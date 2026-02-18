Colombia

Roy Barreras respondió a la circular difundida en el Pacto Histórico para no votar en la consulta presidencial: “No se equivoquen”

El círculo cercano al presidente Gustavo Petro enfrenta crecientes divisiones después de que la dirección del Pacto Histórico instruyera evitar el apoyo a la consulta del 8 de marzo, mientras Roy Barreras aboga por cohesión

Roy Barreras llama a la
Roy Barreras llama a la unidad en el Pacto Histórico, pidiendo dejar atrás la confrontación interna para fortalecer la cohesión oficialista - crédito Colprensa

La disputa interna en el progresismo para elegir a su candidato definitivo sigue generando fuertes roces en el círculo cercano del proyecto político del presidente Gustavo Petro después de una circular que circuró en el Pacto Histórico para no apoyar la consulta promovida por Roy Barreras.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de febrero, el candidato presidencial respondió a la circular interna de ese movimiento que instó a su militancia a no votar en la consulta del 8 de marzo.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Barreras hizo un llamado a la unidad y pidió dejar de lado la confrontación interna para fortalecer la cohesión dentro de la coalición oficialista.

Para el exembajador de Colombia ante el Reino Unido, la fuerza del Pacto Histórico radica en la unión de quienes han defendido la paz, los derechos humanos y la justicia en Colombia.

Insistió en que solo actuando en colectivo se puede asegurar “un cambio seguro” y profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno, advirtiendo sobre el riesgo de divisiones.

“No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar”, reiteró el exsenador, remarcando que “no es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos”.

“Compañeros, no se equivoquen, la unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos. Garanticemos el triunfo del progresismo con la unidad”, señaló el candidato presidencial.

Barreras rechazó los discursos excluyentes y advirtió que el movimiento debe permanecer abierto a quienes han trabajado juntos. “Yo sé unir al país y por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años”, dijo, e invitó a mantener la calma frente al ambiente electoral, destacando la importancia de afrontar unidos los retos políticos.

En la circular interna, difundida días antes de las elecciones Colombia del 8 de marzo, la dirección del Pacto Histórico dictó instrucciones claras: “el 8 de marzo se vota únicamente por el Pacto Histórico al Senado y a la Cámara de Representantes. Sin ambigüedades. Sin dobles mensajes. Un solo voto: Pacto Histórico”. Las agrupaciones y procesos territoriales deben coordinarse política y organizativamente para lograr una victoria contundente.

Entre las directrices principales se prohíbe participar o impulsar consultas paralelas: “no se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ellas”. La colectividad también indicó que se requiere que todos concentren sus esfuerzos en obtener “una gran votación por las listas del Pacto Histórico”, alertando sobre el riesgo de distracciones o fracturas internas.

Además, se dispuso que toda imagen de campaña se base en el candidato presidencial Ivan Cepeda, reforzando la idea de un proyecto político colectivo y evitando protagonismos individuales.

El documento recuerda los avances legislativos y de Gobierno, alentando a defenderlos en este ciclo electoral. Exigió disciplina total y movilización para asegurar mayorías en el Senado y la Cámara, requisito que consideraron imprescindible para profundizar los cambios legislativos.

Asimismo, advirtió sobre posibles sanciones internas para quienes ignoren la línea oficial y utilicen la imagen o el acervo del Pacto Histórico en campañas ajenas. “Quienes desconozcan estas decisiones politicas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la linea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y a las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, señala la circular.

Este cruce de posiciones se produce en un momento político clave. Mientras la dirección de la coalición apuesta por la disciplina y la fuerza colectiva para las elecciones del 8 de marzo, el autodenominado líder de los progresistas promueve la inclusión y la necesidad de proteger los vínculos forjados en años recientes.

Roy Barreras, Ivan Cepeda, Unidad Política, Coaliciones Electorales, Pacto Histórico, Consulta presidencial, Elecciones marzo 2026, Colombia

