colombia

Un caballo de la Policía interrumpió su patrullaje para sumergirse en el mar y la escena generó ternura en redes sociales

El animal sorprendió a turistas y habitantes, provocando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales por su singular manera de enfrentar el calor

En el clip, el animal deja su turno un momento para refrescarse en el mar - crédito Últimas Noticias Cúcuta / Facebook

En San Andrés Islas, un caballo de la Unidad de Carabineros de la Policía sorprendió a todos al decidir entrar al mar junto a su jinete para refrescarse. El momento, registrado en video, fue compartido ampliamente y se volvió viral en redes sociales.

La grabación muestra al equino disfrutando del agua, luego que el jinete se bajara al ver el deseo del animal para entrar al mar. El carabinero lo observa y espera a que el animal se incorpore.

Muchos usuarios comentaron con simpatía la escena: “Lo sabe. En el mar la vida es más sabrosa”, expresó uno. Otros destacaron el gesto del uniformado: “El carabinero actuó bien. En lugar de enfadarse lo acarició” y “Excelente actitud del uniformado, se nota el amor que le tiene al caballito”.

El intenso calor de la isla fue tema de conversación: “Pobrecito, así sería el calor”, opinó otro internauta. Entre los comentarios, se nota la ternura que despertó en animal: “Él solo quería ser un caballito de mar” y “Así es relax y bien merecido”, agregaron más voces.

