Interventor de Nueva EPS insinuó que el medicamento de Kevin Acosta no se aplicó ‘a tiempo’ por peticiones de su familia: “Estaba programado”

El interventor Óscar Galves confirmó que el paciente con hemofilia no recibió sus dosis correspondientes por trámites administrativos - crédito Nueva EPS

En medio de las fuertes críticas contra el Gobierno nacional y la Nueva EPS por la muerte del pequeño de siete años Kevin Acosta, en la mañana del miércoles 18 de febrero el interventor de la EPS, Óscar Galves, le salió al paso a las críticas.

En medio de una entrevista concedida a La FM, el funcionario designado por el Gobierno nacional para administra la EPS aseguró que, en efecto, el paciente no recibió sus dosis correspondientes para tratar su diagnóstico de hemofilia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, Galves indicó que, contrario a lo que se ha denunciado desde varios sectores del país, el medicamento sí estaba listo para ser suministrado, pero algunas maniobras administrativas habrían impedido corresponder a los tiempos.

El interventor explicó que la madre de Kevin Acosta solicitó un traslado de cobertura médica para continuar el tratamiento en Santander y que la entidad actuó de inmediato asignándolo a una institución prestadora de servicios de salud especializada.

Óscar Galves atribuyó la demora en la aplicación del medicamento a los trámites administrativos entre IPS y las solicitudes de traslado - crédito Luis Óscar Gálvez Mateus/LinkeIn

“El paciente sufría una hemofilia y estaba con su tratamiento permanente hasta el 14 de diciembre del año pasado. La mamá solicitó una portabilidad, es decir, un traslado del paciente con el tratamiento al departamento de Santander. Se actuó de inmediato y se le consiguió una IPS que manejara la cohorte de hemofilia en Santander”, señaló Galves al medio radial.

Según indicó el funcionario, las solicitudes de la madre impidieron que se le entregara según cronograma el medicamento, y defendió el actuar de Nueva EPS en el manejo de la enfermedad del pequeño.

“El tratamiento estaba programado para el 27 de enero, pero el 28 de enero en la mañana la señora se acercó a las oficinas de la Nueva EPS nuevamente en el Huila a solicitar portabilidad de Santander hacia Pitalito, Huila”, informó el interventor a La FM.

Asimismo, el funcionario aseguró que, pese a que ya se tenía una fecha programada para retormar el tratamiento, la caida del pequeño de siete años de su bicicleta se dio apenas dos días antes de que le fuera suministrado.

“Lamentablemente, este “ir y venir” no hizo posible colocarle la dosis del mes de enero, pero se programó para aplicarle su dosis el 10 de febrero. El 8 de febrero el niño tuvo un accidente en bicicleta en un polideportivo, sufriendo un trauma craneoencefálico severo y fractura de cráneo, lo que desencadenó una hemorragia cerebral", continuó.

El jefe de Estado afirmó que la madre no aceptó la propuesta de la EPS para atender a Kevín Acosta - crédito Presidencia/X

Posteriormente, Kevin Acosta recibió atención médica en Pitalito y fue trasladado en ambulancia aérea el 9 de febrero al hospital OMI de Bogotá. “Allí se le aplicó la dosis del medicamento pendiente, pero lamentablemente fallece el día 13 debido a la gravedad de su fractura y trauma”, indicó el funcionario al medio radial.

Al ser consultado sobre si Kevin contaba con el medicamento antes del accidente, Galves reiteró que el último tratamiento se había aplicado el 14 de diciembre. “No, está registrado y está comprobado que el último tratamiento aplicado al joven Kevin fue el 14 de diciembre del 2025”, indicó.

Incluso, Galves aseguró que el estado de salud del menor era bueno y que prueba de ello sería que Acosta estuvo jugando con su bicicleta justo antes del contundente golpe en su cabeza.

“Pero el niño estaba tan estable que estaba jugando en su bicicleta en el sitio donde tuvo el accidente”, advirtió Galves al medio radial.

Sobre la falla en la entrega del medicamento en enero, el interventor atribuyó la situación a los trámites múltiples de traslados de cobertura médica. Tras la segunda solicitud de traslado, la dosis quedó programada para el 10 de febrero, pero el accidente modificó los plazos.

Familiares de Kevin Acosta no descartan demandar por su muerte - crédito Captura de video

“El medicamento se aplica cada 28 días. Lamentablemente, el tránsito administrativo de una IPS a otra nos demoró unos días, pero como le digo, el paciente ya estaba programado para el 10 de febrero”, indicó.

Frente a reclamaciones y denuncias de retrasos en el acceso a medicamentos por parte de otros pacientes, Galves sostuvo en La FM que la entidad atraviesa una situación financiera delicada.

“Para nadie es un secreto que la Nueva EPS atraviesa por una crisis financiera debido a que cuatro jueces de la República nos tienen embargadas absolutamente todas las cuentas, incluyendo cuentas maestras que son inembargables”, denunció.

Explicó que estos embargos judiciales obstaculizan el flujo de recursos y complican pagos a proveedores, clínicas, hospitales y farmacias. “Cinco abogados y cuatro jueces dificultan el flujo de recursos para pago de proveedores, clínicas, hospitales y medicamentos. Sin embargo, el dinero que nos llega lo hemos distribuido en cada uno de los prestadores y operadores de medicamentos”, precisó.

El interventor de la Nueva EPS finalizó sus declaraciones en La FM subrayando el compromiso institucional frente a los afiliados, pese a las adversidades. “Que estamos todos los días trabajando a pesar de la crisis por los embargos de las cuentas. Estamos haciendo lo necesario para que tengan sus medicamentos y atención en cada una de las IPS del país. Vamos a seguir trabajando por la salud de nuestros afiliados”, concluyó el interventor de la Nueva EPS.