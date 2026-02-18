Colombia

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Un momento de química genuina entre el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y la presentadora se robó el foco del público, llevando las risas y la complicidad más allá de la conversación en vivo

Jay Torres sorprendió a Jessica
Jay Torres sorprendió a Jessica Bohórquez con inesperada invitación en vivo

Un momento espontáneo, cargado de humor y evidente complicidad fue el que protagonizaron Jay Torres y Jessica Bohórquez durante una reciente emisión del programa digital Qué hay pa’ dañar, espacio del Canal RCN que se transmite de lunes a viernes, entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m.

La conversación, que inicialmente giraba en torno a las diferencias culturales y lingüísticas que Jay ha tenido que sortear en su carrera y su paso por Colombia, especialmente dentro del programa La casa de los famosos, terminó derivando en una invitación directa que no pasó desapercibida ni para la presentadora ni para los seguidores del programa.

Mientras explicaba cómo ha debido adaptar su forma de hablar según el contexto, el también creador de contenido puso como ejemplo una palabra muy usada en Puerto Rico.

Había veces que yo veía la forma en que me comunicaba y yo tenía que decir: ‘No, ustedes no dicen guagua, tengo que decir camioneta’, por ejemplo”, comentó Jay Torres, detallando cómo ese tipo de ajustes se vuelven necesarios para conectar con públicos de distintos países y comunicarse con sus compañeros, mientras explicaba entre risas, que: “Nosotros decimos guagua, la camioneta”.

La invitación inesperada de Jay
La invitación inesperada de Jay Torres a Jessica Bohórquez que desató el shippeo en Qué hay pa' dañar

Fue justo en ese momento cuando el tono de la charla cambió y Jay lanzó una frase que desató reacciones inmediatas en el set, pues mientras trataba de explicarles a las presentadoras las palabras que se dicen de manera diferente o tienen otros significados en su país, terminó invitando a una de ellas para que comprobara propiamente la situación.

“Cuando vayas… yo te invito a Puerto Rico”, dijo sin rodeos Torres, provocando la sorpresa de Jessica Bohórquez, que era la más interesada en conocer del tema y la que estaba demostrando estar encantada con el acento y presencia del cantante puertorriqueño.

Por esos gestos fue que el exparticipante del programa de inmediato la invitó a conocer su país, a lo que Jessica respondió entre risas: “Mire, resultó”, como si se trata de toda una estrategia que estaba poniendo práctica para terminar junto a Jay en Puerto Rico o en una salida con él.

Lejos de quedarse ahí, el intercambio continuó y fue subiendo de nivel, pues Jay remató la propuesta con un comentario aún más personal: “Y te doy una vuelta en mi guagua”, a lo que la presentadora contestó sin pensarlo dos veces: “¿En tu guagua? Me voy para Puerto Rico. Más o menos qué fechas. Toca ponerle fecha a eso”.

Qué hay pa’ dañar se
Qué hay pa' dañar se vuelve tendencia tras el viral coqueteo entre Jay Torres y Jessica Bohórquez en vivo

La conversación se transformó entonces en una negociación en vivo sobre agendas, contratos y posibles escapadas.

Jay explicó que, según las reglas del programa, no se pueden pedir vacaciones antes de cumplir un año, mientras Jessica buscó alternativas inmediatas: “Por eso, no los escuches, yo te soluciono. Voy el viernes y regreso el lunes festivo. Mi contrato dice que no trabajo los fines de semana”, dijo la presentadora, aclarando que puede encontrar la disponibilidad para viajar junto al cantante.

El cruce de comentarios no pasó desapercibido para el resto del equipo, pues Alejandra Villeta se mostró emocionada y le aconsejó a su compañera: “No, qué es esto tan espectacular, bebé. Renuncie ya y váyase, coja sus maletas... esto solo pasa una vez”.

Mientras que Diego Sáenz, el otro integrante del programa, intervino con humor: “Se dañó esto, Jessica, la logró en el primer capítulo. Es impresionante”, haciendo referencia al evidente coqueteo que comenzó a surgir frente a las cámaras.

Un coqueteo en vivo sorprende
Un coqueteo en vivo sorprende en el programa de RCN

Jay Torres cerró el momento con una frase que terminó de encender las redes sociales: “Lo que no logré en el reality, se formó el shippeo aquí”, dijo entre risas, reconociendo que la química con Bohórquez había traspasado la entrevista y se había convertido en uno de los momentos más comentados del programa y en su paso por Colombia en las últimas semanas.

El clip se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde los seguidores celebraron la naturalidad del intercambio y bromearon con la posibilidad de que la invitación se concrete.

