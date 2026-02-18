“No venga a dárselas de buen presidente”: madre de Kevin Acosta reaccionó contra Petro por la revelar historia clínica

El presidente aseguró que es mentira que el Gobierno sea culpable de un "asesinato" por el caso de Kevin Acosta - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro sigue siendo blanco de críticas debido a las declaraciones que ha dado sobre la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de 7 años que padecía hemofilia A severa (trastorno hemorrágico) y que durante dos meses no recibió el medicamento que requería. Luego de haber insinuado posibles negligencias por parte de la madre del menor, el primer mandatario expuso la historia clínica del niño.

Durante la entrega de la Planta Desalinizadora de Agua en la comunidad Yotojoroin, en La Guajira, llevada a cabo el 18 de febrero de 2026, el presidente reveló públicamente parte del diagnóstico médico del menor, correspondiente a la atención en salud que recibió tras haberse caído de una bicicleta y haberse golpeado en la cabeza.

De acuerdo con el jefe de Estado, debido al accidente, el niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y presentó un grave sangrado. Su estado de salud se deterioró con los días y el 13 de febrero falleció.

Kevin Acosta estaba afiliado a la Nueva EPS. Estuvo dos meses sin recibir el medicamento que necesitaba para tratar la hemofilia que padecía - crédito Nueva EPS

Tras exponer más detalles del documento de la Nueva EPS, que era la entidad promotora de salud a la que estaba afiliado el menor, el mandatario recibió todo tipo de críticas por haber leído el reporte médico. Algunos expertos, como el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, advirtieron que el haber revelado la historia clínica de Kevin Acosta constituye un delito: el de violación de datos personales.

Yudy Pico, madre del menor de edad, se pronunció sobre las declaraciones del primer mandatario, al que ya ha cuestionado por responsabilizarla de la muerte de su hijo. Aseguró que el presidente nunca debió exponer el documento que contenía los reportes médicos del menor.

“Él mismo sabe que es un delito. Entonces, no tenía por qué revelarme la historia clínica del niño, ni mucho menos ir a pedir una historia que yo no he autorizado a entregarla. Eso es un delito. Y eso no se puede hacer y él mismo lo sabe”, indicó, en conversación con Red+ Noticias.

La madre de Kevin Acosta aseguró que el presidente Petro sabía que estaba incurriendo en un delito al revelar la historia clínica de su hijo - crédito Álvarez/Europa Press

De igual manera, instó al mandatario a cesar sus acusaciones relacionadas con las razones por las que el niño falleció y recalcó el error en el que incurrió al exponer públicamente la historia clínica.

“Que no venga este señor a dárselas de buen presidente y a dárselas de mejor dicho, porque ese señor hizo algo que nunca debió de haber hecho. Y que deje de estar echándome la culpa a mí de la muerte del niño, porque él sabe que la muerte del niño no fue el golpe que él tuvo”, añadió.

Aseguró que el Gobierno nacional tiene responsabilidad en las falencias que se registraron en la atención en salud de Kevin Acosta, específicamente, en las dificultades que se presentaron al momento de intentar acceder al medicamento que necesitaba para su tratamiento. Según denunció, su hijo no recibió la medicina “ni siquiera estando en un hospital de gravedad”.

La cirugía que no se efectuó

Kevin Acosta requería de una cirugía que no se efecutó por riesgo de hemorragia - créditos @mediclinicalfoto/IG y @williamcontrerasneurocx/IG

De acuerdo con el documento que reveló el presidente Petro en el evento, debido a la gravedad del estado de salud de Kevin Acosta, se requería de una intervención quirúrgica. Sin embargo, la madre del menor no permitió la realización de la operación.

“Aquí me mandan el documento de la aceptación de la mamá de no realizar el tratamiento quirúrgico. Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa (...). Lo digo aquí simplemente para que aquellos que están diciendo que el Gobierno nacional es culpable de un asesinato, es mentira”, explicó.

Sin embargo, en el informe de la Nueva EPS también se indica que el personal de salud tomó la decisión en conjunto con la mamá del niño. Y, según la explicación que dio la mujer en Noticias Caracol, era muy riesgoso que el menor pasara por esa intervención sin que se le hubiera aplicado el medicamento, porque pudo haber presentado una hemorragia.