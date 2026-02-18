Ministro de Justicia no opina igual que Petro respecto a la muerte del menor Kevin Acosta: “La salud no puede estar restringida”

La muerte del niño Kevin Acosta provocó un distanciamiento de pensares entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia - crédito Presidencia - @MinjusticiaCo/X

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia, provocó un intenso debate político en Colombia. El menor falleció el 13 de febrero tras sufrir un trauma craneoencefálico después de una caída en bicicleta, la tragedia se vio agravada por la falta de acceso al medicamento esencial para su tratamiento, que no fue entregado desde diciembre de 2025.

Este caso puso en el centro del debate la responsabilidad del sistema de salud y el manejo del Gobierno, lo que provocó una fuerte controversia entre el presidente Gustavo Petro, su gabinete y la oposición.

El presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguraron que la muerte de Kevin podría haberse evitado si la familia hubiera tomado precauciones para evitar riesgos, como montar bicicleta, dado que el niño padecía hemofilia.

Guillermo Alfonso Jaramillo resaltó que en pacientes con hemofilia ciertas actividades deben limitarse, al referirse al caso del menor Kevin - crédito Ministerio de Salud

¿Qué dijo Petro que causó indignación en todo el país?

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero, Petro afirmó que “las instituciones que deben prevenir son, en primer lugar, la familia”. Estas declaraciones fueron recibidas con indignación por parte de la madre del menor, Katherine Pico, y otros sectores de la sociedad, que acusaron al Gobierno de desviar la atención de la verdadera causa de la tragedia: la falta de medicamento.

En medio de esta controversia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rompió con la postura defendida por el presidente y el ministro de Salud, y se distanció del enfoque que prevalece en el Gobierno sobre la muerte de Kevin.

Cuervo, durante una rueda de prensa en la Universidad Javeriana el 17 de febrero, defendió el derecho universal a la salud y resaltó que este no puede estar condicionado a las acciones de los pacientes: “El sistema de salud debe atender a todas las personas, porque está en medio la garantía del derecho a la salud, independientemente de las conductas que hayan asumido las personas, con el cuidado o no de su salud”.

El presidente advirtió posibles responsabilidades individuales, señaló fallas en la compra de fármacos y pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir ante un presunto oligopolio en la importación. - crédito Presidencia

Jorge Iván Cuervo resaltó que la salud es fundamental

De acuerdo con el ministro de Justicia, la garantía del derecho a la salud es fundamental y no puede verse restringida por factores externos, como los comportamientos de los pacientes.

En este sentido, Cuervo destacó que lo más importante es garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos, sin importar las circunstancias personales de cada uno: “Esa garantía del derecho a la salud no puede estar restringida ni condicionada”.

Las palabras del ministro de Justicia -que lleva una semana en el cargo- se presentan como una clara disidencia respecto a los comentarios de Petro y Jaramillo, que dieron prioridad a la responsabilidad individual de la familia en el cuidado de la salud de Kevin, en lugar de a todo un sistema que tiene sus vacíos.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, destacó la importancia de investigar el sistema de salud y sus fallos en la entrega de medicamentos – crédito @MinjusticiaCo/X

Investigación exhaustiva sobre las responsabilidades

Cuando los periodistas presentes en el lugar cuestionaron si el ministro de Salud debería asumir alguna responsabilidad por la muerte del niño, Cuervo señaló que no corresponde a su cargo determinar la culpabilidad, sino que esa labor debe recaer en las instituciones competentes.

“La Superintendencia Nacional de Salud tiene que establecer la investigación”, comentó, al dejar claro que las responsabilidades deben ser evaluadas por los organismos encargados.

Cuervo recordó que el presidente Petro ya había dado instrucciones para realizar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido: “El presidente le dio la orden al superintendente de Salud para que hiciera una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades, bien sea de la EPS, bien sea de la IPS”.

Jorge Iván Cuervo solicitó una investigación detallada para esclarecer las responsabilidades en la muerte de Kevin Acosta - crédito Ministerio de Justicia

El jefe de cartera consideró que la situación constituye una “tragedia” para el país y la sociedad, y resaltó que casos como este no pueden repetirse por ningún motivo, menos culpabilizar a una madre: “Este tipo de cosas no pueden pasar”.